Lynguide til at skrive webtekster, der bliver læst

Hos BRO ved vi godt, at vores læsere her på bloggen er knivskarpe og sylespidse, når det kommer til formidling. Derfor vil vi gerne undskylde på forhånd for at skrive denne sætning: Der er forskel på at skrive til nettet og at skrive til trykte medier.

Ja, der står 2014 ud for udgivelsesdatoen for dette indlæg, og nej, det er ikke min intention at fornærme dig med denne banalitet.

Men på trods af den udbredte forståelse for den måde, internettet har ændret vores læsemønstre på, støder vi stadig foruroligende tit på webtekst, webkommunikation og webformidling, der ikke tager højde for konteksten.

På nettet gør vi os andre mellemregninger end ellers, og derfor er der anderledes krav til afsenderens formidling. Vil du opnå noget med din tekst, bliver du nødt til at honorere disse krav.

Derfor får du her en lynguide til at skrive gode webtekster, som består af 20 simple råd.

Rådene kan inddeles i 4 kategorier: sprog, form, indhold og SEO. Dem kan du forholde dig til lidt ligesom katte: Hvis de ikke får din opmærksomhed, bliver de mopsede, og så bliver det værst for dig selv.

Du kan selvfølgelig også få andre til at skrive dine webtekster – læs mere om det her.

SPROG – skriv nærværende og klart

Din læser er forbandet utålmodig, når han lander på din side. Han har ikke tid til lange udredninger og lækker prosa. Du skal holde sproget nærværende, relevant og tilgængeligt:

1) Fang læseren ved at inkludere ham. Brug ”du”, ”dig” og ”din” mere end ”mig”, ”os” og ”vores”.

2) Undgå fagudtryk og indforståethed. Brug almindelige ord og de ord, folk søger på.

3) Skriv, som du taler; aktivt frem for passivt. Det skaber tydelig handling og mening i teksten.

Aktiv: ”Du skriver aktivt” – – – Passiv: ”Der skrives passivt”

4) Fat dig i korthed. Brug korte sætninger, og vælg korte ord frem for længere alternativer. Ingen har nogensinde klaget over, at en tekst var for let at forstå.

5) Brug stærke og klare bydeformer. Skriv fx hellere ”Læs mere om kølervæske” end ”Du kan læse mere om fordelene ved vores kølervæske, hvis du klikker her.” Kom hurtigt til sagen.

FORM – gør det nemt for læseren

Vi forfalder ofte til at skrive kronologiske tekster. Det har vi lært i skolen, i romaner og i historier. Det føles ulogisk at starte med at afsløre, hvem morderen er. Og det er et grundlæggende problem i webformidling, fordi webtekster ikke bliver læst kronologisk.

Vi scanner mere, end vi læser, og mange brugere lander på en af dine (ja) landingssider direkte fra Google. Derfor må du ikke antage, at de har læst indledningen på din forside. Så kom læseren i møde i den form, du giver din tekst:

6) Lav en tydelig og sigende overskrift. Tænk på din tekst som en kage, læseren trækker op af en kagedåse. Kagen skal kunne duftes allerede i overskriften – så drop fiffighed, og server et klart udbytte, der giver læseren et indtryk af, hvad de får ud af at læse teksten.

7) Indled med et resume, som på et par linjer sammenfatter tekstens indhold. Hvad handler det her om? Hvad finder man ud af ved at læse teksten? Det kaldes også en manchet. Er du rigtig dygtig til at skrive manchetter, så formår du at skabe nysgerrighed i læseren. En form for cliffhanger, der giver læseren glubende appetit på resten af din tekst.

8) Brug rigeligt med underoverskrifter. De deler teksten op i logiske bidder, og de fungerer som trædesten i læserens navigation på siden. Formuler gerne underoverskrifterne som fx spørgsmål (”Hvordan får jeg folk til at læse min tekst?”) eller i bydeform (”Læs dette, hvis du vil være rig”).

9) Gør teksten let at scanne. Du er allerede i gang med det i underoverskrifterne, men brug også punktopstillinger og faktabokse, som læseren kan shoppe rundt i.

10) Send læseren videre. Din tekst er ikke færdigbagt, hvis der ikke er mere at komme efter. Fortæl, hvor han kan læse mere om emnet ved hjælp af links, kilder og referencer.

INDHOLD – vær klokkeklar på budskabet

Vi kan godt være lidt romantiske og sige, at indholdet er det allervigtigste i din tekst – også selvom den kyniske sandhed er, at indholdet kan være fløjtende ligegyldigt, hvis ingen finder din tekst eller orker at læse den.

Og udover at indholdet selvfølgelig skal være fyldestgørende, informativt og faktuelt korrekt (eller hvad dine kriterier nu er), er der også andre krav til, hvordan du sammensætter tekstens indhold:

11) Gør det klokkeklart, hvad læseren kan bruge din tekst til. Inden du skriver, så sig denne sætning højt for dig selv: ”Når min læser har læst dette, kan/ved han [indsæt hele pointen med din tekst]”. Måske har du allerede svaret på det i din overskrift? Måske skal du skrive det helt bogstaveligt (”20 råd til at skrive gode webtekster”), eller måske skal du være mere indirekte og skabe lidt spænding som i dette eksempel:

”Du har prøvet det før. Du har en genial ide. Du går til chefen og får en afvisning. Du bliver sur og synes, chefen er en spade. Et infantilt graveredskab. Du læser dette indlæg og vil aldrig gå til udfordringen på samme måde igen.”

12) Start med det vigtigste. Find frem til alle budskaberne i teksten, og prioriter dem efter vigtighed.

13) Brug metakommunikation, hvor du vejleder læseren undervejs, så han ved, hvad der kommer til at ske og selv slipper for at gætte (det gider han nemlig ikke). Her er et eksempel fra en god artikel, jeg kender:

Metakommunikation: ”Rådene kan inddeles i 4 kategorier, som er sprog, form, indhold og SEO. Dem kan du forholde dig til lidt ligesom katte: Hvis de ikke får din opmærksomhed, bliver de mopsede, og så bliver det værst for dig selv.”

14) Formuler en tydelig handlingsanvisning. Din læser må ikke være i tvivl om, hvad han skal gøre, når han har læst færdig. Det kaldes også et call to action, og det kan fx være:

Læs mere om vores geniale kølervæskeløsninger.

Tilmeld dig bloggen med det samme, og få din gratis e-bog om strategi.

Køb et kursus inden jul, og få 30 % rabat.

Hvis du vil vide mere, så ring til Nikoline på 4080 5106.

SEO – bliv fundet af søgemaskinerne

Sidst, men ikke mindst, skal du have søgemaskinerne i tankerne, når du skriver. Målet med det hele må trods alt være at få folk til at finde din tekst. Her kommer SEO ind i billedet.

Hvor er det bedste sted, en morder kan gemme et lig? På side 2 af Googles resultater.

Som tekstens forfatter kan du forbedre din teksts og sides søgeresultater. Det handler om at forstå din målgruppes sprog, behov og adfærd på nettet:

15) Vælg de rigtige keywords. Tænk over, hvilke ord din målgruppe vil google for at finde information – og brug de samme i din tekst. Du kommer ikke langt med din tekst om en græsslåmaskine, hvis alle googler plæneklippere.

16) Placer dine keywords de rigtige steder. Søgemaskinerne er glade for overskrifter og underoverskrifter, så vær strategisk med placeringen af dine keywords.

17) Links batter i søgemaskinerne, så vær gavmild med links i din tekst. Men sørg for, at de er relevante, og gør det tydeligt, hvor linket fører hen.

18) Bring unikt indhold. Google er klog og skal nok opdage, hvis du bare kopierer din tekst fra et andet sted. Unikt indhold slår altid kopieret indhold. Desuden er der større chance for, at andre vil linke til dit indhold, hvis det er unikt (og links kan vi som nævnt rigtig godt lide).

19) Skriv til mennesker, ikke til maskiner. Der findes stygge eksempler på det modsatte – sørgelige forsøg på at klemme så mange søgeord ind som muligt i en sløj undskyldning for en tekst, hvor ethvert formidlingsprincip er fejet væk for at gøre plads til flere vendinger om at ”låne penge til sommerhus”. For både din og vores skyld; lad være med det. Hav respekt for din læser, og giv ham en god oplevelse.

20) Glem ikke sociale medier. Giv læseren mulighed for at dele dit indhold på fx Twitter, Facebook og LinkedIn. Især links fra Twitter til din tekst giver SEO-point.

Har du flere gode råd til at skrive til nettet? Og har du yndlingseksempler på nogen, der enten gør det rigtig godt eller rigtig skidt? Så del gerne i en kommentar.