Verdens bedste tip til at netværke med folk, du ikke kender

Dine evner til at netværke vil ikke være de samme, når du har læst dette blogindlæg til ende. Det er store ord, men jeg mener det faktisk. Den indsigt, du får i dette blogindlæg, vil nemlig for altid løse en af de største udfordringer, vi har til netværksarrangementer:

Hvordan ved jeg, hvem jeg skal gå hen til, når jeg kommer ind i et rum fyldt med mennesker, jeg ikke kender?

Og ikke mindst: Hvad skal jeg sige til dem?

Hvis ikke du har en syleskarp metode, så ender du med at vandre pseudobeskæftiget omkring, imens du tjekker din mail på mobilen og balancerer en skrøbelig (ofte tør!) blini med laks og rødløg.

Når du har læst dette indlæg, vil det aldrig ske for dig igen.

De tre ting, du skal have styr på

Lad os lige begynde med en ret konservativ observation: De færreste går til netværksarrangementer for at stille sig over i hjørnet som den lille pige med svovlstikkerne.

De er der for at møde sådan nogen som dig. Men du kan optimere dine chancer for at komme vellykket i gang ved at bruge den enkle metode, som jeg har fra den britiske netværksspecialist Christopher Barrat.

Metoden sætter dig i stand til at vælge, hvem du skal tale med, på under ti sekunder.

Der er tre ting, du skal vide, for at kunne bruge teknikken: 1) Du skal kunne genkende forskellige grupperinger af mennesker, 2) du skal kunne genkende deres opstillinger, og 3) du skal kunne kende forskel på en kvinde og en mand. Nummer 3 regner vi med, at vores kvikke læsere har styr på, så her uddyber jeg de to første ting.

Lad os begynde med grupperingerne.

1) De fire grupperinger

Når du træder ind i et lokale fyldt med fremmede mennesker, vil de være fordelt i fire forskellige grupperinger:

Singler: står alene

2’ere: står to sammen

3’ere: står tre sammen

Flokdyr: står fire eller flere sammen.

2) Opstillingen

Den anden ting, du skal have styr på, er opstillingen.

2’ere, 3’ere og flokdyr kan stå på to måder. De kan være:

Åbne

Lukkede.

Når 2’ere står lukket, så står de lige over for hinanden. Når 3’ere står lukket, står de i en så stramt koreograferet trekant, at de ville gøre Pythagoras stolt.

Når 2’ere står åbent, står de derimod mere med siden til hinanden, ligesom 3’ere i højere grad står i en mere tilgængelig formation.

Hvis vi googler cocktailparty, kan vi hurtigt få sat nogle konkrete billeder på opstillingerne:

Hvem går jeg så hen til?

For at få det endelige svar er jeg lige nødt at knytte et par ord til de forskellige grupperinger.

Flokdyr er som sagt grupper af fire personer eller flere, der står sammen. Glem dem. Der er allerede for mange kokke, der står og fordærver hinandens blinis, og der er ikke brug for en til. Du kan ikke komme til orde, og skulle det lykkes, har du pludselig et helt publikum, og så er der for alvor pres på dig.

Singler, som står for sig selv, skal du også holde dig fra. Som Christopher Barrat fortalte mig, så er det farligt at lægge alle sine netværksæg i én kurv, hvis du rammer en person, du ikke har kemi med, ligesom han i en ledsætning vist også fik sagt, at der måske er en grund til, at de står alene …

2’ere, der står i par, skal du også lade være. I langt de fleste tilfælde er der nemlig tale om en af to situationer: Enten er det to venner eller kollegaer, som kender hinanden i forvejen, og derfor ikke vil være specielt åbne over for en tredjemand. Eller også er det en af dem, der fejlagtigt har opsøgt en single og nu hænger på vedkommende. Hvis du slutter dig til dem, vil den ene inden længe fordufte, og det vil være dig, der står tilbage og skal høre på, hvor intuitiv vedkommendes kat er.

Så er der 3’erne tilbage, og det er her, du skal lægge dit fokus. Mere præcist:

GÅ HEN TIL EN ÅBEN 3’ER MED EN KVINDE

Den åbne 3’er er din klart bedste mulighed. To er et par, tre er en gruppe. Der er ikke nogen intimitet, du forbryder dig på. Der er derimod en balance, som du kan hægte dig på, og der er tre muligheder for kemi, information og relevante emner.

Hvorfor skal der være en kvinde med?

Det skal der heller ikke. Men der skal være minimum en af det modsatte køn. Er du mand, skal der være en kvinde. Er du kvinde, skal der være en mand. Ifølge Christopher Barrat optimerer det gruppedynamikken, hvilket jeg godt selv kan genkende i praksis.

Hvorfor virker det?

Denne teknik, som jeg bruger hver eneste gang, jeg er til netværksarrangementer, virker af to årsager: For det første optimerer du dine chancer for at komme godt i gang med den åbne 3’er. De argumenter har du fået.

Men langt vigtigere virker den, fordi du ikke skal tænke. Du skal ikke forsøge at lave husmandsanalyser af, hvem der ser søde og inkluderende ud, eller hvem der ligner nogen, du kunne have kemi med. Lige så snart du gør det, så begynder usikkerheden at melde sig, og smartphonen begynder at krible i lommen.

Med denne teknik går du ind i rummet, scanner det på ti sekunder og finder din åbne 3’er. Ingen overvejelser, ingen bekymringer. Ingen analyser.

Og hvad siger du så til dem, når du kommer derhen? Det er let. Først spørger du: ’Må jeg stille mig her?’ Og derefter siger du ingenting, før du naturligt kan hægte dig på en diskussion.

VUPTI:

1. Scan rummet.

2. Find din åbne tre’er.

3. Sig: ‘Må jeg stille mig her?’