Hvordan lytter man til podcast?

Podcasts er fantastiske. Du kan lytte til dine yndlingsprogrammer, når du har lyst. Men hvordan er det liiige, man gør? Det vil vi vise dig.

Og hvis du hører til de mildt teknologiforskrækkede, kan podcast måske lyde som noget vældig langhåret noget. Men bare rolig. Podcasts er faktisk både korthårede og velfriserede. Her får du guiden til lytte og abonnere på podcasts. Så får du altid den nyeste podcastepisode – på din mobil, tablet eller computer. Der er nemlig mange muligheder. Og så er det alt sammen gratis.

Bonus i bunden: Vi har samlet en liste med vores anbefalinger til podcasts, du skal høre. Dem finder du nederst her på siden.

Der er overordnet 5 nemme etaper, du skal igennem

De fleste hører podcasts fra deres smartphones, og når du har gennemgået disse 5 trin, kan du også:

1) Vælg din app

2) Åbn din app

3) Søg efter din yndlingspodcast (fx BRO fm)

4) Abonner

5) Lyt, og lev livet.

Hvilken app skal jeg vælge?

Der findes et væld af apps, der kan afspille podcasts. Vi har udvalgt et par stykker, som ikke koster noget.

Vi starter med en udførlig guide til iPhone og iPad og bagefter til Android.

iPhone og iPad

Har du en iPhone eller en iPad, er du velsignet med Apples egen Podcast-app, som allerede ligger automatisk installeret.

Den ser sådan her ud, og hvis du ikke har den, kan du hente den i AppStore her.

5-trins guide: Sådan lytter du til podcasts på iPhone/iPad

1) Åbn app’en

2) Du lander på ’Mine podcasts’. Her kan du lave playlists og organisere de podcasts, du vælger at abonnere på.

3) Tryk på ’Søg’, og indtast efterfølgende dine yndlingsprogrammer i søgefeltet. Her kan du fx skrive ’BRO fm’

4) Tryk på ’abonner’ – og wupti, nu får du automatisk nye episoder af BRO fm ind på din mobil! Fremover skal du blot åbne din app for at se alle tilgængelige afsnit.

5) Tryk Play ► på det afsnit du gerne vil høre, lyt til det, og lev livet!

5-trins guide: Sådan lytter du til podcasts på Android

1) Vælg din app. Hent fx Stitcher i Google Play Store.

2) Åbn derefter app’en. Du lander på ’My Stations’. Her kan du lave playlists og organisere de podcasts, du vælger at abonnere på.

3) Søg på dine yndlingsprogrammer i søgefeltet. Her kan du fx skrive ’BRO fm’

4) Vælg ’BRO fm’, og tryk derefter på det lillebitte plus i højre hjørne for at abonnere. Og wupti, nu har du BRO fm lige ved hånden – og du får automatisk de nye afsnit hentet ned på din mobil. Fremover skal du blot åbne din app for at se alle tilgængelige afsnit.

5) Tryk Play ► på det afsnit du gerne vil høre, lyt til det, og lev livet!

Lyt fra din computer

På din computer kan også du bruge iTunes eller Stitcher til at abonnere på podcasts. Du kan også lytte til enkelte afsnit via din browser. Fx kan du lytte til alle episoder af BRO fm inde på bro-blog.dk.

BRO anbefaler (6 meget forskellige podcasts)

Nu har du lært, hvordan man abonnerer og lytter til podcast. Nemt, ikke? Hvis du har fået blod på tanden, kan du her tjekke en række podcasts ud, du absolut bør unde dine ører.

1) PotterCut – Online markedsføring på Internettet

Hvad handler den om?

Alt inden for online markedsføring på internettet. Lige fra Social Media Marketing, markedsføring med nyhedsbreve, pressemeddelelser, video og til podcast.

Hvorfor skal man lytte til den?

Ib Potter er en af pionererne inden for dansk podcasting, og i PotterCut interviewer han eksperter fra hver deres felt. Hør fx her hvor Morten er med og giver et indblik i lanceringen af sin nye bog ‘Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag‘.

2) Klog på sprog, DR P1

Hvad handler den om?

Adrian Hughes er vært i en kappestrid om ord og deres betydning.

Hvorfor skal man lytte til den?

Det er et must for at sprognørder, og tilmed er det underholdende at lytte til. Lyt til den her.

3) Help Marketing

Hvad handler den om?

Den handler om content marketing, salg, social media og digital markedsføring.

Hvorfor skal man lytte til den?

Fordi du får praktiske råd og helt konkrete input til at gøre dit arbejde nemmere. Hver uge interviewer Eric Ziengs en ny ekspert, og du kan jo starte ud med at høre det afsnit, hvor Henrik var med i Help Marketing og snakkede om geniale skriveteknikker.

4) Masters of scale



Hvad handler den om?

Den handler om store forretningssuccesser.

Hvorfor skal man lytte til den?

Hvis du gerne vil lære fra de bedste, skal lytte med her. Vi anbefaler dette afsnit, som handler om, hvordan Air b’n’b brugte kvalitative metoder og feltstudier blandt deres brugere/kunder til at skabe deres kerneprodukt og skalere det til, hvad det er i dag.

5) Det, vi taler om, Radio24syv

Hvad handler den om?

Sladder. I al sin enkelthed. En gang om ugen udkommer der en ny episode, hvor nogle af ugens ”vigtigste” begivenheder på sladderfronten bliver debatteret af en række kloge mennesker, der formår at nuancere en ellers måske unuanceret historie. Sladderen bliver derfor løftet til et nyt niveau – fra det unuancerede og detaljerede til noget man som lytter kan blive klogere af.

Hvorfor skal man lytte til den?

Man skal lytte til den, hvis man godt kan lide at følge med i alle de små historier, der tit må vige for de store, og ja vigtigere, historier i nyhedsbilledet. Og så skal man høre den, hvis man har brug for at holde sig ajour med, hvad der foregår bag linjerne i nogle af Danmarks største virksomheder og på den politiske scene. Lyt fx til afsnittet om Hummel-sagen tilbage i starten af 2017. Her dykkede de ned i håndteringen af krisen, og fra et krisekommunikationssynspunkt var det ret spændende at blive klogere på.

6) The McKinsey Podcast

Hvad handler den om?

Overskriften er ’Business og management’, og den er om alt fra salg, organiseringer og brugerrejser til digitalisering og innovation.

Hvorfor skal man lytte til den?

Den er værd at høre, fordi de insisterer på at underbygge påstande hele tiden (læs: mindre varm luft), og så bare er skide dygtige. Vi anbefaler, at du lytter til denne perle fra december 2016: ’What’s stalling progress for women at work.

Hvilken podcast kan du anbefale?

Har du en podcast, du gerne vil anbefale os alle sammen? Så skriv den i kommentarfeltet. Vi vil meget gerne høre fra dig, så vi kan udvide vores repertoire.

Det samme gælder, hvis du har nogen spørgsmål. Skriv dem i kommentarfeltet!