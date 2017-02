56 virkelig gode kommunikationsbøger til din sommerferie

Hos BRO er årets sommerferie blandt andet lig med kolonihave, Roskilde Festival og road trip i USA – men i lige så høj grad fordybelse og inspiration. Og sådan er det heldigvis hele året herinde. Alle konsulenter i BRO skal nemlig læse minimum ni kommunikationsfaglige bøger om året inden for et givent interessefelt. Det bliver til en del gennem tiden, men der er visse bøger, vi ofte vender tilbage til. Her får du fem forslag fra os hver – plus lidt godter, som vi selv skal læse over sommeren.

Men prisen for at læse listen er, at du selv kommer med et bud på en virkelig god kommunikationsbog i kommentarfeltet. Vi er nemlig altid på jagt efter inspiration.

FEM FRA MORTEN TIL DIG, DER GERNE VIL HAVE MERE INDFLYDELSE

Morten er partner i BRO og arbejder især med personlig indflydelse, kommunikationsstrategier, content marketing og påvirkning af adfærd – både hos den enkelte og i organisationen. Han anbefaler følgende fem bøger om emnet.

Nasim Taleb har skrevet flere bøger, der gør det lettere for os andre at forstå, hvordan verden hænger sammen. Hans studier tæller bl.a. teorier om tilfældigheder på aktiemarkedet. I denne bog viser han, hvordan The Black Swan (voldsomme og usandsynlige begivenheder) forklarer nærmest alting ved vores verden.

Switch er en fantastisk bog om at skabe forandring – uanset om det er i organisationen eller hos dig selv. Brødrene Heath, der også har skrevet de fantastiske bøger ’Made to stick’ og ’Decisive’, er verdensmestre i at skrive underholdende, men samtidig levere principper, der er konkrete og anvendelige.

Robert Cialdini viser dig i Influence – the Psychology of Persuasion, hvordan du får mere indflydelse gennem fem veldokumenterede og særdeles underholdende socialpsykologiske principper. Cialdini er en af frontløberne for brugen af psykologi i markedsføring og salg.

Nobelprisvinderen Daniel Kahneman samler sit livs forskning i bogen Thinking Fast and Slow, som du skal læse, hvis du interesserer dig for mennesker og adfærd. Den er spækket med tankevækkende studier fra Kahnemans karriere, der har sat dybe spor i den måde, vi forstår mennesker på.

The Dip er Seth Godins mesterlige bog på under 100 sider, der forklarer, hvordan man lykkes med store projekter. Bogen har en enkel filosofi – the dip – som instruerer dig i, om du skal investere eller give op.

FEM FRA CECILIE TIL DIG, DER GERNE VIL BYGGE GODE RELATIONER

Cecilie er ny juniorkonsulent hos BRO, men har tidligere arbejdet meget med marketing og presse – altid med et stærkt relationelt fokus, der er altafgørende for succes på det område. Hun vender ofte tilbage til nedenstående fem bøger.



Personlig indflydelse samler anerkendte adfærdsteorier og skaber overblik over kunsten at få mere personlig indflydelse i hverdagen. Der er mange sjove og gode hverdagseksempler, der virkelig kan få dig til at tvivle på alt, hvad du tror, du tror på.

The Go Giver fortæller historien om Joe, som længes efter succes. I sin desperation søger han råd hos en legendarisk konsulent, der lærer ham at skifte fokus fra at modtage til at give – deri ligger nøglen til succes. En banal pointe, men vigtig i forretningslivet – og så er historien i øvrigt sød og inspirerende.

Håndbog i strategisk public relations samler alt, hvad du vil vide om PR som disciplin – med fokus på styrken i det relationelle.

Dialog – en enkel vej til et godt samarbejde er filosofisk funderet og giver indblik i den gode dialog. Mere og bedre dialog på arbejdspladsen giver bedre samarbejde, et bedre læringsmiljø og bedre resultater.

Vi lever i en digital verden, og relationer mennesker og samfund imellem har ændret sig med the Rise of the Network Society. Bogen er fantastisk til at forklare udviklingen og konsekvenserne af den nye type samfund – absolut uundværlig på den faglige boghylde.

FEM FRA HELLE TIL DIG, DER GERNE VIL VÆRE EN GOD LEDER

Helle er direktør for BRO. Hun arbejder især med ledelse og organisationsudvikling. Følgende fem bøger vil Helle fremhæve som inspirationsgrundlag til arbejdet med god ledelse.

Delivering happiness er historien om Tony Hsiehs succes med Zappos.com – webshoppen, der har opnået kultstatus verden over for sin unikke tilgang til kundeservice. Det handler om WOW, pizzaer og tydelig kultur. En bog, vi danskere virkelig kan lære noget af.

Morten Albæks nye bog, Det gennemsnitlige menneske, er fantastisk provokerende og samtidig et tiltrængt perspektiv på den gennemsnitlige dansker. På godt og ondt. Læst i det rette perspektiv er det en bog, som motiverer os til at give og gøre lidt mere. Og kræve og pege lidt mindre.

Jeg havde fornøjelsen af selv at høre Heidi Grant på en konference i New York for nyligt. Her fortalte hun om teorierne og forskningen bag sin bog Focus, der kort fortalt er en inspirerende bog, der viser, hvordan succes og indflydelse i omgivelserne handler om den måde, vi vælger at se på verden.

Mindset: the New Psychology of Success er enkel og overbevisende. Den handler om, hvordan udvikling, læring og resultater stammer fra vores mindset. Og Carol Dweck viser med flere tankevækkende undersøgelser og historier, hvordan det hele afgøres af, om man har et ’fixed mindset’ eller et ’growth mindset’.

Simon Krohn giver i Nærmere noget en udredning af de centrale begreber i yogafilosofien. Selvom Yoga for længst er blevet hipt og snart sagt bliver brugt som svaret på nærmest alle livets problemer, så vil den grundlæggende filosofi bag stadig være virkelig gavnlig til at forklare og udvikle kropslig bevidsthed.

FEM FRA EVA TIL DIG, DER ER VILD MED STRATEGI

Eva er partner og tovholder for større og komplekse projekter for vores kunder. Hun er god til at holde overblikket og spotte den helt rigtige strategi for udvikling. Derfor handler hendes fem bøger om strategi.

Farvel til flokken giver kommunikationsfolk et spark bagi! Hvis du vil sidde med ved ledelsesbordet, er det nødvendigt at sætte sig godt ind i forretningen. Lær at læse et regnskab, og kend den daglige drift. Det er vigtigt at gøre kommunikation mærkbar – ikke nødvendigvis målbar.

Traditionel marketing er på retur, og brugerinvolvering er indbegrebet af det nye paradigme. I Relationsstrategi beskriver Lars Sandstrøm, hvordan du benytter netværk og relationer i kommunikationsstrategien. Bogen indeholder gode modeller og hands-on redskaber til at skabe en god relationsstrategi.

Strategy Safari er en vigtig strategibog. Forskellige skoler inden for strategi bliver gennemgået og den chokerende virkelighed om strategiimplementering afsløret. En meget lille procentdel af de strategier, der bliver lavet rundt omkring, bliver nemlig implementeret. Det kommer bogen med bud på, hvordan du effektiviserer i din virksomhed.

Høj performance handler ofte om at have balance på flere niveauer. For det enkelte individ skal der være balance mellem det fysiske, det følelsesmæssige, det mentale og det spirituelle niveau, før performance er høj. Dit engagement sætter fokus på at kunne forvalte energien rigtigt i hverdagen, og at man gerne må kræve det af sine medarbejdere – hvis man lægger en strategi, der skaber rammerne for det.

Der sidder kun 6 procent kvinder på toplederposter i dag mod 65 procent kvindelige studerende, der tager en lang videregående uddannelse. Myter om magten samler ti kvindelige toplederes betragtninger – og understreger det faktum, at diversitet i toppen fremmer innovation i virksomheder. Se, det er en interessant strategi.

BRO har lavet kommunikationsstrategier for talrige virksomheder Læs mere om vores arbejde med strategi.

FEM FRA HENRIK TIL DIG, DER GERNE VIL ØGE EFFEKTIVITETEN – PÅ FLERE PARAMETRE

Henrik er konsulent og arbejder med effektivitet og skriftlig formidling; to discipliner, der har et stort fællesfelt. Hvis du vil præstere i dit arbejdsliv, skal du være effektiv og kritisk, når du prioriterer og planlægger din tid og dine opgaver. Og hvis du vil have succes med din formidling, er det ofte afgørende, at du er kortfattet, præcis – og dermed effektiv. Her er fem bøger, der passer ind i Henriks verdensbillede.

Som tekstforfatter er det en selvfølge at være meget optaget af det skrevne sprog. Succes hænger tæt sammen med de valg, der bliver truffet angående fx hovedbudskab, fokus, stil, tone og struktur i teksten. I klassikeren Writing Tools gennemgår Roy Peter Clark 50 konkrete teknikker og værktøjer til at gøre dine tekster mere elegante, flydende og effektive.

Read a lot. Write a lot. Sådan lyder et par af Stephen Kings mest centrale råd til dem, der gerne vil blive bedre til at skrive. De indgår – sammen med en masse råd og tanker om forfatterlivet og det at skrive – i den fremragende On Writing, som er lidt af en legende inden for sit felt.

Vi har alle sammen dårlige vaner, og vi drømmer alle sammen om at erstatte dem med nogle nye, bedre – og mere effektive. Hvis man har besluttet sig for at gøre noget ved det, er Making Habits, Breaking Habits et rigtig godt sted at starte.

Slug frøen er en enkel og praktisk anlagt klassiker inden for personlig effektivitet. Bogen er fattig på dikkedarer og rig på lavpraktiske råd til at planlægge sin dag og prioritere dine udfordringer: Den hjælper dig til at finde ud af, hvilken frø du først skal sluge.

Den effektive leder viderebringer en masse danske lederes input og erfaringer med, hvordan de får tingene til at hænge sammen i en travl hverdag.

FEM FRA NIKOLINE TIL DIG, DER GERNE VIL HAVE FOLK TIL AT ENGAGERE SIG

Nikoline er ligesom Cecilie ny juniorkonsulent hos BRO, og hun har tidligere arbejdet meget med engagerende kommunikation. Hvad enten det handler om intern, ekstern, skriftlig eller mundtlig kommunikation er det Nikolines kerneopgave at få folk til at engagere sig i det, der kommunikeres om. Det handler i sin simpelhed om at gøre det nemt, sjovt og værd at handle på og sige videre.

Nudging lugter en anelse for meget af ugens buzzword, men der er en forståelse af menneskelig adfærd og motivation, som simpelthen er uundværlig information, hvis du ønsker at engagere folk. Bogen Nudge – Improving decisions about Health, Wealth and Happiness viser, hvor vigtigt det er at gøre ønskede handlinger super nemme og tilgængelige samt tænke over de normer i samfundet, der får folk til at handle, som de gør.

Ud over at være svært underholdende i forhold til at udfordre hjernens naturlige mønstre og kreativitet, så er Thinkertoys også med til at udvide dit perspektiv generelt. Den får dig til at tænke over andre vinkler og over din egen snæversynede hjernefunktion. Udfordrende og lidt skræmmende, men virkelig øjenåbnende.

Anerkendende procesøvelser giver tips og tricks til at involvere og engagere dine medarbejdere. God værktøjskasse til organisationsudvikling.

Hvis du vil vide noget om involvering på sociale medier, så læs Hvad er din NQ? Ingen varm luft, ren to do-liste med 55 måder, du kan involvere dine kunder og kollegaer på sociale medier.

The Art of Community – Building the New Age of Participation handler om det digitale liv, der bygger communities og skaber indhold virksomhed og brugere imellem. Der findes også best practice inden for dette, og The Art of Community giver dig værktøjerne.

FEM FRA ANNE GERHARDT TIL DIG, DER GERNE VIL BLIVE KLOGERE PÅ DET GODE TEAMARBEJDE

Anne er seniorkonsulent. Og hun er ekspert i teams og konflikthåndtering. For hende er det vigtigt at vide noget om mennesker og om de mønstre, vi indgår i sammen. Hun har blandt andet haft glæde af følgende fem bøger.

The Myths of Mars and Venus sætter fokus på, at der ikke er så stor forskel på, hvordan mænd og kvinder kommunikerer, som man tror. Og myterne om, at kvinder taler mere og mere indirekte er ikke rigtige. Både mænd og kvinde kan have svært ved at tale om følelser, både mænd og kvinder kan have verbal slagkraft, og både mænd og kvinder kan forstå – og misforstå – hinanden.

Så hvordan er vi egentlig som mennesker? Hvilke prægnante forskelle er der på os afhængig af, hvilken kultur vi kommer fra? Kulturforståelse for stenalderhjerner samler gode teorier på en overskuelig måde. Danskere kan eksempelvis beskrives som værende ret ligeglade med at blive til grin – det er da meget sjovt.

Kort over narrative landskaber skriver sig ind i det diskursive univers og understreger vigtigheden i ikke at låse sig fast i den historie, man fortæller om sig selv.

Teambaserede organisationer i praksis er en god grundbog til forståelse af teams i organisationer. Den giver teoretisk og praktisk overblik over udfordringer og muligheder ved teamarbejde. Teamarbejde er eksempelvis velegnet til at fremme læreprocesser i organisationer.

Arbejder du med teams, kommer du ikke udenom The Wisdom of Teams. Katzenbach og Smith arbejder ud fra den præmis, at virksomheder i dag ikke kan klare de moderne udfordringer uden teams, og blandt andet bliver både læringsprocesser, implementering og innovation i virksomheder forbedret ved teamarbejde.

FEM FRA ANNE RIBER TIL DIG, DER GERNE VIL GØRE TUNGE TEKSTER LET OMSÆTTELIGE

Anne er konsulent og arbejder meget med faglige tekster, der skal formidles skarpt. Det findes der uheldigvis ikke en klar opskrift på, men der findes eksempelvis fem bøger, der gør det lidt nemmere.

Der er mange måder at skrive en skarp tekst på; det afhænger også af læseren – så her i BRO tænker vi ofte på, hvor læseren befinder sig, når de læser. Derfor findes der heller ikke en hellig gral til den gode tekst. Gør tekst klar er den nyeste bog på området – og helt klart læseværdig.

The Shallows: How the Internet is Changing the Way We Think, Read and Remember sætter fokus på det faktum, at vi læser anderledes i dag end for 50 år siden. Internettet fremprovokerer en mere overfladisk læsning, hvormed tekster skal fokusere endnu skarpere og kortere for at fange folks opmærksomhed. Bogen beskriver denne ændring i måden, vi lever og kommunikerer på.

Ud over ansigt-til-ansigt-kommunikation er E-mail-kommunikation en af de mest anvendte kommunikationsformer på arbejdspladsen. Den er derfor spændende at dykke ned i, også fordi der ikke er mange faste normer og regelsæt for god e-mail-kommunikation ud over, at den helst skal være skarp og kort.

Hvad er det, der gør, at vandrehistorier er så vedholdende og hverdagslivets sandheder så forglemmelige? Hvordan sikrer aviser sig, at deres overskrifter giver dig lyst til at læse videre? Og hvorfor husker vi nemmere komplicerede historier, men ikke kompliceret information? Made to Stick giver et bud på en skøn og velformuleret måde.

Retskrivningsordbogen kommer du ikke udenom, hvis du på nogen måde sætter pennen på papiret. Ikke så meget mere at sige om det.

FEM FRA JAKOB TIL DIG, DER GERNE VIL BLIVE BEDRE TIL PROJEKTLEDELSE

Jakob arbejder som personlig assistent og skal have styr på det hele. Han er ekspert i projektledelse og kan hurtigt bikse og fikse, hvis et arrangement skal på plads.

Project Management Multiplicity – Current Trends er en god bog at have ved hånden til projektledelse, da den går igennem både fordele og ulemper ved forskellige tilgange.

Som PA og projektleder er det vigtigt at være god til at træffe beslutninger. Nogle mennesker kan rent instinktivt træffe de helt rigtige beslutninger, og det kan man lære. Blink giver en brugsanvisning til skarpe beslutningsprocesser.

Som PA er det også vigtigt at kende sin chef og sine kunder. I BRO er LEGO en stor kunde, og bogen Miraklet i LEGO er derfor relevant for Jakob – og ikke mindst inspirerende som virksomhedscase.

En PA har ofte travlt og skal hurtigt researche sig frem til resultater. Her er internettet fremragende. En god side er www.advicefromapa.blogspot.dk der blogger om, hvordan du bliver en god PA.

I projekter og arrangementer er der næsten altid mad og lokaler involveret. Jakob søger ofte på www.unikkemoedesteder.dk og www.verygoodfood.dk/eatcph.

FEM FRA FREDERIKKE TIL DIG, DER GERNE VIL BRÆNDE IGENNEM

Frederikke er projektassistent og laver alt fra analyse, research og tekst. Hun interesserer sig meget for, hvordan du egentlig brænder igennem og skaber resultater. Her er fem bøger, der kan hjælpe dig på vej.

Malcolm Gladwell har en teori om, at der skal 10.000 timer til succes. Succes-gennem-hårdt-arbejde er reglen i Afvigerne, mens naturtalentet og de medfødte evner er undtagelsen. Afvigerne er en bog om, hvad der skal til for at blive dygtig og opnå succes; en bog om de mennesker, der afviger fra gennemsnittet. En bog om de mennesker, der virkelig har formået at brænde igennem.

Ud af elfenbenstårnet er en ægte klassiker og et nyttigt værktøj til at brænde igennem med sin skriftlige formidling. Som universitetsstuderende kan man hurtigt blive fanget i akademiske vendinger og snørklet sprog. Men i den virkelige verden dur det jo ikke. Bogen handler om at gøre faglig formidling mere tilgængelig og let.

Talens magt er en grundbog i mundtlig retorik, der trækker på antikkens Grækenland og de gode herrer Aristoteles og Cicero. Uanset om du skal brænde igennem med en præsentation over for din leder, en kunde eller eksaminator ved det grønne bord, giver bogen gode redskaber til den overbevisende tale.

Personlig gennemslagskraft tager afsæt i syv stærke vaner fra verdens bedste kommunikatører og giver konkrete forslag til handlinger, der kan øge din personlige indflydelse.

Vandringen i pilgrimsspor beskriver, hvordan vandringer med deres tid og ro giver mulighed for at reflektere, undersøge og udfordre hverdagens rutiner og mønstre. Her er der mulighed for at opnå større kendskab til sig selv og i det hele taget give hjernen lidt udluftning.

SEKS BØGER, SOM VI SKAL LÆSE OVER SOMMEREN

Vi har jo også en kæmpe stak bøger, som vi gerne vil igennem, mens vi ligger i hængekøjen. Her får du seks af dem, vi tager med os.

Efter nudging kommer Adversarial Design. Pointen er at få forbrugerne til at reflektere over deres behov, hvordan det er opstået, og om det er værdifuldt. Produkter og services skal ikke bare laves for at gøre livet lettere for os, men derimod få os til at tænke – så vi rent faktisk adskiller os fra dyr, hvilket man til tider kommer i tvivl om, hvis man helliger sig til nudging.

Kommunikation spiller en afgørende rolle i samfundet. Speaking into the Air: A History of the Idea of Communication belyser vores forventninger til kommunikation både historisk og som et fundamentalt vilkår i den vestlige verdens tankegang.

Når det kommer til beslutningsprocesser, er mennesket fyldt med bias. Vi kan blandt andet have svært ved at modstå fristelse, og vi er ofte for optimistiske. Decisive: How to Make Better Choices in Life and Work kommer med fire trin, der skulle gøre os i stand til at omgå vores typiske tankemønstre og dermed træffe bedre beslutninger.

I What are you gonna do with that duck? presser Seth Godin os til at tænke smartere, drømme større, skrive bedre og være mere ærlig. Bogen samler seks af hans bedste blogposts – og guldkornene omhandler blandt andet marketing og forretningsstrategier. For hvad skal man egentlig gøre, når ænderne står på række og venter på næste skridt?

The One Thing: The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results. Ikke så meget at sige til det – must read.

Thyra Frank og plejehjemmet Lotte indfanger Thyra Franks uortodokse ledelsesstil. Interessant.

Så er det din tur!

Nu har du fået 56 ideer til din faglige sommerferielæsning. Hvad med dig? Hvilke kommunikationsbøger synes du, der skal med på listen? Vi vil rigtig gerne høre fra dig.

Smid en kommentar! BRO ønsker dig en fantastisk sommer. Vi ses på den anden side.