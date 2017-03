Sådan lukker du r**** på en telefonsælger

Der er sælgere, som har sat sig ind i din virksomhed, og hvor deres produkt kan hjælpe dig med at løse væsentlige udfordringer. Dem kan vi godt lide.

Og så er der sælgere uden pli. Sælgere, som forsøger at presse dig til at købe uforbeholdne mængder annoncer i lokale telefonbøger, lysstofrør, energidrikke og Penny-abonnementer. De bliver ved, selvom du høfligt forsøger at sige nej. Og i nogle tilfælde formår de måske endda at få dig til at købe noget på denne urimelige måde.

Disse typer af sælgere skal vi stoppe. Lige nu. Det kunne være, du har det på samme måde. Her får du derfor fem håndholdte taktikker til at få telefonsælgeren til at lægge røret på.

1: ’Det bruger vi ikke’

Der findes en enkel teknik, som er blevet professionaliseret, forfinet og testet over flere år. Den hedder: ”Det bruger vi ikke.”

Ligegyldig hvad stemmen i røret vil have dig til at købe, skal du svare ”Det bruger vi ikke”. Det lukker munden på de fleste – men det kræver en vis selvdisciplin af dig at gennemføre, hvis det handler om belysning, toiletpapir eller telefoner.

Sælger: Jeg har et eksklusivt tilbud på kopipapir.

Dig: Vi bruger ikke papir.

Du kan finde mange formidable eksempler på denne teknik her: Vibrugerikke.dk.

2: Kvæl dem med venlighed

Når du får sælgeren i røret, så gør du absolut ikke andet end at skamrose din nuværende leverandør.

Telefonsælger: Jeg ringer fra Plask Sjask Rengøring, og vi kan lige nu tilbyde jer at komme ud til et møde om jeres rengøringsløsning.

Dig: Åh, vi er simpelthen så glade for dem, der kommer her nu. De skurer og skrubber, og så endda i weekenden. De gør det især godt omme bag køleskabet, hvor du ved, der kan samle sig rigtig meget skidt og kanel. Jeg ville være så ked af at miste dem, så nej tak!

Med andre ord: Kvæl dem i venlighed – og detaljer.

3: Sælg noget til dem

En god måde at få en telefonsælger til at klappe i er at vende samtalen rundt og insistere på at sælge noget til dem.

Dig: Nej tak, jeg har ikke brug for H.C. Andersens samlede værker. Men jeg tænkte på, om du har brug for noget kommunikationsrådgivning? Er du tilfreds med den rådgivning, du får lige nu? Hvad! Du får slet ingen rådgivning – det skal vi da have gjort noget ved.

4: Jeg har allerede talt med din kollega

Hvis du lige har talt med en anden om præcis det samme, er det jo pinligt, at de ringer igen.

Telefonsælger: Hej, jeg ringer fra 1-2-3 Print, og jeg ville lige høre, hvornår I sidst har gennemgået jeres printløsning?

Dig: Jamen, det forstår jeg ikke. Jeg talte da lige med din kollega den anden dag, så det er der allerede styr på!

Bered dig på en telefonsælger, der bliver slået ud af kurs over det interne rod, der åbenbart er i ringelisterne. Det er ikke prisværdigt, men det virker.

5: Hulemanden

Hvis man blot forbryder sig mod nogle simple forhandlingsprincipper, kan man hurtigt dræbe en samtale. Hulemandstaktikken består i, at du uhøfligt kun betjener dig af to midler: Ordet ’nej’ og larmende tavshed.

Telefonsælger: Jeg ringer fra Sødt & Godt. Vi laver bolsjer og chokolade med logo og print, som man kan give til sine kunder. Er det noget, I har gjort førhen?

Dig: Nej.

Telefonsælger: Men man kan f.eks. bruge dem som gaver til kunder. Er det noget, I kunne tænke jer at prøve?

Mig: Nej.

Telefonsælger: …Øh…I giver ikke jeres kunder en lille ting til jul?

Mig: Nej.

Telefonsælger: Nå. Jeg kan da godt høre, at jeg ikke kommer langt, når jeg bare får nej og nej hele tiden!

Erfarne sælgere har lært, at de skal stille spørgsmål for at beholde dig i røret. Begynder du at svare, giver du blot sælgeren mere at arbejde med, og du bliver suget ind i den spiral, der kun fører én vej: Til et desperat køb. Forholder du dig derimod tavs eller svarer du kun nej, løber sælgeren tør for spørgsmål og vil selv sige tak for nu.

6: Hvis alt andet går galt

Så kan du insistere på at lave en konkurrence om, hvem der lægger først på – ligesom i Bubbers Badekar. Det er tilpas bizart til, at det kan få de fleste telefonsælgere ud af fatning. Men det er sidste udvej, så lad os høre fra jer: Har I nogle gode ideer til, hvordan man får telefonsælgere til at lægge røret på?