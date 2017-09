17 tips til en uovertruffen LinkedIn-profil

Har du prøvet at google dig selv? Selvfølgelig har du det. Og du vil nok have bemærket, at din LinkedIn-profil rangerer højt i resultaterne.

Hvis folk vil vide mere om dig eller din virksomhed, er det her, de kigger. Vigtige folk, du gerne vil give et godt førstehåndsindtryk. De er der ikke for at like dine weekendbilleder eller se pandaer snuble. Næ, de kigger efter mulige fremtidige samarbejdspartnere. Ny inspiration, nye kollegaer, nye talenter.

Folk på LinkedIn er kort sagt på arbejde. De er professionelle. Derfor bør du bruge din LinkedIn-profil til at vise, hvem du er i professionelle sammenhænge. Så du skiller dig ud og tiltrækker de spændende mennesker og muligheder, som LinkedIn er julefrokostfuld af.

Her får du 17 tips til at skabe en profil, der arbejder for dig. Du behøver ikke at bruge dem alle sammen. Du kan sagtens shoppe lidt rundt. Men generelt skal du regne med, at jo ‘bedre’ din profil er, desto mere sandsynligt er det, at du bliver vist i søgninger.

Tippene falder i 5 kategorier:

Vælg det rigtige billede Skriv en engagerende headline Skab et summary, der giver folk lyst til at vide mere Fortæl om din erfaring Hvad skal du så lave på LinkedIn?

De 4 første drejer sig om din profil, mens den sidste handler om, hvordan du reelt kan bruge LinkedIn. Der er forskellige muligheder afhængigt af dit formål med at være på LinkedIn.

Vælg det rigtige billede

Markant flere klikker på din profil, hvis du har et profilbillede. Omvendt tager det kun en håndfuld pixels at ødelægge dine karrieremuligheder, hvis dit billede er forkert.

Dit billede skal være professionelt. Det betyder, at dit billede ikke skal være dårligt beskåret eller sløret, og du skal ikke gemme dig bag et par solbriller – medmindre du altid har solbriller på, når du er på arbejde. På med skjorten og afsted til fotografen.

1) Upload billede i det rette format

Vi starter helt lavpraktisk. Dit billede skal være:

jpg-, gif- eller png-format

mindst 80×80 pixels og ikke mere end 4000×4000 pixels

en filstørrelse på max 4 MB.

2) Brug et opdateret, professionelt billede

En undersøgelse blandt HR-folk, der rekrutterer via sociale medier, viser, at 91 procent dømmer de potentielle medarbejdere ud fra deres profilbillede. Det sker helt instinktivt. Derfor bør du vælg et close-up-billede, hvor man tydeligt kan se dit ansigt, og hvor du er klædt, som du er normalt på arbejde eller til netværksarrangement.

3) 5 billeder, du aldrig må bruge

Du gør det nemt for din kommende chef eller samarbejdspartner at sortere dig fra, hvis dit billede opfylder et af disse kriterier:

Grynet Taget med din egen arm Dårligt belyst Upassende for din branche (du kender bedst selv dresscoden) Fra en fest.

4) Giv din profil et baggrundsbillede

Ligesom Facebook og Twitter giver LinkedIn dig mulighed for at give din profil et coverfoto. Se fx LinkedIns officielle karriereekspert Nicole Williams’ flotte coverfoto med blyanter.

Skriv en engagerende headline

Overskrifter er altafgørende på blogs, aviser og alle mulige andre vigtige steder, hvor folk prøver at fange din opmærksomhed. Det samme gælder for din LinkedIn-profils overskrift eller headline. Din headline er synlig i Google, i din forsidestrøm og i gruppediskussioner. Den er med andre ord afgørende for, hvor mange der kommer ind på din profil.

5) Besvar 3 spørgsmål i din headline

Gør dig relevant for din modtager fra første linje ved at bruge de 120 tegn til at besvare disse spørgsmål så konkret og specifikt som muligt:

Hvem er du?

Hvem hjælper du?

Hvordan hjælper du dem?

6) Find de relevante søgeord

Måske har du svært ved at finde de rigtige ord til din headline? Prøv disse værktøjer til at spore dig ind på, hvilke ord du bør bruge:

Klik på din headline, og brug funktionen ’See what other users in your industry are using’ til at se, hvordan folk, der ligner dig professionelt, beskriver deres stilling.

Klik på fanen ’Jobs’ i LinkedIn, og søg på fx ’social media’ – så kan du se, hvilke ord virksomheder anvender til at beskrive stillinger, der ligner din egen.

Brug Google Trends til at finde ud af, hvilke ord der oftest bliver anvendt inden for din branche.

7) Skriv det vigtigste først

Det første ord i din headline bliver vægtet højt i LinkedIns algoritme – så husk at placere dit allervigtigste søgeord her. Det mestrer fx LinkedIn-konsulent Bodil Damkjær. Hendes headline lyder:

’Karriererådgiver og ekspert i LinkedIn som karrierevej hos Jobmaker’.

Søgeord = karriererådgiver.

8) Vær helt anderledes

Hvis din profil og dine professionelle resultater kan bære det, kan du glemme alt om søgeord og lave en unik headline, der udelukkende har til formål at fange folks opmærksomhed. Som fx: “I like to blow shit up. I am the Michael Bay of business.”

Skab et summary, der giver folk lyst til at vide mere

Engang var dit CV dit vigtigste værktøj til at dokumentere din erfaring. Men i dag har folk allerede googlet dig og sandsynligvis læst dit LinkedIn-summary, før de læser dit CV.

Skriv derfor to-tre afsnit for at uddybe, hvem du er, og hvad du gør for andre – og husk at gentage dine vigtigste søgeord fra din headline.

9) Gør noget ud af forarbejdet

Følger du disse to råd, er du godt på vej til at skabe et effektivt summary:

Hvad vil dit publikum gerne vide om dig? Brug denne viden til vælge vinklen på dit summary.

Hvilke resultater har du opnået? Grav i dine tidligere præstationer, og fortæl om dine resultater så konkret som muligt – fx ’fik klikrate i nyhedsbrev til at stige 25 procent’.

10) Fortæl en historie

Dit summary er det første, der fanger dine læseres øjne, når de har klikket sig ind på din profil. På dette tidspunkt er de altså interesserede i at vide mere om dig, end dit profilbillede og headline fortæller.

Brug derfor lejligheden til at give læseren en fornemmelse af, hvem du er: Skriv dit summary i førsteperson, og fortæl, hvorfor du gør, som du gør.

11) Gør det nemt for andre at kontakte dig

Husk altid at vise andre, hvordan de kan få fat i dig. Slut dit summary af med et link, en e-mail eller et telefonnummer, så folk nemt kan kontakte dig.

Fortæl om din erfaring

I LinkedIns Experience-afsnit kan du opsummere alle de stillinger, du nogensinde har haft. Du behøver ikke tage avisuddelingstjansen eller bagerjomfru-jobbet med. Fokuser hellere på at fylde indhold på de enkelte stillinger frem for blot at liste så mange som muligt.

12) Besvar 3 spørgsmål for hver stilling

Som Morten Vium skriver i guiden her, bør du kunne besvare disse spørgsmål for hver stilling:

Hvad er det for nogle opgaver, du har løst?

Hvilket ansvar (for opgaver og personer) har du haft?

Hvilke målbare resultater har du opnået i stillingen?

13) Få andre til at anbefale dig

Kan du supplere dine stillingsbeskrivelser med en anbefaling fra tidligere chefer eller samarbejdspartnere, begynder du at gøre dig selv rigtig interessant. En anbefaling på LinkedIn er nemlig et effektivt social proof. Det betyder grundlæggende, at når vi er i tvivl om, hvad vi skal gøre, så bruger vi stikord fra andre til at beslutte os.

Din tidligere chefs rosende ord er det bedste bevis for en kommende chef for, at du er værd at arbejde sammen med. Så sørg for at få dine anbefalinger på LinkedIn frem for blot at få en udtalelse på papir – på den måde bliver anbefalingen set af flere.

Men hvad skal du så lave på LinkedIn?

Nu glitrer din profil og tager sig dejlig ud. Men hvad skal du så lave på LinkedIn?

Du bestemmer selvfølgelig selv, hvor aktiv du vil være. Og du ved bedst selv, hvad dit formål er på LinkedIn: Få et nyt job, sælge dit produkt eller skabe opmærksomhed om dig selv eller din virksomhed. Men her er nogle ideer til, hvordan du gør dig værdifuld for andre, finder inspiration eller viser, hvad du arbejder med.

14) Giv andre endorsements

Endorsements fungerer på samme måde som anbefalinger: Det er et stærkt social proof, når ti mennesker har endorset dig for fx ’consumer behaviour’.

Hvordan får du så flere endorsements? Du gør som min kollega Henrik, der straks endorsede mig for fire skills, da vi blev forbundet på LinkedIn – for så var jeg naturligvis nødt til at gøre det samme.

15) Meld dig ind i grupper

I grupper kan du møde andre med samme interesse som dig og på den måde tilrane dig ny viden, gøre dig bemærket i spændende kredse og udvide netværket.

Her er et par eksempler på grupper, som mine kolleger anbefaler:

16) Følg virksomheder, der interesserer dig

Mange virksomheder (fx BRO) har efterhånden en virksomhedsside eller Company Page på LinkedIn, fordi det er et effektivt brandingredskab til at fortælle om virksomhedens aktiviteter, slå jobs op eller dele nyheder.

Følg virksomheder for at:

Samle viden, når virksomheder deler artikler eller videoer

Få en fornemmelse af markedet, når virksomheden lancerer et nyt produkt eller initiativ

Finde ud af, hvornår fx bureauer eller fagforeninger holder gå-hjem-møder eller relevante oplæg.

Er du jobsøgende, er det desuden en god ide at følge virksomheder, hvor du potentielt kunne tænke dig at arbejde: Det giver dig en fornemmelse af, hvem de er, så du kan målrette en fremtidig ansøgning. Og ofte vil nye stillinger blive annonceret direkte på LinkedIn.

17) Udgiv et blogindlæg

Du har muligheden for at lave et blogindlæg med knappen ’Publish a Post’ i toppen af din startside. Posts er længere end statusopdateringer, de kan indeholde links og billeder, og du kan gøre dem grafisk indbydende.

Funktionen kan potentielt give dig en kæmpe rækkevidde og booste din autoritet. Det har BROs helt egen Helle Bro fx haft gode erfaringer med.

Og husk så …

Her er de ti mest benyttede ord i LinkedIn-profiler i 2014. De ord bør ALDRIG dukke op på din profil. Du er nemlig for god til at lyde som alle de andre:

Motiveret Passioneret Kreativ Engageret Erfaren Ansvarlig Strategisk Track record Organisatorisk Ekspert

Nu er det blevet din tur: Måske du har lyst til at dele dit bedste tip til LinkedIn med os andre herinde på bloggen? 🙂