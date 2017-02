De bedste råd fra de bedste ledere, vi kender

Min ledelsesfilosofi kan opsummeres af disse 10 ikoniske ord:

“Be the change you want to see in the world”.

Det er mit mantra og min drivkraft her i livet, fordi det handler om at gå forrest og om at gøre en forskel. Både som leder og som menneske.

Derfor er det også mit bedste ledelsesråd lige nu, hvor jeg er i min ledelsesrejse.

Og nu har jeg sammen med mine kollegaer samlet de bedste råd fra de bedste top-, mellem- og teamledere, vi kender.

Det er i alt blevet til 42 inspirerende citater, og jeg er ret vild med dem – fordi jeg ved, at disse råd virkelig er guidelines for lederne på listen. Det er altså inspiration på et noget højere niveau end Gajolæske-poesi, det her.

Jeg håber, at de også vil inspirere dig, og – hvem ved? – måske få dig til at tænke over dit eget ledelsesgrundlag.

Din scroll-finger er måske lidt øm, når du er kommet til bunds. Får du brug for lidt afveksling, kan du jo passende lave lidt fingergymnastik og indtaste dit eget bedste ledelsesråd i kommentarboksen.

Stine Hinge Du skal kunne lide mennesker

“For at nå organisationens mål er du afhængig af at være omgivet af dygtige medarbejdere, engagerede chefer og meningsfulde samarbejdsrelationer. Min erfaring er, at du får det bedste frem i folk – og dermed bedst når målene – hvis du grundlæggende godt kan lide mennesker. Du skal lytte, vise respekt og tillid, være nysgerrig på hvad de kan og vil, fortælle om målene og tilpasse dine krav til hver enkelt.” – Stine Hinge

Leder af sekretariatet, Væksthus for Ledelse

Esben Buch-Hansen Tænk dovent!

“Find ud af hvilken ressource, der bedst løser en given opgave, og som samtidig kan udvikle sin profil i den. Som leder skal du ikke vide alt om alt – men du skal vide hvem, der ved hvad. Øv dig i at slippe kontrollen. Don’t look back (in anger) – ryk dig fremad. Vil du være en god leder, skal du altid tilstræbe at forbedre dig – du kan blive bedre.” – Esben Buch-Hansen

Teamleder for Web & Marketing i Danmarks Apotekerforening

Anja Monrad Ambitiøse mål i en mangfoldig kultur

“Sæt ambitiøse mål både på egne og virksomhedens vegne. Lad dig ikke begrænse af angst for ikke at opfylde målene. Jo højere ambitioner, jo bedre resultat når du sandsynligvis – og det er jo ikke umiddelbart en succes at være den bedste af dem, der kom sidst. Og så må jeg tilføje: Skab mangfoldig kultur, der indbyder til åbenhed og dialog. Beslutningerne bliver bare bedre, når forskellige synspunkter er blevet belyst undervejs, for hvis alle er og tænker ens, går der hurtigt gruppepsykose i den.” – Anja Monrad

Senior Vice President & General Manager, Dell EMC

Ib Potter Skab et miljø, hvor I griner og lærer af fejl

“Som leder skal du skabe et læringsmiljø. En arbejdsplads, hvor medarbejderne elsker at blive spurgt og selv tør spørge. Et rum, hvor det er naturligt at lufte og stå ved sine fejltagelser – og successer. Og lære af erfaringerne og kollegaernes respons. At kunne grine af egne fejl – og lære af dem. Det giver kloge, dygtige og modige medarbejdere med selvtillid, tro på egne evner og sulten efter at lære mere. Det smitter – og først da bliver det rigtigt godt!” – Ib Potter

Online marketing chef og partner ved Co3



Christian Vinther Åben og ærlig dialog

“Skal man lykkes som leder, skal man lykkes gennem sine folk. De skal have de bedst mulige forudsætninger for at gøres deres job og altid vide, at jeg som leder er der til at udfordre, sparre, hjælpe og tale deres sag. Endvidere mener jeg, at man skal have kontinuerlig åben og ærlig dialog, så små problemer ikke vokser sig store.”



– Christian Vinther

Franchise Head – Novartis Oncology

Peter Holten Mühlmann Omsæt viden til innovation

“Medarbejderne er vores vigtigste aktiv, og mængden af nye idéer er nærmest ubegrænset, når man samler 500 dygtige folk fra 40 forskellige nationaliteter, som vi har gjort! Det er afgørende at få omsat al den viden til innovative tiltag, der kan forbedre vores produkt, og det gør vi bl.a. ved at arbejde i autonome teams. Vi arbejder alle ud fra samme vision, men i vores flade organisationsstruktur lader vi hvert team sætte egne (ambitiøse) mål og træffe vigtige beslutninger. Det er motiverende for den enkelte og skaber samtidig ejerskab – og stærke resultater.” – Peter Holten Mühlmann

Grundlægger og CEO, Trustpilot



Jesper Oehlenschläger Ledelse er en cyklus

“Ledelse er en relationel, refleksiv handlingsdisciplin og kan udtrykkes i følgende råd: Observer situationen. Tænk dig om. Tilfør situationen det, den mangler. Vurdér resultatet. Gentag. Se mere om, hvad der skaber succes på www.kickasscompanies.com” – Jesper Oehlenschläger

Partner i The Kickass Company



Ole Witthøft Jeg græd, da jeg lærte det

”Et projekt skal give mening for de mennesker, der investerer i det. Uanset om det er tid, penge eller hjerteblod, de investerer. Projektet må ikke kun give mening for lederen. Meningen er ledestjernen, der gør, at folk kan besvare: ”Hvilken forandring skaber vi for vores kunder?” Det er forskellen på, om du kratter i folks tænder med stålinstrumenter, eller om gør du dem glade og generøse med deres smil. Jeg græd, da jeg lærte det. Læs om det her.” – Ole Witthøft

Grundlægger af højttalerfabrikken System Audio A/S

Lars H. Nielsen Alle skal kende og forstå strategien

“Ifølge undersøgelser fra PWC forstår 93 procent af en virksomheds ansatte ikke virksomhedens strategi. Her ligger et forbedringspotentiale. Din stærke ambition som leder kræver, at drømmen understøttes af et forståeligt rationale – altså den gode forklaring på, hvordan I som organisation når derfra, hvor I er i dag, og derhen, hvor I opnår målet. Det skal give mening for dit team, jeres kunder, medierne, investorerne, din ægtefælle, myndighederne og alle øvrige interessenter. Kun sådan lykkes I med de rigtig store ambitioner.” – Lars H. Nielsen

Executive coach, facilitator og indehaver af OlymPeak Consulting

Anne-Mette Bro Jöhncke Nøgleordet er autenticitet

“Autenticitet er for mig helt centralt i ledelse, så rådet lyder i al sin enkelthed: Vær dig selv! Jeg tror, at medarbejdere faktisk gerne vil ledes af hele, rigtige mennesker. Et lederkursus kan give dig nyttige værktøjer, men du kan ikke fake dig til at være engageret, motiveret og interesseret. Så sørg for at beskæftige dig med noget og nogen, som giver dig energi, for det smitter. Og så skal du gøre dig umage og være dig dit ansvar bevidst.” – Anne-Mette Bro Jöhncke

Kommunikationschef, TV 2

Anders Saugstrup Ledelse er let, sagde min moster

Spurgte engang min moster, om ikke det var stressende at lede 5 vaccinefabrikker: “Nej, ledelse er let. Det handler mest om at hyre og at fyre.” Hun har ret. Find ægte dygtige folk. De leder sig selv. De leder også dig. Du får besked, når du tager fejl. Tips til emner for interviewspørgsmål: Uenigheder med ledere: Hvad gjorde du i situationen? Frygten for fyring. Resultater du er mest stolt af: Hvordan nåede du dem? Hvordan vil du ledes?” – Anders Saugstrup

Ejer af content marketing-kontoret Saugstrup.org

Anders Kjørup Sting siger det mest præcist

“Mit bedste råd er et Sting-citat: ”If you loooooove somebody, set them free” Hvorfor bruge store summer på personlig udvikling og faglig opgradering, når vi også dikterer arbejdsgange med stillingsbeskrivelser og KPI’er? Hvorfor skrive ’selvkørende’ og ’innovativ’ i jobopslaget, når rammerne knuser subjektiv dømmekraft og personligt initiativ? Jeg lever efter to principper: Jeg ansætter kun folk, der er bedre til jobbet end mig. Jeg giver dem plads og råderum til at skabe resultater – de ER jo bedre, end jeg er.” – Anders Kjørup

CEO og Senior Taster ved gorm’s



Lise Rask Lyt, lær og beslut

“Disse tre ord bruger jeg dagligt. De hjælper mig til at tage de rette actions i tide på en lydhør måde, hvor medarbejderen bliver hørt og involveret. Lyt: Mød mennesker åbent og der, hvor de er. Tag god tid til at lytte med begge ører til både konkrete data og til følelser. Lær: Der er altid flere sider af en sag. Stil nysgerrige spørgsmål, og få ny viden og læring om sagen/mennesket. Beslut: Træf beslutningen. Involver de relevante parter, og kommuniker tydeligt om beslutning, formål, handlinger og opfølgning. Det skønne er, at jeg kan bruge de tre ord baglæns også.” – Lise Rask

Head of Model Competence Center, The LEGO Group



Robbert Stecher

Vær leder med handlekraft OG nærvær!

“En effektiv leder kan træffe beslutninger. Her og nu. Udvise handlekraft. Sørge for fremdrift. Vise en vej. En RIGTIG effektiv leder arbejder samtidigt med nærvær og tilstedeværelse. Løser sine vigtigste opgaver ved at gå i dybden og involvere sine nøglemedarbejdere. Holde fokus. Holde i trykkogeren. Opfange signaler og budskaber omkring sig. Udvikle mennesker og relationer. Skabe bæredygtige resultater.” – Robbert Stecher

Executive Vice President, Nordic Investment Company



Peter Aksel Villadsen Det handler om de rigtige spørgsmål

Du bør stille relevante og hyppige spørgsmål. Mange virksomheder har implementeret ’design thinking’ for at guide deres innovation, og her er det bærende element netop at stille gentagne spørgsmål for at udvikle kreative og konkurrencedygtige løsninger. På samme måde kan de gode spørgsmål hjælpe lederen med at skabe et inkluderende og løsningsorienteret miljø, hvor det er medarbejderne, der taler, og lederen der lytter. – Peter Aksel Villadsen

Vice President LEO Innovation Lab, Leo Pharma



Kitte Wagner Spørg altid HVORFOR og MED HVEM

“Om jeg skal lede et projekt eller stå i spidsen af en organisation, er de vigtigste to spørgsmål at besvare: Hvorfor og med hvem? Det store WHY bor ofte lige så meget i HVEM, og det er mit ledelsesråd til alle: At søge at gøre din vision synlig i din rekruttering. Jeg visualiserer det bærende team siddende på en bænk parat til en fotoshoot. Hvis jeg kan se en let overgang fra det hold til fortællingen om organisationens formål, er vi godt på vej.” – Kitte Wagner

Direktør og Teaterchef, Malmö Stadsteater



Anne Mette Olesen Vækst er noget, vi skaber sammen

“For at skabe vækst har jeg gode erfaringer med først at engagere mit team samt andre kritiske stakeholdere. Sammen sikrer vi en stærk forståelse af vores marked, sætter en ambitiøs målsætning samt nogle få klare prioriteter – hvilket kræver både til- og fravalg. For hver prioritet opsætter vi nogle få relevante indsatsmål – disse følger vi frekvent og tæt op på sammen, så vi sikrer, at de rette ting bliver gjort, og så følger resultaterne oftest. Sammen kan vækst skabes.” – Anne Mette Olesen

CMO hos AAK AB



Mads Middelboe Lederen er både komponist og dirigent

“Ledelse handler om at skabe værdi via andre. Men planer siger ofte kun ”hvad”, vi skal, og ikke ”hvordan”. Det er her, dit chefskab skal befrugtes af dit lederskab – ligesom komponisten og dirigenten. Det handler ikke om det, du kan gøre for dig selv. Find din motivation i det, du gør for andre, så de skaber værdi. Sæt ikke kun baren på ”god leder”, men på ”godt lederskab”, som lever videre hos dem, du leder, når dine egne veje fører dig nye steder hen.” – Mads Middelboe

Executive Advisor & CEO, Leadmore



Camilla Ley Valentin Fortune favors the bold

“Mit ledelsesråd er, helt enkelt, altid at tro på dig selv og vise format og beslutningskraft, selv i de (sikkert mange) situationer, hvor du egentlig føler dig på virkelig dybt vand ledelsesmæssigt. Som Sheryl Sandberg så præcist udtrykker det: “Fortune does favor the bold and you’ll never know what you’re capable of if you don’t try.”

(Lean In: Women, Work, and the Will to Lead) – Camilla Ley Valentin

CCO & Co-founder, QUEUE-IT

Gorm Johansen Ved du, hvad dine kunder tænker?

“Ved du, hvad dine kunder tænker? Hmm. Måske.

Det er sundt at få udfordret vores verdensbillede og antagelser. For hvad ved vi egentlig om vores kunder, og hvad mener de om os? Hvor gode er vi i ledelsen til oprigtigt at lytte til vores medarbejdere og afdelinger på den feedback, de får fra kunderne? Vi kan kun blive klogere og bedre. Og mere innovative. Finten er således, at når vi tier og lytter, så gør vi os bedre. Så kan vi sammen med gode kræfter og input skabe løsninger, der ligger foran markedet. Og så er vi tilbage ved start: For som Adidas’ slogan siger: ”First never follows!”” – Gorm Johansen

Salg- og kundedirektør, Niels Brock

Pernille Lützhøft Evner – Indsigt – Ansvar

“I restauranter arbejder faglærte kokke og tjenere eller de, som interesserer sig for mad, vin og service og har arbejdet sig op. Viser de ambition, flid og sanselighed, tilbyder jeg lederuddannelse og samtidig praktisk træning. I takt med at de bliver dygtigere, får de en indsigt, de ikke tidligere havde, sværere opgaver og klare mål. De rykker.”



– Pernille Lützhøft

Adm. direktør, Bojesen A/S

Annemette Moesgaard Lederen og mennesket smelter sammen

“Jeg tror ikke, man kan skelne mellem sig selv som leder og menneske. For mig smelter det sammen. God ledelse handler om at være autentisk i sin relation til medarbejderne. Gode ledere bringer hele deres personlighed i spil – og de tør stille sig selv til rådighed. Uanset hvilke opgaver, man skal stille sig i spidsen for. For som leder – og som menneske – er det vigtigste, man har, sine værdier. Sin integritet.” – Annemette Moesgaard

Kommunikationsdirektør i atp

Mia Dalsgaard Sig farvel til din indre konfliktskyhed

“Alt for ofte ser jeg teams i ubalance og medarbejdere, der ikke lever op til forventningerne fordi, vi ikke kan mobilisere det fornødne mod til at italesætte de problemstillinger, som potentielt kan resultere i en konflikt. Skal vi lykkes med forandringsledelse, kræver det omtanke for problemets egentlige kerne, forberedelse forud for respektfuld dialog, vedholdenhed og potentiel konsekvens. Alternativet tenderer ledelsessvigt. Bogforslag: De fem dysfunktioner i et team – En fortælling om lederskab” – Mia Dalsgaard

It-chef ved Alm. Brand A/S

Lea Korsgaard Kulturen er det afgørende fundament

“Hvor der er strukturelle udfordringer, skal kulturen vise løsninger. En gnistrende, kærlig, professionel og nysgerrig organisation med tårnhøj faglighed får man kun, hvis man gøder kulturen i huset. Systemer er afgørende. Men de er altid sekundære. Målet er at skabe en kultur, hvor ingen peger på problemer uden også at pege på en mulig løsning. Det sker kun, hvis der findes en samhørighed i organisationen drevet mod samme klare meningsfulde mål. Det er din opgave som leder at drive den kultur frem ved hele tiden at minde om det mål.” – Lea Korsgaard

Medejer og chefredaktør på Zetland

Jesper Enghave Fruergaard Udvikling af medarbejdere

“Jeg motiverer hele tiden mine medarbejdere til at videreudvikle sig, så de er up-to-date på faglig viden. Samtidig er det utrolig vigtigt at arbejde med sine egne ressourcer. Jeg mener, at den enkelte igennem hele sit arbejdsliv – og liv i det hele taget – skal have egen udvikling som et fokuspunkt. Udfordringen som leder er at kunne udfordre den enkelte medarbejder, så han/hun hele tiden har opgaver, der virker motiverende.” – Jesper Enghave Fruergaard

Direktør i Spar Nord Hillerød

Michel Normann Skab et vinderteam

“God ledelse handler om at få den enkelte i sit team til at blomstre som et resultat af ens tilstedeværelse samt at sikre fortsat indvirke i sit fravær. Kommunikation bygger tillid, engagement og teamwork. Og teamwork skaber resultater. Fælles kultur og fælles værdier er et vigtigt udgangspunkt for et vinderteam. Og et vinderteam arbejder ikke med hinanden – de arbejder for hinanden. Endelig er det mit mantra altid at ansætte mennesker, der er bedre end sig selv.” – Michel Normann

CCO, Ole Lynggaard

Mogens Steffensen At rejse er at leve

“Jeg ser den nysgerrige dialog som grundlaget for at skabe resultater sammen med andre – ikke gennem andre. Det, vi når sammen , er udgangspunktet for næste udviklingsskridt sammen med virksomheden. Jeg er også optaget af, at jeg som leder får mine samspilsparter til at være nysgerrige og oprigtige i dialogen – det er forudsætningen for, at jeg som leder kan tilføre situationen det, den mangler.” – Mogens Steffensen

IT-direktør i Eniig

Uffe Lyngaae Ansæt folk, der er klogere end dig selv

“Det lyder som en banal kliché, men jeg kan virkelig anbefale at turde ansætte mennesker, der er dygtigere, end man selv er. Mine medarbejdere vil jo nok sige, at jeg aldrig har prøvet andet. Men jeg kan i hvert fald sige, at siden jeg blev bevidst om, at jeg ikke behøver at være den dygtigste for at bevare min autoritet, så har min virksomhed fået betydelig mere succes. Og mit arbejdsliv er blevet betydelig nemmere – og sjovere.” – Uffe Lyngaae

Direktør, Publico

Betina Christensen Vilkår ⇒ Påvirkning ⇒ Kontrol

“En simpel, men anvendelig model, som giver selvindsigt og udsyn. Først når jeg selv accepterer, fremstår jeg autentisk. Modellen kan bruges bredt og fungerer særlig godt i teamudviklingssammenhænge og forandringsledelse. Vilkår: Luk diskussionsklubben ned. Lad vær´ at bruge tid og energi på rammer og vilkår, som ikke står til at ændre.

Luk diskussionsklubben ned. Lad vær´ at bruge tid og energi på rammer og vilkår, som ikke står til at ændre. Påvirkningen: Udnyt potentialer. Tænk ud af boksen. Skab bevidsthed om de ting, vi kan komme med input til og kan påvirke.

Udnyt potentialer. Tænk ud af boksen. Skab bevidsthed om de ting, vi kan komme med input til og kan påvirke. Kontrol: Stil krav til ansvar. Skab bevidsthed om de muligheder, vi har direkte kontrol over og kan ændre.” – Betina Christensen

Afdelingschef i TDCNetDesign

Mette Mørk Vær autentisk!

“Mit bedste ledelsesråd er kort og godt: Vær autentisk. Min erfaring er, at når jeg har mig selv 100 % med i mit ledelsesjob, går alting går meget bedre. Jeg kan se mig selv i øjnene. Man kan også kalde det afklaret autoritet. Autenticitet og ærlighed går godt hånd i hånd. Stol på dine medarbejdere og vis stor tillid – jeg er endnu aldrig blevet skuffet – tværtimod.” – Mette Mørk

Kommunikationschef, Holstebro Kommune

Rikke Høyer Schrøder T I L L I D

“Tro på, alle forsøger at gøre deres absolut bedste.

Interesseret – en god leder er en god lytter. Alle har behov for at føle sig set, hørt og anerkendt.

Latter er den vigtigste ingrediens til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Ledelse – gå foran, vis vejen, og erkend, når du tager fejl.

Innovation og engagement gror bedst med frihed under ansvar.

Dominerende adfærd fremmer intet – ydmyghed og sårbarhed er en del af os alle, vis det.” – Rikke Høyer Schrøder

Strategisk rådgiver/indehaver, beCORE

Martin Vang Hansen Brug nysgerrighed som drivkraft

“Ledelse handler grundlæggende om at kunne forstå, hvad der driver andre mennesker og så bruge og nære den drivkraft til gavn for virksomheden – og den enkelte. Det kræver, at ledere er oprigtigt interesserede i sine medarbejdere og kan forstå værdien i deres fortsatte faglige og personlige udvikling. Og det kræver, at lederen også forstår sig selv og sine egne prioriteter, præferencer og positioner. Så: Vær nysgerrig. Både på dig selv og andre.” – Martin Vang Hansen

Direktør i Færchfonden

Marianne Heide Gør forandringer attraktive

“Når du vil skabe forandringer – og det vil du sikkert hele tiden, for det kræver konstante tilpasninger at manøvrere i en kompleks verden – så må du erkende, at du kun kan forandre dig selv! Skal du drive succesrige forandringer, må du derfor lytte og tale dig ind til dét hos hver enkelt medarbejder, der betyder, at de også får lyst til at forandre sig, fordi I sammen skaber en ny mening, der gør forandringen attraktiv. For kun når man kan se mening med en forandring, giver man plads til det nye.” – Marianne Heide

Sekretariatschef, Teknisk Landsforbund

Filip Engel Træk grænser mellem arbejde og fritid

“Når du kan tage hovedet og telefonen med til middag og i sengen, bliver arbejdet nemt grænseløst. Men du tænker dårligere og brænder måske ud, hvis du er på hele tiden. Sæt tydelige grænser for arbejdet. Fx at lade være med at tjekke mails på telefonen, når du har fri, og at fokusere på din familie, når du er sammen med dem. Og sig til dine medarbejdere ofte, at det forventer du også af dem. Gør du ikke det, antager de, at de skal være på hele tiden. Fordi de kan.” – Filip Engel

Director, Public Affairs, Sustainability & Branding, DONG Energy

Frank Lund Andersen Go-Do

“Mit bedste ledelsesråd er ret banalt; Go-Do. Formuler dit ledelsesgrundlag, og udfør ledelse i overensstemmelse med dit grundlag. Ja, det er hørt før, men det er min klare overbevisning, at denne disciplin er meget svær, og det er netop evnen til at formulere og udøve ledelse i overensstemmelse, der adskiller den gode leder fra den mindre gode leder. Og så er det naturligvis afgørende, at man som leder er åben, tillidsfuld og lydhør overfor teamet og tager teamets betragtninger med i forhold til udviklingen og udøvelsen af ens ledelsesgrundlag.” – Frank Lund Andersen

Security Operations Officer/Head of Operational Support Department, Corporate Security, The LEGO Group

Michael Hald Graversen Del så meget som muligt

“Husk at informere medarbejderne om alt det, som du må og kan. Lad vær med at vente til planen er 100 % klar, da medarbejderne i mellemtiden bliver nervøse (og inaktive) over, hvorfor de intet hører. Fortæl om proces, milepæle, osv. indtil planen bliver 100 % klar. Involvering/informationer skaber engagement og ejerskab for opgaven/området hos medarbejderne, fremfor at de bliver afventende, fordi de er nervøse for, om det nu også er rigtigt ift. ’planen’.” – Michael Hald Graversen

Chef for Medlemskommunikation og Markedsføring, HK Danmark

Mette Hjørne Skab en stærk team-kultur

”En stærk team-kultur er en kultur, hvor teamet stoler på hinanden, lærer af hinanden og alt, hvad der ellers måtte kunne bidrage til en løsning, hvor vi udfordrer os selv og hinanden til hele tiden at blive bedre, og hvor vi støtter hinanden igennem hvad end udfordringer, der kommer på vejen. Tilføj lidt selvironi og humor, og dit team vil ikke være til at skyde igennem. Læs mere om mit syn på The Modern CFO på min LinkedIn-profil.” – Mette Hjørne

Direktør for Corner Consulting

Christian Risom Problem-judo med Marcus Aurelius som træner

“Mit bedste ledelsesråd er fra den stoiske filosofi formuleret af kejser Marcus Aurelius: ”What stands in the way, becomes the way”. Læresætningen ser jeg som problem-judo. Problemer dukker op hver dag. Jeg kan vælge at lade dem stå i vejen for mig, så de bliver det eneste, jeg kan se, eller håndtere problemet ved at se muligheden bag det og bruge dets momentum til at løse udfordringerne, som bringer mig og virksomheden frem til en ny og bedre situation.” – Christian Risom

CEO og Partner, Shape

Henrik Egede Uden indsigt, ingen udsigt

“Ledelse handler om at læse dig selv og dine medmennesker på en realistisk og

fremsynet måde. Uden indsigt, ingen udsigt. Enhver leder og ethvert medmenneske har et uindløst potentiale – og det er din lederopgave at indløse det. Når det er svært, er det lederens opgave at føre organisationen videre baseret på indsigt og evidens – og eksekvere på det.” – Henrik Egede

Direktør, FEHA

Morten Sandgaard Ledelse er et holistisk fænomen

“Som leder må du få din organisation til at tænke bredt og holistisk. Det er ikke kun en opgave for en CEO, men for alle ledere og medarbejdere, der vil lede sig selv og andre for virksomhedens bedste. Det handler om cohesion – om at danne en forenet enhed. Og om at skabe en motiverende og samarbejdende kultur. Hvilket rent strategisk kan være den sjoveste og mest effektive måde at skabe en langsigtet, profitabel og bæredygtig konkurrencemæssig fordel. For DET er svært at kopiere.” – Morten Sandgaard

Tidligere Vice President i LEGO

Simon Kvistgaard Tydelig og konstant kommunikation

“Transparens og kommunikation er essentielt for arbejdsmiljø, effektivitet og engagement. Jeg gør det ved at leve efter følgende regler: Del målene for året, måneden og ugen!

Tag fat om problemer straks og med tydelige løsningsforslag!

Del visionen og de store linjer!

Efterlad ikke noget usagt!

Inddrag kontoret i de store processer!

Husk at fejre sejrene!” – Simon Kvistgaard

Medejer af Inviso

Troels Bülow-Olsen Lær af andre, men forbliv dig selv

”Der kan skrives og siges meget om ledelse, men min vigtigste grundregel handler om troværdighed. Du kan lære af andre, og du kan have forbilleder. Men du skal være dig selv, for ellers bliver du ikke troværdig.” –Troels Bülow-Olsen

Direktør i Totalkredit

Du er kommet igennem alle 42 ledelsesråd (43 hvis man tæller mit med)

Det kan godt være, du tænker, at listen er lang. Men den kan blive endnu længere.

Så hvis du ligger inde med et råd, et tip eller et citat, som du gerne vil dele os alle sammen, skal du endelig tilføje det i kommentarfeltet herunder.

Vi samler op på de bedste ledelsesråd og lægger dem op her på indlægget.