22 Du er smuk som en Skoda

Sara Hauge er tidligere danmarksmester i poetry slam, nybagt københavnsk mester, og så er hun blevet kaldt en af Danmarks dygtigste rimsmede.

Det Kinderæg kan vi ikke stå for, så derfor har vi inviteret hende ind i BRO fm for at stjæle alle hendes gode tricks og tilgang til sproget.

Sara fortæller om nogle af de sproglige og poetiske virkemidler, du kan forstærke dine budskaber med – i både tale og skrift. Det handler undervejs både om rim, modsætninger, humor, overrumplende metaforer, irriterende klicheer og ikke mindst om de benspænd, man kan lave på sit arbejde med teksten, hvis man gerne vil gøre noget anderledes, end man plejer.

Og nå ja, så snakker vi også lidt om enhjørning-opkast undervejs.

Vælg dine virkemidler med omhu

For en scenepoet handler det om at vælge det rigtige virkemiddel på det rigtige tidspunkt. Sara har en række virkemidler i sin magiske poesirygsæk, og her er fire af hendes favoritter, som du kan proppe i din egen skrivemaskine:

Giv plads til modsætninger: Drop de klassiske modsætninger som hvid/sort og dag/nat. Find i stedet en fætter til det ord, du gerne vil sætte op som modsætning. I stedet for smuk/grim, så prøv med smuk/lort. Fang modtageren med humor: Hvornår har det nogensinde ikke været en god idé at bruge humor? Okay, der er måske en enkelt undtagelse. Eller to. Brug dig selv som eksempel: Hvis du skal kritisere noget, så vælg noget, du selv er involveret i. Selvudlevering er stadig hot. Skab billeder: Find en referenceramme, du og din modtager kan være fælles om. Du kan fx indlede din tekst med en genkendelig form eller ramme – fx et gækkebrev eller en konfirmationstale. Rammen vil alene skabe billeder inde bag panden på din modtager. Og så kan du bagefter trække tæppet væk under dem ved at bryde rammen og gå ud af en uventet tangent.

Boost kreativiteten med benspænd

Uden rammer eller begrænsninger for dit emne, kan du gøre, som det passer dig. Laver du et benspænd eller en regel for dig selv , udfordrer du dig selv og dit sædvanlige tankemønster. Og det kommer der tit noget spændende ud af.

Så hvis din kunde, chef eller hvem der nu giver opgaven, ikke har givet dig nogle begrænsninger eller rammer for formen eller sproget, så sæt selv nogen – for din egen og tekstens skyld.

Prøv fx denne øvelse: Skriv ti linjers beskrivelse af en støvsuger uden at bruge ordene ”støv” og ”suge”.

Brug klicheerne klogt

Vi har før været efter klicheer her på bloggen. Men de er faktisk ikke helt ubrugelige. Du kan nemlig konstruere nye vendinger ved at tage udgangspunkt i en kliche. Sara har 3 teknikker, du kan bruge, og hun illustrerer dem med udgangspunkt i denne klassiker:

”Hun er smuk som en sommerdag.”

Teknik 1: Den direkte modsætning

Hvad er en modsætning til ’sommerdag’? Sommerdag er et positivt ord. Lyst og velduftende. Så hvad med “Hun er smuk som en lort”?

Teknik 2: Den overraskende udskiftning

I stedet for at vælge en direkte og oplagt modsætning, kan du vælge et ord, der umiddelbart hører til i en helt anden kontekst. Hvad med ”Hun er smuk som en Skoda ”? Det skal nok få folk til at stoppe op. Men ofte kræver det en form for uddybning eller forklaring, ellers taber du både læseren og forståelsen på gulvet.

Teknik 3: Synonymordbogens magi

Teknikken er simpel: Brug Words synonymordbog, og konstruer en helt ny sætning ved at vælge det første ord, der dukker op. Word foreslår ‘billedskøn’ som synonym til ‘smuk’. Så lyder sætningen pludselig “Hun er billedskøn som en sommerdag”.

Bevares, det er ingen revolution, men sætningen har ændret karakter en smule. Kan du udskifte flere ord på den måde, så gør det. Læg så teksten væk noget tid, inden du tager fat i den igen. Måske har du glemt, hvordan den oprindelige sætning lød, og nu kan du give den en ny mening.

Teknik 4: Henriks bonus-teknik 🙂

Du kan også lede efter alternative betydninger og dynamikker i den originale kliche og dyrke dem i en ny retning. I ”Hun er smuk som en sommerdag” måler man en kvalitet i en tidsenhed (altså én dag). Ganger man det op, får man fx:

“Hun er smuk som en sommerdag – og klog som en hel uge på Mallorca. ”

Saras budskab til os alle sammen

Hvis Sara havde et kæmpe billboard inde på Rådhuspladsen, ville hun skrive følgende på det:

”Alle vores ord er selvopfyldende profetier.”

Få Saras forklaring i slutningen af episoden (efter 51 minutter).

Link og eksempler

Her er Saras hjemmeside: www.SaraHauge.com

Her kan du se Sara i aktion på poetry slam-scenen (det er den video, vi spiller en bid af i episoden):

Hør Saras ’Kasselandet’ – en mundtlig tour de force i rim og sproglig originalitet:

Her er en lille opfordring – især til vores politikere – om at tænke lidt ud af boksen. Opslået af Sara Hako Fufusawa Hauge på 18. juli 2017

Wow, hva?

