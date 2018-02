23 Du er ikke bedre end din seneste tekst

Hvad har Nicklas Bendtner, Kronprinsesse Mary og Lars Ulrich til fælles?

De er alle blevet portrætteret af dagens gæst i BRO fm. Navnet er Rune Skyum-Nielsen, og du har måske lagt mærke til det i et Ud & Se-magasin, i Euroman eller på forsiden af et par bøger.

Rune er en anerkendt journalist og forfatter, der ligger inde med en imponerende lang liste af kendte og store personligheder, som han har portrætteret. Med mere end 100 bærende interviews på bagen kan man rolig sige, at han er lidt af en specialist i magasinportrættet.

Kongen af portrætter

Lige nu er Rune aktuel med portrætter af både Nicklas Bendtner i Euroman og Lars og Torben Ulrich i Ud & Se. Og i dagens episode lærer du, hvordan den ukronede portrætkonge arbejder med genren: Hvilke skabeloner og fortælleteknikker han gør brug af, og hvordan hans skriveproces ser ud.

Du kommer blandt andet til at høre om:

Hvad Skyum-modellen er for en størrelse.

Hvorfor kronologi er virkelig farligt (og hvad du i stedet skal gøre).

Hvordan du skal udfordre dig selv, hvis du vil fortælle en god historie.

Hvorfor du skal være varsom med sprogblomster og sproglige spidsfindigheder.

Episoden har med sine 57 minutter en portrætagtig længde, og vi lover, at der er lagt små guldmønter ud, som den trofaste lytter kan samle op undervejs.

Pointerne fra episoden kort fortalt

I episoden gennemgår Rune de vigtigste pointer til den gode historie, om dem får du her:

Bryd med vaner og skabeloner: Folk er forskellige, og én skabelon kan ikke presses ned over alle. Hvis man skal udvikle sig selv og sin måde at skrive på, skal man udfordre sig selv og komme ud af sin comfort zone.

Research, research og så lidt mere research: Jo mere du researcher, desto større er din chance for at komme hjem med en ny historie, der ikke allerede er skrevet. Derudover kan du bedre styre den retning, interviewet skal gå i.

Skriv noter, optag og tag billeder: Det er krævende at lytte, og vi mennesker overvurderer altid vores egne evner til at huske. Derfor er det vigtigt fastholde det sagte ved at tage både blok, pen, optager og kamera med.

Hold dig selv ude af historien: ”Du skal have en rigtig god grund, hvis du skal tale om dig selv”, fortæller Rune, som har svært ved at se, hvor interessant det kan være at høre fortællerens holdning. Derimod gælder det om at have modtageren for øje i skriveprocessen, og aldrig glemme, hvem det er, der læser dine tekster.

Og hvis Rune kunne få ét budskab smidt op på et stort billboard på Rådhuspladsen, skulle der stå:

“Hold det ægte – eller hold op”

Hvis du er til mere Skyum

Vi runder af med en håndfuld links, hvor du kan læse meget mere om Runes skriverier og bogprojekter, og hvor du kan følge ham på sociale medier:

ordfraskyum.dk – Runes hjemmeside

jakobvarher.dk – Find kapitler og smagsprøver fra bogen JAKOB VAR HER – BOGEN OM EJERSBO

twitter.com/skyumpumpe – Følg Rune på Twitter

Lyt med her: