12 Abdel Aziz Mahmoud: Min vej til indflydelse og taletid

Hvis du har haft DR tændt derhjemme for nylig, har du måske tænkt det samme som os: Hvordan gik Abdel Aziz Mahmoud fra at være en menig journalist til at blive en af landets mest eksponerede debattører og meningsdannere? Og så tilsyneladende i Usain Bolt-fart.

Vi har spurgt ham, og Abdels forklaring lyder helt kort: Hvis du gerne vil i medierne og opnå maksimal eksponering, skal du bruge tre ting:

• Aktualitet

• En strategi

• Differentierede historier til de enkelte medier.

I denne episode af BRO fm forklarer han, hvorfor det hænger sådan sammen, og hvordan han har grebet rejsen an. Og så må du undskylde rejsemetaforen.

Hvorfor skal jeg lytte med?

Det skal du også kun gøre, hvis du er interesseret i et kommunikationsvinklet portræt af en hyperaktuel journalist, forfatter og samfundsdebattør.

For når du trykker på Play, får du Abdel Aziz Mahmouds egen fortælling om sin vej til indflydelse og taletid. Hør, hvad han gjorde, da han tog springet fra objektiv journalist til samfundsdebattør, og hvilken strategi, han lagde for at komme i (stort set) alle de danske medier. Du får også indsigt i hans overvejelser bag den kommunikationsstil, som han er kendt for på de sociale medier.

Du får med andre ord forklaringen på, hvorfor du (næsten) ikke kan undgå at se ham, når du tænder dit tv.

Lyt til programmet lige her:

