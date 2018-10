Faglig doping: 9 podcasts, du skal høre lige nu

Vi behøver ikke fortælle dig og resten af bro blogs loyale og velinformerede læsere, at udviklingen i podcastland er rivende.

Du har garanteret ligesom os lagt mærke til, at nye podcasts popper frem som paddehatte på en våd græseng. Jacob Hinchely, der er podcastaficionado og multivært, siger det meget godt:

Podcasts for 10 år siden: Jeg har en viden og en passion for et særligt område. Jeg starter en podcast om det! Podcasts i dag: Hey, Henning og jeg drak en bajer i går og snakkede om ingenting. Jeg starter en podcast om det! — Jacob Ege Hinchely (@JacobHinchely) 6. oktober 2018

Og hvordan kan du så manøvrere i det vildtvoksende podcastland? Vi har sendt en flok konsulenter ud for at pløje ukrudtet væk og bane din vej til de allerbedste (faglige) podcasts, man kan støve op – fra både ind- og udland.

Så nu kan vi præsentere, hvad bros adfærdseksperter lytter til på vej på arbejde. Hvad copywriteren hører, mens han stryger skjorter. Og hvor vores designer får sine kreative indspark fra.

Værsgo:

9 podcasts, som du absolut bør lytte til

1) BBC’s People Fixing the World

Hvad handler den om?

Fremragende løsninger på verdens problemer. BBC møder mennesker med ideer for at gøre verden til et bedre sted og undersøger, hvordan de arbejder for at gøre det.

Hvorfor du skal lytte til den?

Ideer til at løse verdens problemer. Det et vildt sejt, og virkelig vigtigt. Vi vil blandt andet anbefale at høre dette indslag om, hvordan Danmark har reduceret madspild fra 2011 til 2015, med 25%.

Anbefalet af Emil

2) Klog på sprog, DR P1

Hvad handler den om?

Adrian Hughes er vært i en kappestrid om ord og deres betydning.

Hvorfor du skal lytte til den?

Det er et must for sprognørder, og tilmed er det underholdende at lytte til. Find den her.

Anbefalet af Louise.

3) Hidden Brain, NPR

Hvad handler den om?

Journalist Shankar Vedantam bruger videnskab og historiefortælling til at afsløre de ubevidste mønstre, der driver menneskelig adfærd, former vores valg og styrer vores relationer.

Hvorfor du skal lytte til den?

Podcasten undersøger utallige aspekter af menneskelig adfærd, sat i forbindelse med både store og små begivenheder, tiltag og måden vi lever på. I dette afsnit kan du blandt andet blive klogere på, hvorfor vi mennesker ikke reagerer på advarsler.

Anbefalet af Maria.

4) MindCast

Hvad handler den om?

MindCast handler om personlig effektivitet og mental performance. Om hvordan du kan bruge tiden bedst muligt, og hvordan du kan dreje på nogle knapper, der øger din koncentrationsevne, energiniveau, kognitive evner, problemløsningsevner og beslutningsevner.

Hvorfor du skal lytte til den?

Du skal lytte til podcasten for at blive klogere på, hvordan du kan blive mere effektiv og få mere overskud i hverdagen. Og hvem vil ikke gerne det? Men der er også bare besøg af virkelige spændende mennesker i MindCast. Fx fremtidsforskeren Anne Skare, der er en publikumsfavorit (og Simons yndlings).

Anbefalet af Simon.

5) Masters of scale

Hvad handler den om?

Den handler om store forretningssuccesser.

Hvorfor du skal lytte til den?

Hvis du gerne vil lære fra de bedste, skal lytte med her. Bum. Vi anbefaler dette afsnit, som handler om, hvordan Air b’n’b brugte kvalitative metoder og feltstudier blandt deres brugere/kunder til at skabe deres kerneprodukt og skalere det til, hvad det er i dag.

Anbefalet af Frieda.

6) Det, vi taler om, Radio24syv

Hvad handler den om?

Sladder. I al sin enkelthed. En gang om ugen udkommer der en ny episode, hvor nogle af ugens ”vigtigste” begivenheder på sladderfronten bliver debatteret af en række kloge mennesker, der formår at nuancere en ellers måske unuanceret historie. Sladderen bliver derfor løftet til et nyt niveau – fra det unuancerede og detaljerede til noget, du som lytter kan blive klogere af.

Hvorfor du skal lytte til den?

Du skal lytte til den, hvis du godt kan lide at følge med i alle de små historier, der tit må vige for de store, og ja vigtigere, historier i nyhedsbilledet. Og så skal du høre den, hvis du har brug for at holde sig ajour med, hvad der foregår bag linjerne i nogle af Danmarks største virksomheder og på den politiske scene. Lyt for eksempel til afsnittet om Hummel-sagen tilbage i starten af 2017. Her dykkede de ned i håndteringen af krisen, og fra et krisekommunikationssynspunkt var det ret spændende at blive klogere på.

Anbefalet af Christina.

7) 24 spørgsmål til professoren

Hvad handler den om?

I podcasten stiller videnskabsjournalist Lone Frank 24 spørgsmål til nogle af landets førende forskere.

Hvorfor du skal lytte til den?

Du skal lytte til denne podcast, hvis du gerne vil blive klogere inden for alverdens emner. Lyt blandt andet til dette afsnit om kunstig intelligens, der handler om, hvornår vi mennesker er maskinerne overlegne.

Anbefalet af Cecilie.

8) PotterCut – Online markedsføring på Internettet

Hvad handler den om?

Alt inden for online markedsføring på internettet. Lige fra Social Media Marketing, copywriting, markedsføring med nyhedsbreve og pressemeddelelser til video og til podcast.

Hvorfor du skal lytte til den?

Ib Potter er en af pionererne inden for dansk podcasting, og i PotterCut kommer han ind på mange grene af markedsføring, blandt andet denne om, hvordan Chatbots kan gøre dig klogere på dine kunder.

Anbefalet af Rikke.

9) 99% Invisible

Hvad handler den om?

Den handler om design og arkitektur, som vi måske normalt ikke opdager.

Hvorfor skal du lytte til den?

Du skal lytte til den, fordi det er eksperter, fortællinger og portrætter, der guider os ind i denne verden af ’ting’. Hør blandt andet afsnittet om uduelige døre, hvor vi skubber i stedet for at trække eller omvendt. Vi giver os selv skylden for det, selvom det egentlig handler om dårligt design.

Anbefalet af Maria.

Så lad os lige høre, hvad venter du på?

Grib din telefon, tablet eller computer, og kom i gang. Hvis du tænker ja ja, den er god med jer, men hvordan er det nu liiige, jeg kommer i gang? Det kan vi vise dig i denne guide.

Har du en podcast, du vil anbefale?

Har du en podcast, du gerne vil anbefale os alle sammen? Så skriv den i kommentarfeltet. Vi vil meget gerne høre fra dig, så vi kan udvide vores repertoire.

Tak 😃