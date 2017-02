26 misforståede ordsprog, du skal undgå

Ville du gerne sættes i båd med ham?

Vi har samlet listen over de største ordsprogs-kiks, som vi har set, hørt og læst. Og der skal faktisk ikke meget til, før et elegant ordsprog eller en talemåde ender i total forvirring.

Idéen med et ordsprog er at understrege en pointe med et smukt sprogligt billede. Men blot et enkelt forkert eller udeladt ord kan få hele det sproglige mesterværk til at vælte. Og budskabet inklusive dets ejermand fremstår pludselig ufrivillig komisk i stedet for at ose af sprogligt overskud.

Så måske du lige skulle se listen igennem for at blive bedre til at tæmme ordsprogene og talemåderne? Eller i det mindste for at få et godt grin…

1. Han havde roterende fis i hornlygten (Roterende fis i kasketten/ Fis i en hornlygte)

2. Det gælder om at holde tænderne lige i munden (At holde tungen lige i munden)

3. Han er helt til hundene (Han er helt til rotterne/ Han er gået i hundene)

4. Hun går gennem livet med skyskrabere for øjnene (At have skyklapper for øjnene)

5. Landet ligger, som man har redt det (Man ligger, som man har redt/ Sådan ligger landet)

6. De kan ikke holde fingrene fra fedtefadet (De kan ikke holde fingrene af fadet/ De kommer i fedtefadet)

7. Overdrivelse forfremmer forståelsen (Overdrivelse fremmer forståelsen)

8. Det kan ikke hyle mig af pinden (Det kan ikke hyle mig ud af den/ Det kan ikke vippe mig af pinden)

9. Det passer som fod i handske (Hånd i handske/ Fod i hose)

10. Vi havde en tand mere i posen (At give den en tand mere/ At have mere i posen)

11. Jeg sidder og krøller tommelfingre (Jeg sidder og krummer tæer/ Jeg sidder og triller tommelfingre)

12. Det koster det hvide ud af lommerne (Det koster det hvide ud af øjnene/ At have lommerne fulde af penge)

13. Jeg stoler på ham til fulde og fem (Jeg stoler på ham til fulde/ Jeg er ved mine fulde fem)

14. Så er der ikke mere at sige i den henretning (I den henseende)

15. Man kan ikke både blæse og have rent mel i posen (Man kan ikke både blæse og have mel i munden/ At have rent mel i posen).

16. At give et skud på tasken (Et skud fra hoften/ Et slag på tasken)

17. Jeg er ikke født bag en vogn (Jeg er ikke født i går/ Han er ikke tabt bag en vogn)

18. Det er der, skoen ligger begravet (Det er der, hunden ligger begravet/ Det er der skoen trykker)

19. De fik det banket ind med skeer (De fik det banket ind i hovedet/ De fik det ind med skeer)

20. De kaster alle tøjler over bord (De kaster alt over bord/ De slipper alle tøjler)

21. Vi skal holde skruen oven vande (Vi skal holde skruen i vandet/ Vi skal holde hovedet oven vande)

22. Jeg vil ikke sættes i båd med ham (Jeg vil ikke sættes i bås med ham/ Jeg er i samme båd som ham)

23. Hun har begge ben i næsen (Hun har ben i næsen/ Hun har begge ben på jorden)

24. Han blev bleg om ørene (Han var bleg om næbbet/ Han blev hed om ørene)

25. Hun tager det, som det kommer og går (Det kommer og går/ Hun tager det, som det kommer)

26. Det er kun dråben af isbjerget (En dråbe i havet/ Toppen af isbjerget)

Byd selv ind!

Sådan. 26 eksempler på, hvordan du ikke skal understrege en pointe med et ordsprog eller en talemåde.

Listen kunne ganske givet være dobbelt så lang, så måske du kan tilføje nogle flere?