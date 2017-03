Den foruroligende sandhed om mailkommunikation

Du spilder 150 timer om året ved at tjekke dine mails. Det er blot ét eksempel på de gruopvækkende konsekvenser ved dårlig mailkommunikation. I ét billede har vi samlet forskning, erfaring og et par overraskende facts til dig, der tør tage hovedet ud af busken og indse, hvad mails gør ved dit liv.

Og hvad skal du så gøre ved det?

Det har vi faktisk et bud på.

Vi er nemlig ved at lægge sidste hånd på en e-bog, der vil løse denne udfordring for dig. Med udgangspunkt i solid forskning og letomsættelige praktiske råd vil den sætte dig og din organisation i stand til at frigive 150 timer om året pr. medarbejder ved at effektivisere jeres mailkommunikation.

Opdatering: E-bogen er færdig, og den er allerede blevet downloadet over 5000 gange (måske fordi den er gratis?). Hent ‘Frigiv 150 timer pr. medarbejder om året’.

