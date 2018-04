26 Sådan brugte vi adfærdsprincipper til at få 75 % flere til at stemme ved et valg

Vil du gerne have 75 % flere til at reagere på dine budskaber? Til at handle, som du ønsker?

(Alle, der svarer nej, bedes forlade lokalet)

Så skal du tage at lytte til denne episode af vores podcast. Her fortæller Simon Krag Linde dig, hvordan vi med en kombination af adfærdsdesign og copywriting næsten fordoblede stemmedeltagelsen ved et repræsentantskabsvalg.

Episoden varer lige under 17 minutter, og Simon tager dig igennem følgende:

Han præsenterer dig for casen og vores kundes problemstilling.

Han forklarer de teknikker og principper, vi gjorde brug af i kommunikationsindsatsen.

Han gennemgår konkrete før- og efter-versioner af kundens kommunikation.

Han oversætter det hele til konkrete tips, du selv kan bruge til at øge din egen succesrate, når du skal skabe handling hos din målgruppe.

Hvis det lyder lovende i dine ører, så lyt straks med:

Podcastepisoden er baseret på dette blogindlæg: Sådan brugte vi adfærdsprincipper til at få 75 % flere til at stemme ved et valg