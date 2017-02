14 Christian Bitz: Personlig branding med Danmarks sundhedskonge

”Hvorfor er det, at jeg straks tænker på Christian Bitz, hver gang jeg ser et bæger skyr?”

Disse ord blev for nylig sagt foran BROs køleskab. De satte gang i en snak, der til sidst endte med en beslutning om at invitere Christian Bitz med i vores podcast.

For Christian Bitz er mere end en person. Han er et levende, åndende, talende brand. Henrik går så langt som at kalde ham ’et imperium’ i denne episode af BRO fm, der derfor skal handle om personlig branding.

Hvorfor skal jeg lytte med?

Det skal du, hvis du er nysgerrig efter at vide, hvad Christian Bitz har gjort for at herske landet som den ubestridte sundhedskonge.

Med 8 bestsellers på CV’et og godt 150.000 følgere på diverse sociale medier er han nået bredt ud til den danske befolkning som en af de få i et hav af selvudråbte eksperter i sundhed og ernæring. ’Man skal ikke have presset mange glas juice, før man kan kalde sig ekspert’, siger han kækt i interviewet.

Noget må han have gjort rigtigt. Men hvad?

Og ikke mindst: Hvad kan vi andre lære af det?

Vi bad ham sætte skarpt på nogle af de prioriteter og valg, han har truffet gennem sin karriere, og det er resultatet af den snak, du skal lytte til i dag.

Du finder blandt andet ud af:

Hvad Christians overordnede mission er, og hvordan han bruger den som rettesnor i alt, hvad han laver

Hvad der er galt med nogle af de bøger om sundhed, der sælger i milliontal på verdensplan

Hvorfor Christian Bitz flere gange har takket nej til at være med i Vild med dans (og om det lykkes Henrik at overbevise ham om at sige ja, næste gang han bliver spurgt)

Hvordan man kan komme bredere ud med sine budskaber, så man ikke kun prædiker for koret

Hvilke kvaliteter i sin kommunikation og formidling, han selv vægter højest.

Det handler helt kort om at være skarp på, hvilke historier du fortæller om dig selv. Og oveni puljen får du også Christian Bitz’ ærlige mening om skyr, et citat fra en superhelt – og meget andet.

Vi kigger også på billeder…

Undervejs i episoden beder vi Christian Bitz om at kommentere på nogle udvalgte billeder fra hans Instagram-profil. Det er måske ikke verdens mest gennemtænkte ide at tale om billeder i et radioprogram, men vi var nysgerrige efter, hvordan han udvælger de billeder og tilhørende historier, som han deler med sine følgere.

Du kan se de billeder, vi taler om, hvis du klikker her.

