19 Sådan forbedrer du enkelt din kommunikation med tegninger og visuelle virkemidler

Står du nogensinde i en situation, hvor du skal formidle noget til andre mennesker? Nå, gør du det? Tænk engang. Så kender du sikkert godt det der med, at det er superfedt, når de rent faktisk hører efter. Og at de forstår essensen af det, du siger. Og måske endda, at de også kan huske dine pointer efterfølgende.

Ja? Så er der en god grund til at lytte med i BRO fm i dag, hvor vi snakker om grafisk visualisering som supplement til din kommunikation.

”Grafisk visualisering – i en podcast. Kan det virkelig være en god idé?”

Absolut, for vores gæst Jesper Oehlenschläger er mindst lige så god til at male levende billeder med sine ord, som han er til at tegne. Og som virksomhedskonsulent og underviser i grafisk visualisering i firmaet Gravisi lever Jesper af at lære folk at tegne og tænke grafisk.

Jesper har store tanker om dig. Målsætningen er, at når du har lyttet til denne episode, vil du være parat til at udfordre dig selv. Og kaste dig ud i at prøve et nyt format – både i din skriftlige og mundtlige formidling. Og at du vil tænke, at det hverken er svært eller farligt at tegne.

3 takeaways du kan tage med, når du har hørt episoden

Du kan hjælpe dine læsere ved at supplere dine tekster med visuelle virkemidler, som gør dem lettere at læse. Du kan gøre dine lyttere mere nysgerrige og opmærksomme ved hjælp af grafisk visualisering. Du kan i det hele taget gøre kompleks kommunikation mere tilgængeligt ved at træne dig selv i at tænke og kommunikere mere visuelt.

Hvordan og hvornår? Det lader vi Jesper om at fortælle (psst! Eller tag et smugkig i vores shownotes)

Lyt til episoden her

Og du skal selvfølgelig heller ikke snydes for Jespers illustrationer af begrebet ’mål’, som var en del af en øvelse, Henrik lavede live under optagelserne.

