27 Du kan godt være elendig til at skrive, selvom du er god til at stave

Er du god til at stave? Og har du styr på kommareglerne? Ja? Betyder det så, at du er god til at skrive? Næ, ikke nødvendigvis. For du kan godt være dårlig til at skrive, selvom du er god til at stave.

I denne episode tager bloggens redaktør Henrik Hillestrøm dig igennem de tre dimensioner, som en tekst består af. Og det er kun, hvis du arbejder grundigt med alle tre dimensioner, at du kan gøre dig nogen rimelige forhåbninger om at få din tekst læst, forstået og reageret på.

På under 20 minutter gennemgår han blandt andet:

hvorfor din skriveproces ikke bør starte ved tastaturet

hvilke spørgsmål, du skal stille dig selv, inden du skriver

hvorfor “skønhed kommer indefra” overhovedet ikke gælder for tekster

hvad vi kan lære af at studere de mønstre, læsernes øjne følger

hvordan to tryk på en tastaturknap havde store lukrative konsekvenser for afsenderen.

Lyt til episoden her:

Podcastepisoden er baseret på dette indlæg: Du kan godt være elendig til at skrive, selvom du er god til at stave