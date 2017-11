21 Tænk som en teaterinstruktør: Kom godt ud over scenekanten, når du præsenterer

Lyt med det samme:

Kan teaterverdenen gøre os til bedre talere? [ja]

Kan præsentationsteknik bruges til at instruere en teaterforestilling? [ja]

Og har de to ting overhovedet noget med dig, der sidder på kontor, at gøre? [JA!].

Det giver alt sammen lidt mere mening, når vi byder sceneinstruktør Jacob Schjødt velkommen i BRO fm.

Og det gør vi nu.

Jacob Schjødt fortalt med 3 bullets:

Uddannet i retorik fra Københavns Universitet

Uddannet Sceneinstruktør fra Statens Teaterskole

Har mere end 10 års erfaring som underviser i præsentationsteknik og PowerPoint.

Dagens podcastepisode lander lige i krydsfeltet mellem teater og præsentation. Lige dér, hvor frugterne praktisk talt hænger så lavt, at man snubler over dem. Lige dér, hvor du lærer hvilke teknikker og virkemidler fra teaterverdenen, du kan bruge til at præsentere bedre og mere overbevisende.

Først bliver det lidt højtravende.

Vi lægger ud med at kaste med konsulentord og en snak om, hvordan man formidler visioner og får andre med ombord. Til den del får du et lille tip: Man kan bytte ordet ’skuespiller’ ud med ’medarbejder’ – og det kan du gøre ret mange gange 🙂

Og så bliver det meget konkret.

I episodens anden halvdel går vi direkte til værks og oversætter Jacobs erfaringer til de situationer, hvor man står og præsenterer noget for nogle andre. Og også allerede der, hvor man planlægger at skulle sige noget.

Hvorfor skal jeg lytte med?

Hvis du har brug for flere argumenter for at trykke på play, kommer her den obligatoriske liste med velvalgte hv-ord. I episoden kommer du fx til at høre om:

hvilke forskellige teknikker og virkemidler, du kan bruge til at komme ud over scenekanten

hvordan du kan få dine modtagere helt frem i stolene af ren og skær nysgerrighed

hvordan man formidler visionen og får andre med ombord

hvilke 3 pointer Jacob fremhæver som de vigtigste fra sin undervisning i præsentationsteknik

hvorfor du skal holde din kæft, hvis du ikke har noget på hjerte.

Sådan. Hvis du ikke er solgt nu, er du uden for rækkevidde. Nu er der kun 1 ting at gøre ↓

Lyt til episoden her:

Shownotes

Nu sker der noget lidt usædvanligt: Episodens shownotes kommer her og ikke gemt væk i en PDF. Det har vi fået anbefalet – og gode råd tager vi imod med tungekyshånd.

I episoden gennemgår Jacob de vigtigste pointer, når man holder oplæg, om dem får du her:

1) Find engagementet:

Alle mennesker kan grave engagement frem – det handler om at finde teknikken, så man kan skrue op for engagementet på de rette tidspunkter.

Du skal ikke ramme det, som typisk forventes. Du kan fx finde engagementet ved at fremhæve, hvad du selv synes er spændende.

synes er spændende. Hvis du ikke selv er engageret i det stof, du formidler, så bliver din modtager det aldrig.

Du kan udtrykke engagement og lidenskab fx gennem dit kropssprog eller din stemmeføring.

2) Vær din egen redaktør:

Vær altid skarp på, hvad dine modtagere skal have ud af din præsentation.

Du behøver derfor ikke referere til al din viden om emnet, hvis det ikke er relevant for dine modtagere.

Eller som Jacob så fint siger det: ”Du skal lade være med at være en blærerøv”.

3) Hold det visuelt enkelt:

Gå efter et visuelt enkelt udtryk. Du må derfor ikke:

lave overfyldte slides

bruge en for lille skrift

indsætte uendelige punktopstillinger.

I stedet skal du få dig selv i centrum. Du er taleren. Det er ikke meningen, at publikum skal forstå dit oplæg ud fra dine slides – ellers er der jo ingen grund til, at du er der.

Så brug enkle midler til at formidle dit vigtigste budskab – fx med en stor overskrift eller et billede. Og selvom PowerPoint (eller Prezi eller andre værktøjer) kan lave alverdens effekter, behøver du ikke bruge dem. Brug kun det, der er nødvendigt.

Sådan. Resten må du lytte dig til.

Til dig, der bare ikke kan få nok

Vi kan anbefale, at du læser Kenn Hansens roste bog TÆND, der også handler om præsentationsteknik og PowerPoint. Jacob arbejder nemlig sammen med Kenn, der tidligere har været gæst i BRO fm. Det var i episode 6: Sådan styrer FIFA-dommeren 22 hormonvrag uden at gå i panik.

Du kan også slå et smut forbi Jacobs egen hjemmeside: www.jacobschjodt.dk

Abonner på BRO fm

Find BRO fm i iTunes, hvor du nemt kan abonnere, så du altid får nye episoder leveret direkte til din mobil.

Og hvis du synes, episoden her var værd at lytte til, må du gerne smide en håndfuld stjerner efter os med anmeldelses-funktionen. Eller fortælle om BRO fm til en god ven, der sætter pris på en gang faglig doping.