Falder du også i disse kommafælder?

”Vi er kun 25 mennesker i Danmark, som kan finde ud af at sætte kommaet korrekt”, har professor Erik Hansen, tidligere formand for Dansk Sprognævn, engang sagt. Men er du blandt landets øvrige 5.543.794 indbyggere, der i store træk sætter intuitivt komma, så kommer her de fem mest almindelige kommafælder – og hvad du skal gøre for at undgå dem.

Sæt komma foran ’og’

… ’eller’, ’men’, hvis det står mellem bydeformer. Man kunne kalde det den hemmelige regel, for det er de færreste, der er klar over, at en bydeform (fx spis op!, drik ud!, skrid!) kan siges at være en sætning i sig selv. Derfor skal der komma mellem flere bydeformer, der er sat sammen af ’og’, ’men’ eller ’eller’.

Forkert:

‘Rejs ud og find hjem.’

Korrekt:

‘Rejs ud, og find hjem.’

Sæt komma foran ’og’

… når der kommer en sætning bagefter med et udeladt udsagnsord. Vi foretrækker ikke at gentage os selv for meget, så hvis et og samme udsagnsord optræder flere gange, udelader vi det ofte.

Forkert:

‘Regeringen fremlagde sin finanspolitik og oppositionen sin kritik.’

Korrekt:

‘Regeringen fremlagde sin finanspolitik, og oppositionen sin kritik.’

Sæt IKKE komma foran ’og’

… når der kommer en sætning bagefter med et udeladt grundled. Det virker, som om det er det modsatte af reglen ovenfor. Indlysende og logisk? Ingen har lovet, det skulle være nemt at blive medlem af den eksklusive kommatist-klub.

Forkert:

‘DSB har sat en meget ambitiøs deadline for skinnearbejdet mellem Lyngby og Hillerød, og arbejder hårdt på at få det færdigt.’

Korrekt:

‘DSB har sat en meget ambitiøs deadline for skinnearbejdet mellem Lyngby og Hillerød og arbejder hårdt på at få det færdigt.’

Sæt IKKE komma foran både hv-ord og ’der’

’Altid komma foran ’at’, ’der’, ’som’ og hv-ordene’ er en af de mest kendte tommelfingerregler, men hvis du følger den blindt, kommer du til at sætte det komma, der mindre smigrende er blevet kaldt idiot-kommaet. Det er dér, hvor man går med livrem og seler og sætter komma foran både hv-ord og ’der’ i én og samme sætning – der skal kun være komma foran hv-ordet.

Forkert:

‘Det bliver interessant at se, hvilke af de implicerede parter, der holder længst ud.’

Korrekt:

‘Det bliver interessant at se, hvilke af de implicerede parter der holder længst ud.’

Sæt IKKE komma efter tunge forfelter

Et tungt forfelt er en indledning på en sætning, der bliver så lang, at vi har brug for en pause – og så sætter vi ofte et komma. Men det er ikke korrekt, medmindre der er et udsagnsled og et grundled i forfeltet, altså et sæt kryds og bolle (og så er det jo teknisk set ikke et tungt forfelt længere, men en sætning, og så skal der komma).

Forkert:

‘Af bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen (kvalitetsrapportbekendtgørelsen), fremgår det …’

Korrekt:

‘Af bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen (kvalitetsrapportbekendtgørelsen) fremgår det …’

