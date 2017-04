17 Har du ikke en kernefortælling, så skal du dø

Ja, vi slår på den store drama-gongong i denne episodes titel.

Ordene er oprindeligt Claus Lillerups, men bliver gengivet med autoritet af Marie Hemmingsen i denne episode af BRO fm.

Her er citatet i sin fulde længde:

”Hvis du som virksomhed ikke har en eksistensberettigelse med din kernefortælling, så skal du dø. Der er ikke plads til dig. Sådan er det nu, og sådan har det altid været.”

Vi kan vældig godt lide det. Selvfølgelig er det sat på spidsen, men pointen er sindsygt vigtig: Kan du ikke sætte ord på, hvad der gør dig eller din organisation unik, så får du svært ved at argumentere for, hvorfor potentielle kunder eller medarbejdere skal vælge dig fremfor dine konkurrenter.

Derfor er kernefortællinger vigtige redskaber for enhver, der arbejder ambitiøst med kommunikation. Og i denne episode får du et lynkursus i kernefortællinger af Marie, der er konsulent i BRO.

Hvad er kernefortællinger?

Helt kort fortalt er en kernefortælling en slags profiltekst for en organisation. Dens fornemmeste opgave er at formulere essensen af, hvad man står for, og hvilken værdi man skaber.

Sådan – resten må du lytte dig til.

Lyt med her:

Gode argumenter for at lytte med

Udover en mere grundig definition giver Marie dig desuden svar på:

hvilke typer af kernefortællinger, der findes (her kaster hun sig ud i en avanceret madmetafor)

hvem der har brug for en kernefortælling

hvor og hvordan man bruger dem

hvad der sker, hvis kernefortællingen ikke er sandfærdig over for organisationen

om man som outsider kan se, om en organisation har en stærk kernefortælling.

Desuden giver Marie dig en grundig vejledning i, hvordan man finder og laver sin kernefortælling og hvilke mennesker, som det er både alfa, beta, gamma og omega at få involveret i processen, hvis du mener det alvorligt. Og det gør du. Ellers dør du jo, husker du nok?

Undervejs får du også et par eksempler fra et par af BROs kundeopgaver, der har involveret kernefortællinger: Hvordan gik vi til opgaven, hvor kom kernefortællingen ind i billedet, og hvilke udfordringer stødte vi på undervejs?

Endelig taler vi også en lille smule om LEGO, løbesko, nisselandskaber, foie gras, råkost, FC København og Henrik Dahl.

Er der shownotes?

Ja, det er der da. Du kan hente en side med nogle af episodens vigtigste pointer lige her.

