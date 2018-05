29 Guide: Sådan laver du en kommunikationsstrategi, medarbejderne kan bruge til noget

Hvordan laver man en god kommunikationsstrategi? Sådan en, man kan bruge aktivt i arbejdet?

Sådan en, som rent faktisk gør en forskel for organisationen ved at vise dig og alle mulige andre kommunikationstyper, hvordan og hvor I skal kommunikere – og ikke mindst hvorfor.

Det bad vi vores seniorprojektleder Karen Minke om at gøre os klogere på. Karen har arbejdet med kommunikationsstrategier i mange år. Hun har både hjulpet kunder med at skrive strategierne og med at eksekvere på dem bagefter.

I denne podcast-episode gennemgår hun arbejdet med kommunikationsstrategier fra A til Å.

Så tryk straks på LYT-knappen (eller scroll videre, hvis du har brug for flere argumenter).

Lyt med her:

Og til dig, der vil have flere argumenter…

Alt for mange kommunikationsstrategier har ifølge Karen det samme problem: De kommer aldrig ned fra det strategiske niveau. De bliver formuleret i modeller og begreber, der ser smadderflotte ud i powerpoint, men er for abstrakte og besværlige til, at medarbejderne reelt kan handle på dem.

En god kommunikationsstrategi er konkret og handlingsanvisende. Derfor skal du omsætte strategien til operationelle retningslinjer. Men hvordan gør man så det?

Karen er rimelig klar i mundvandet: Hvis du vil lave en god kommunikationsstrategi, skal du væk fra skrivebordet. Du skal interviewe og inddrage dine medarbejdere og kunder – og (hvis du er rigtig modig) dine konkurrenter. Men hvordan? Og hvad skal du spørge dem om? Og hvad giver det af input til din kommunikationsstrategi?

Derfor skal du lytte til episoden

Stadig ikke overbevist? Så sæt dig lige ned, inden du læser den her punktopstilling med argumenter for, hvorfor vi selv synes, at vi har skruet en glimrende episode sammen til dig:

Du får svar på, om du overhovedet har brug for en kommunikationsstrategi – det er det nemlig ikke alle, der har.

Du bliver i stand til at lave en kommunikationsstrategi, som organisationen rent faktisk kan bruge i det daglige.

Du får eksempler på gode øvelser, der resulterer i en god kommunikationsstrategi.

Karen fortæller, hvorfor mange medarbejdere ofte oplever strategien mere som en byrde end som en hjælp.

Du får svar på, hvorfor det er en fordel ikke at få en konsulent til at gøre arbejdet for dig (men du må nu gerne ringe til bro alligevel).

at få en konsulent til at gøre arbejdet for dig (men du må nu gerne ringe til alligevel). Karen får som den første gæst nogensinde tildelt hele to billboards på Rådhuspladsen. Hvorfor? Fordi Henrik ikke kan stå for hendes kreative idé.

Bonus: Du får også ejendomsmæglerens bedste trick til, hvordan du kan vise, at du er nærværende. Bare fordi.

