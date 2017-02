4 grundregler for forretning, du lærte i børnehaven

Her er fire ting, du lærte i børnehaven: Leg. Del med de andre. Vær nysgerrig. Og hold sammen.

Forhåbentlig har du ikke glemt, hvad de betyder, eller hvordan man gør? For de er helt grundlæggende elementer, hvis du vil skabe engagement på din arbejdsplads – og det vil du gerne. Engagerede medarbejdere er nemlig en nøglefaktor for succes.

Det virker måske banalt, men det gør de mest grundlæggende og indlysende sandheder næsten altid. For ligesom en 5-årig kan lære dig at forhandle, så fik du også de mest basale teknikker til at engagere dig selv og dine kolleger, da du var 3-4 år gammel.

1) Leg

Tænk tilbage på din børnehavetid. Hvad er det første og bedste minde? Endeløse solskinseftermiddage på legepladsen, spændingen under tæppet i ’bjørnen sover’ eller trangen til at grine højt under stilleleg?

Mest af alt handlede børnehaven om at have det sjovt. Legen var i centrum, og vi bør aldrig blive for voksne til den.

Medarbejderne hos LinkedIn får løn for at spille bordtennis, og Googles hovedkontor har en indbygget klatrevæg. Det er der gode grunde til: Leg har vist sig at fremme produktivitet, kreativitet, motivation og optimisme og samtidig nedsætte risikoen for stress.

Vores kolleger er de mennesker, vi tilbringer mest tid sammen med. Derfor er det afgørende at kunne have det sjovt sammen – book en bowlingbane, hold en sommerfest, og flet lidt leg ind i hverdagen.

2) Del med de andre

Måske blev den 3-årige udgave af dig rasende, da du fik at vide, at du ikke havde eneret på alle sandkassens skovle. Men formentlig opdagede du kort efter, at det faktisk var sjovere at lege med de andre end at bygge et ensomt sand-imperium.

Det er vigtigt at dele med de andre. Jeg tænker ikke på enetaler om din weekend hver mandag morgen eller et usundt passioneret forhold til dit mailprograms Cc-knap. Jeg tænker på at skabe en kultur i dit team, hvor I deler, hvad der virker, hvad I arbejder med, og hvor I er gået i stå. Når et problem bliver sagt højt, er det ofte halvvejs løst.

Hos BRO deler vi fx vores viden på interne ølkassemøder (tag ikke titlen alt for bogstaveligt), og vi sender hurramails til hinanden, når et salg er gået igennem. Både for at fejre succesen og for at holde hinanden opdaterede på, hvilke opgaver vi hver især har på vej.

Men viljen til gennemsigtighed behøver ikke kun gælde internt. Den gælder også over for dine kunder. Det er generelt vores erfaring, at kunderne bliver mest tilfredse med produktet, hvis vi har delagtiggjort dem i vores tanker, ideer og planer undervejs.

Og så er vores eget bedste eksempel selvfølgelig, at vi hver uge deler vores viden med over 17.000 abonnenter her på bloggen – om at skrive tekster, der fanger den utålmodige læser, eller at højne din troværdighed gennem dit kropssprog. Det betyder blandt andet, at kunderne selv ringer til os.

3) Vær nysgerrig

Man udvikler sig kolossalt i børnehaven. Alt er nyt og spændende, og en nysgerrig tilgang giver værdifuld erfaring, som vi trækker på senere i livet. Hold godt fast i den nysgerrighed: Lyt til dine kolleger, spørg ind til deres opgaver, anerkend dem for deres gode indsats, og husk at fejre jeres succeser.

Skeptikeren synes måske, at det dufter farligt fælt af falske skulderklap og sablede champagneflasker. Men at være opmærksom på hinandens indsats har afgørende forretningsmæssig værdi: Anerkendelse af indsats og resultater er en enorm motivationsfaktor for os alle sammen, og det er ikke kun de direkte involverede medarbejdere, der nyder godt af at blive bekræftet i det, der lykkes. Fejringen giver jer tid til at reflektere over den vellykkede proces, så I kan gentage succesen.

Ofte har din kollega ikke selv overskuddet eller modet til at råbe højt om egen succes – og så er det langt mere effektfuldt (og klædeligt), hvis det er en anden end dig selv, der taler pænt om dig.

Så husk at stoppe op, spørge, lytte, sige tak og gøre fejringen af succeser til en del af jeres arbejdsproces.

4) Hold sammen

Jo mere og tidligere man føler sig som en del af et hold, jo hurtigere og stærkere knytter man sig til sin arbejdsplads og dens mål og vision. Forskning viser gang på gang, at relationer trumfer kompetencer og argumenter. Det er altså en god investering at lære dine kolleger at kende – og at lade dem kende dig.

I behøver ikke at gå to og to på række, når I skal ud, eller spise kage hver eftermiddag klokken tre. Men at spise frokost sammen, løbe firmastafet eller dele en fredagsøl eller ti giver jer lejlighed til at lære hinanden bedre at kende som mennesker, og det gør jeres arbejdsliv som kolleger både sjovere og nemmere.

Og skulle I havne i noget voldsom forretningsmæssig trafik, er det et fornuftigt instinkt at række ud efter hinanden, gå videre hånd i hånd og holde sammen.

Spis ikke af sandkassen

Så husk det, du lærte i børnehaven – det gælder stadig:

Sig undskyld, hvis du sårer en anden. Ryd op efter dig selv. Læg tingene tilbage, hvor du fandt dem. Spis ikke af sandkassen. Lad være med at lyve. Vask hænder, når du har været på toilettet. Hold øje med trafikken. Du må ikke løbe med saksen. Tag en lur hver eftermiddag.

Og ikke mindst: Leg, del med de andre, vær nysgerrig, og hold sammen.