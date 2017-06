18 Kreativ på kommando

Du sidder på din faste kontorplads og stirrer ind i skærmen. Gennem dine Mogens Glistrup-tunge øjenlåg ser du, at du gentager dig selv. Fra den sidste opgave, du skulle løse. Og forrige opgave.

Det er gammel vin på genbrugspap.

Fandens også – hvis bare jeg var mere kreativ, tænker du højt. Så højt, at vi kan høre dig helt inde på Esplanaden.

Og vi vil også gerne være mere kreative. Derfor har vi hevet fat i en ekspert, der vil hjælpe dig og mig og vi to med tips og tricks til at tvinge kreativiteten frem. Og dem har Sophie Alexandrine, der er kreativ leder i DRs markedsføringsafdeling, mange af.

Du skal møde Sophie i BRO fm, hvor vi taler om, hvordan man får den gode idé, og hvordan man sætter kreativiteten på dagsordenen på sin arbejdsplads.

Hvordan bliver jeg (mere) kreativ?

Kreativitet handler om at sætte eksisterende ting sammen på nye måder. Og hvis du vil lære Sophies metoder og tricks, må du lytte med her.

5 grunde til at lytte med

Hvis du ikke allerede er overbevist, så kommer der lige en række appetizers, der vil give dig en ubændig sult efter mere:

Du bliver klogere på kreativitet som arbejdsmetode.

Du får rammesat 5 faser til at arbejde kreativt.

Du får chef-venlige argumenter til at få sat kreativitet på dagsordenen på din arbejdsplads.

Du får konkrete tips til at kickstarte din egen kreative proces.

Du får et helt konkret råd til at vække sovende områder af din hjerne, når du skal løse problemer.

