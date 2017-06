Det bedste svar på ”Hvad laver du så til daglig?”

Her er spørgsmålet, du er blevet stillet flest gange i dit (voksen)liv:

”Nå, hvad laver du så til daglig?”

Du stiller det sikkert også selv: Til fester, receptioner, konferencer, kurser, netværksarrangementer.

Vi får som regel stillet spørgsmålet umiddelbart efter at have udvekslet navne. Der ligger så meget identitet i vores job, at spørgsmålet næsten er synonymt med: ”Hvem er du?” Dit svar er derfor afgørende for, hvilket førstehåndsindtryk du giver din modpart. Er du værd at bruge mere tid på at tale med?

(Ikke for at gøre dig præstationsangst eller noget).

Overvej de her eksempler:

– Du siger: ”Jeg er advokat.” Han tænker: ”Åh, du er sådan en nøjeregnende, argumenterende type …”

– Du siger: ”Jeg er mellemleder i Teknisk Forvaltning i Herlev Kommune.” Han tænker: ”Aha, du sidder primært og flytter papirer fra den ene bunke til den anden.”

– Du siger: ”Jeg er konsulent i et kommunikationsbureau.” Han tænker: ”Nå, endnu en af de der semi-sleske, buzzword-spyende og speedsnakkende sælgertyper.”

– Du siger: ”Jeg er senior art director på et digitalt bureau inde i Kødbyen.” Han tænker: ”Nu lader jeg som om, at jeg skal tisse, så jeg kan slippe væk.”

Måske er jeg lidt barsk på mine medmenneskers vegne. Men pointen er: Det korte svar, du oftest giver, yder dig sjældent nogen retfærdighed. Du er da meget mere end den titel, du lirer af.

Så næste gang, du får spørgsmålet, skal du gøre noget andet.

Svaret kommer nu

Lad være med at svare med din jobtitel. Fortæl i stedet, hvad du laver. Det er reelt det, der bliver spurgt om. ”Hvad laver du?”

Den mest enkle metode er:

Svar med en sætning, der indeholder minimum ét aktivt udsagnsord. Så du fortæller, hvad du nyder ved dit job.

Ud med:

Advokat

Mellemleder

Konsulent

Senior art director

Ind med:

– Jeg giver mine kunder tryghed, så de ikke skal bekymre sig om halvkedelig jura, når de har tusind andre ting at gå op i.

– Jeg sørger for, at borgerne i Herlev kan komme af med deres storskrald, bygge deres carporte og i det hele taget få dagligdagen til at fungere.

– Jeg skriver og lærer andre at skrive tekster, der sælger og fortæller spændende historier om brands, produkter og ideer.

– Jeg … [ja, hvad fanden laver en senior art director egentlig?]

Du kan også vælge at supplere din jobtitel med en kort historie, en anekdote eller et eksempel på dit arbejde. Historier har den vidunderlige egenskab, at de starter en biograf inde i hovedet på folk. Og de gør det nemt for din modpart at forstå, hvad dit job egentlig indebærer.

Det samme gælder for jobansøgninger og dit CV: Du kan godt skrive, at du var ’intern kommunikationsmedarbejder’ på din forrige arbejdsplads. Men hvis du fortæller, hvordan du hjalp juristerne med at skrive breve om pensionsordninger, som kunderne faktisk forstod, så vil jeg vove at påstå, at din læser forstår lidt mere.

I BRO Kommunikation skriver vi meget og hjælper andre med at gøre det – læs mere om vores arbejde med tekst her.

Derefter: Stil selv spørgsmålet

Nu er det blevet din tur til at spørge: ”Og hvad laver du så?”

Her vil du formentlig få en af disse tre reaktioner:

Et tomt blik indstillet på uendelighed. Et svar, der i formen minder om dit eget. ”Jeg er [indsæt jobtitel].”

Lad os springe den ufrugtbare mulighed 1 over og gå direkte til 2 og 3.

Nummer 2 giver straks en pæn chance for en fin samtale. Nummer 3 er en perfekt anledning til at stille en type spørgsmål, der forvandler titlen til noget mere konkret – og noget mere interessant for jer begge.

Dig: ”Og hvad laver du så?”

Ham: ”Jeg er murer /Jeg er sagsbehandler / Jeg er softwareudvikler / Jeg er lagermand på Haribo.”

Dig: ”Fedt – hvad kan du særligt godt lide ved det?”

Og så har I taget en hurtig genvej til nummer 2 og det ønskede scenarie: Der, hvor I begge to taler om det, I godt kan lide ved jeres job.

Så: Hvad laver du til daglig? Du er velkommen til at øve dig i kommentarfeltet 🙂