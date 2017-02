150 forbudte fraser og sproglige klicheer (vi har brug for dig!)

Vi har fået nok.

Det er på tide, at vi tager fat om de klæbrige klicheer og fortærskede fraser. Vi trækker dem ud på torvet og udstiller dem i gabestokken. I samarbejde med vores læsere (ja det er dig) præsenterer vi derfor vores liste over sproglige formuleringer, du skal holde dig fra.

Opdatering: Vi har nu rundet de 150 forbudte fraser i skriftlig kommunikation! Gad vide, hvor lang listen kan blive…

Hvad er en kliche – og hvorfor skal den dø?

Vi har med en kliche at gøre, ”når en sprogbruger giver afkald på ganske almindelige ord og udtryk og udskifter dem med andre, som skal forestille at være smarte og nye, men absolut ikke er originale”.

Sådan lyder det på sproget.dk.

Det er altså en brug af sproget, som engang var morsom, frisk og kreativ, men nu er blevet triviel – somme tider direkte pinlig. De er slidt op, og det, der engang var en sproglig finesse, er reduceret til et unødvendigt og i værste fald forstyrrende element.

Og nu har vi så fået nok. De skal ud, væk og bort. Derfor får I her listen over de sproglige klicheer og fraser, som vi alle skal stoppe med at bruge, når vi skriver.

Vi gider ikke længere læse tekster, åbne aviser, magasiner eller lignende og blive mødt af disse ord-rædsler. Skribenter, redaktører, journalister, tekstforfattere og andet skrivende godtfolk – er I med os?

Ja, det er I. For I har også et ansvar her. Hver gang I tilføjer et ord eller en vending i kommentarfeltet, så opdaterer jeg listen. Vi går efter at ramme 150, men indtil videre vil vi nøjes med at servere 99 for jer, og de kommer her:

De 150 klicheer, som du skal stoppe med at skrive

Vi gider IKKE læse noget om at:

tænke ud af boksen gå efter manden i stedet for bolden (Grundreglen er, at hvis din frase kan risikere at dukke op på et taktikmøde i serie 5, så drop den) have mange bolde i luften have det forkromede overblik have kant (hvis du bruger denne frase, ved vi definitivt, at du ikke har kant) male fanden på væggen gode råd er dyre springe over, hvor gærdet er lavest slå koldt vand i blodet have et es i ærmet gribe knoglen sige B, når man har sagt A være tungen på vægtskålen se noget i bagklogskabens klare lys holde kortene tæt til kroppen have eller tilbyde en bred vifte af noget gøre lange historier korte (og heller ikke omvendt) slå på tråden prøve kræfter med noget bølgerne går højt være på en rejse (Sidder du i et tog eller en bus? Hvis nej, så drop den) søge nye udfordringer lytte til vandrørene få hul på bylden slå på tromme for noget krisen kradser noget ligger lige til højrebenet sove i timen stå som sild i en tønde komme ud over rampen gå gennem ild og vand have begge ben på jorden (heller ikke, selvom de tilmed er ’solidt plantet’ der) stirre sig blind på noget spille bolden videre (igen: Taktikmøde-reglen, som vi fremover blot kalder TM-reglen) give bolden op (TM-reglen!) tage noget til nye højder gøre rent bord skyde papegøjen tage bladet fra munden være banebrydende noget sker med raketfart (raketfart er klart hurtigere, end du tror) noget er en bragende succes gå som varmt brød man kan sige noget (enten siger man det, eller også gør man det ikke) smøge ærmerne op se noget i bakspejlet (eller i bagklogskabens ulideligt klare lys) stikke en finger i jorden køre i tomgang passe som fod i hose sparke noget til hjørne (husk nu TM-reglen!) tage hul på et nyt kapitel have ben i næsen få ting til at gå op i en højere enhed tage skeen i den anden hånd køre på skinner (også kendt som IC4-fejlen) noget er et omdrejningspunkt for noget andet noget er et fikspunkt for noget andet (vær i det hele taget på vagt, så snart ting begynder at rotere i dine tekster)

I tirsdags bad vi så vores venner på vores Facebook-side om at give os de vendinger, som de er trætte af. Det blev til en række 36 eksempler, og de følger her:

Træde i karakter (Niels) Lave en TV-redning (Niels respekterer også TM-reglen) Sætte i scene (Niels) En fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt (Helle) Gøre en forskel (Helle) Fordi at… (Sanne) Alle gode gange tre (Bettina) Tredje gang er lykkens gang (Bettina) På den korte/lange bane (Maria og Niels G.) At brænde for noget (Maria) Tage aktion på noget (Maria) Hav en fortsat god dag (Christian) Du er velkommen (Christian) Det ligner, at… (Ditte) Den søde drik (Patricia) Den hvide drik (Patricia) Det mest optimale vil være… (Birgitta: ”Enten er det optimalt, eller også er det ikke!”) Tilvejebringe (Kathrine) Italesætte (Stine og Rasmus) ’Samtale’ som et verbum (Ulla) At gøre noget ’løbende’ (Helle) At tale omkring et problem – mens man sidder om et bord (Anne) At noget ikke ligger i kortene (Anne) At processe noget (Anne) At drifte (Anne) Diskussion af noget på klassen (Anne) Udrulning (Anne) Den globaliserede verden (Mads) Når ’chance’ bruges i stedet for ’risiko’ (Michala) Rækker (Niels G.) Når ”både… og…” bliver til ”både… men også…” (Jørgen) Med krum hals (Jørgen) Det pulveriserende erhvervsliv (Jørgen) Kom ind i kampen (Jørgen) Den så jeg ikke lige komme (Jørgen) Fremadrettet og proaktivt (Jørgen)

Hvad med os selv?!

Vi har ledt lidt rundt i vores gamle blogindlæg for at finde de steder, hvor vi burde være røget direkte i gabestokken. Desværre var det ikke svært at finde eksemplerne:

Men nu er det din tur til at rase!

57+36+6 = 99.

Findes der flere klicheer og vendinger, som skal med på listen? Selvfølgelig gør der det. Vores mål er 150, så vi mangler 51.

Så skynd dig at give din mening til kende i kommentarfeltet. Når jeg får et bidrag, opdaterer jeg listen.

Sproglig front!

Nye tilføjelser fra jeres kommentarer:

Sparekniven (Julie) Grovfilen – og generelt alle metaforer om værktøjskasser (Julie) Op/ned ad bakke (Heidi) At give den max gas (Sanne) I min verden (Sophie) At være tovholder (Jørgen) Stå på mål for noget (Jørgen overholder også TM-reglen) Det jeg hører dig sige… (Bodil) At skyde fra distancen (Iben føjer endnu én til TM-reglen) Et skud fra hoften (Iben) Det er de små marginaler, der tæller (Iben) There’s no I in team (Astrid) At barsle med noget (Jørgen) En ordentlig overhaling (Jørgen) Ingen gang på jord (Jørgen) Lys for enden af tunnelen (Jørgen) Dreje nøglen om (Jørgen) Tage roret (Jørgen) Slippe tøjlerne (Jørgen) Ikke den skarpeste kniv i skuffen (Jørgen) At kunne noget til fingerspidserne (Jesper) At søsætte et projekt (Jesper) At klappe hesten (Suzy) I min optik (Suzy) Spis lige brød til (Suzy) At sidde/være/gå i rundkreds (Suzy) At byde ind med noget (Kris) Min mening er et eller andet sted, at… (Kris) At se muligheder frem for begrænsninger (Tinna) Der findes ikke problemer, kun udfordringer (Tinna) At få noget galt i halsen (Tinna) Oppe i det røde felt (Sofisten) At tackle et problem (Sofisten) At spidse pennen (Sofisten) At gå noget efter i sømmene (Sofisten) At vækste (Vickie) Opstart (Anne Mette og Frederik pointerer, at der ikke findes en nedstart) At se noget med de lange briller på (Linda) Den sidder lige i skabet (Ditte) Tre-trins-raketter (Mille) Et slag på tasken (Eddie) Sammenligningen af æbler og pærer (Jes) …i bedste velgående (Signe) At løbe med en opgave (Signe) Det koster spidsen af en jetjager (Michael) Høste/plukke de lavthængende frugter (Joan) Det er der ikke fugls føde på (Claus) At have eller være en blæksprutte-funktion (Laila) At kommentere på noget (Lene og Martin) At lave et skriv (Peter) Hvorom alting er… (Ronny) At gøre op med noget (Anders) Op i helikopteren (Sally) Klar i spyttet (Sally) At have JA-hatten på (Signe) DNA om noget, som ikke er organismer (PJ) Smæk for skillingen (Michael) Levere varen (medmindre du står med en papkasse i hånden) (Michael) Prikken over i’et (Michael) Skylle barnet ud med badevandet (Michael) Ingen ko på isen – og heller ikke den omvendte med ingen is på koen (Michael) Kaste med sten, når man selv bor i et glashus (Michael) Gå over åen efter vand (Michael) Stoppe, mens legen er god (Michael) At betegne noget som ’langhåret’ (Line) At løfte en opgave (Henrik) At dreje nøglen om (Tove) At gå på tre ben (Tove) Kæphest (Tina) Da X tabte sin uskyld… (Morten) At stå af (på noget, som ikke er en station eller lignende) (Dorrit) Gå i tænkeboks (Dorrit) Det blæser en halv pelikan (Dorrit) At blive klædt på til noget (Stig) TEAM = Together Everyone Achieves More (Søren) Tiltag (Susannah) På sigt (uden nærmere definition af nogen form for tidshorisont) (Claus m.fl.) At have en fest (Michael) At være på dybt vand (Lene) Sådan set… (Birgitta) Den brændende platform (Marie) ‘Den analoge bog’… også kendt som: en bog! (Lisbet) At give noget et tiltrængt eftersyn (Troels) At fremtidssikre noget (Troels) At krybe i flyverskjul (Troels) ‘Der er ikke noget at komme efter’ (Troels) At have førertrøjen på (Troels) At være den, der har bolden (Troels) All in (Tobias) Jeg kan ikke få armene ned (Steen) Spritny (Hanne) At opfinde den dybe tallerken (Hella) At koge suppe på noget (Hella) At lande en ordre (Dan) At sætte barren højt (Marcus) At sætte overliggeren højt (Marcus) At presse citronen (Marcus) Laveste fællesnævner (Marcus) Fælles fodslag (Marcus) At løfte i flok (Marcus) At træde i spinaten (Marcus) At købe katten i sækken (Marcus) At gå i brechen for noget (Marcus) Kun fantasien sætter grænser (Ann)

