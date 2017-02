8 taktikker til at sabotere al produktivitet

For nylig faldt vi over en guide på nettet. Det er noget af det mest geniale, denne blogs redaktion har læst i lang tid, og derfor vil vi gerne give den videre til dig.

Den hedder ”Simple Sabotage Field Manual” og giver dig svarene på, hvordan du sørger for, at ingenting sker, og intet bliver gjort.

Manualen er udgivet af CIA helt tilbage i 1944 som en vejledning til spioner og andre USA-sympatisører. Her kunne man læse, hvordan man kunne bidrage til at forkludre og forhale planer og beslutninger bag fjendens linjer.

I dag kan man stadig indimellem få lyst til fx at sabotere et møde. Lad være med at spille uskyldig.

Her får du CIA’s opskrift på at gøre det. Gøre det ordentligt, vel at mærke. Du skal nemlig ikke bare se til, mens de andre amatører gør det halvhjertet.

Her er 8 af CIA’s taktikker:

#1 Insister på at tage omveje

Tillad aldrig at tage genveje for at fremskynde beslutninger. Hvorfor gøre det nu, når nogle andre kan gøre det i morgen – eller i næste måned?

#2 Hold lange taler

Spionerne i CIA siger, at du skal tale så ofte og så længe, du kan komme til. Illustrer gerne dine pointer med (lange) anekdoter og personlige erfaringer. Brug følgende grundantagelser: Du er universets centrum, din stemme lyder som en drøm, og dine ord maler barndomsminder frem hos dine tilhørere.

#3 Nedsæt nye grupper

Hvis en beslutning er kompliceret, bør den ikke hvile på få mennesker. ”Uha, det her kræver vist en stribe dedikerede arbejdsmøder.” Lav nye grupper, når det er muligt, så de grundigt kan undersøge og overveje problemstillingen, du arbejder med. Forsøg til hver en tid at lave grupperne så store som muligt – aldrig mindre end fem.

#4 Tal om irrelevante problemer så ofte som muligt

Ifølge CIA bør intet problem være irrelevant, når det kommer fra dig. Heller ikke hvis det omhandler, hvordan det står til med din gluten-fri januar, eller hvor irriterende det er, at der ikke længere er hjertesalat i din kasse fra Aarstiderne. Det kan sagtens klemmes ind i et budgetmøde.

#5 Flueknep ned til mindste detalje

Som god kollega er det din ypperste opgave at sørge for, at alt stemmer. Om seneste møde sluttede 14.30 eller 14.32 må ikke gå under din radar. Intet er for småt til at blive påtalt. CIA’s guide nævner, at du især skal have kønslig omgang med protokoller, løsninger og formuleringer – gerne hvis du kan mærke, at noget er faretruende tæt på at blive besluttet i mødelokalet.

#6 Genoptag gamle diskussioner

Referer til en pointe, I havde ved sidste møde, og forsøg at genåbne spørgsmålet om rigtigheden af den beslutning. Hvis I kan spilde noget tid på at diskutere emnet igen eller igen-igen, er du lykkedes.

#7 Vær fortaler for forsigtighed

CIA krævede af deres spioner, at de skulle være ambassadører for, at hurtigt og godt kun meget sjældent følges ad. Opildn dine kolleger til at overveje hver sag med yderste forsigtighed. I skal jo helst ikke forhaste jer ud i noget, der ender med at gøre processen sværere eller decideret pinlig.

#8 Stil spørgsmål ved alle beslutninger

Vær bekymret over anstændigheden ved en hvilken som helst beslutning. Ikke bare nogle beslutninger. Alle sammen. Stil spørgsmål som ”Er det her egentlig op til os at bestemme?”, ”Kan dette mon skabe konflikter med nogen højere oppe i virksomheden”, eller ”Bør vi ikke lige sove på det her?”

Tillykke – du kan nu dræbe al produktivitet

Følger du CIA’s kriterier, er du en succes-sabotør, når du starter ildebrande og skænderier og spilder materiale, mandkraft og tid. Eller hvis du demotiverer resten af dine kolleger, fordi I aldrig opnår nogen resultater. I så fald: Tillykke!

Næste gang du er til et møde, hvor du ser en amatør, som ynkeligt prøver at sabotere beslutningsprocesserne, kan du nu vise ham og resten af mødelokalet, hvordan man gjorde i 1944.

Eller – og her kommer en vild tanke: Du kan spotte, hvad der er ved at ske, og så stoppe det, så I ikke spilder tiden.

Kender du andre listige måder at sabotere produktivitet på, må du gerne dele dem her.