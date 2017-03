Sådan laver du en virkelig god kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategier er noget af det allermest centrale i vores dagligdag hos BRO. Det skyldes ganske enkelt, at vi lever af dem. Vi udvikler dem, vi eksekverer dem, vi måler på dem, og vi taler utrolig meget om dem. Det er fristende at gå hele vejen og sige, at vi lever for dem. Men det kan godt være, at vores mænd, koner og børn ville tage det ilde op. Faktum er dog, at vi i BRO har beskæftiget os indgående med strategier over en lang årrække. Det har givet os en masse erfaring og indsigter, som vi nu gerne vil dele lidt ud af.

Kort fortalt er den altdominerende sandhed, at kommunikationsstrategier er temmelig komplicerede. De kræver minutiøs planlægning, en sikker hånd i eksekveringen og en grundig og udviklingsorienteret opfølgning, hvis de skal rykke noget som helst. Og det skal de. Det er jo det, de bliver sat i verden for.

Derfor får du en e-bog om emnet. En e-bog, som gerne skal give et kig ind i strategiarbejdets maskinrum og give inspiration, perspektiv og framework til at lave en virkelig god kommunikationsstrategi. En e-bog, der bryder processen ned i mere håndgribelige faser og praktiske metoder. Og ikke mindst en e-bog, som du kan downloade helt gratis lige her og nu.

Rigtig god læselyst.