De 6 bedste råd, der ikke står i lærebøgerne

Du kan blive klog af at læse bøger. Stephen Hawking-klog.

Du kan fx læse mere eller mindre tung teori om, hvordan du arbejder strategisk med kommunikation. Hvordan du skal holde kurser og workshops. Eller hvordan du bruger adfærdsdesign .

Vi har da et par bøger eller 11, vi anbefaler dig at læse.

Og så er der bare nogle ting, du ikke får i lærebøgerne. De der små og ofte banale, men uudtalte tips. Hvis du læser videre, får du ovenikøbet serveret de helt praktiske råd som video. Hvabehar!

De råd, som du ikke får i lærebøgerne

Disse råd og tips kan være møgbesværlige at konkretisere, fordi de som regel er tavs viden. Og de er opstået gennem benhård erfaring, masser af fejl og utallige forsøg på at forbedre sig. Og til sidst har vi fundet en formel, der virker, der ligger på rygraden, og som vi ikke længere stiller spørgsmål ved.

”Never change a winning team” har Sir Alf Ramsey udtalt (den eneste landstræner, der nogensinde har sendt VM-guldet til England). Og bros winning team tager i dag bladet fra munden og giver dig vores bedste råd, som du ikke kan finde i lærebøgerne.

Værsgo, her får du serveret de honningmarinerede råd i en spiselig video:

Du møder disse 6 bro’ere og råd

Vi har håndplukket vidt og bredt og holdt antallet af råd nede. For at være helt ærlige så ville vi gerne have landet på 5 råd, fordi det bare er mere spiseligt end 6 råd. Men hvordan skulle vi dog kunne sortere et af disse fantastiske råd fra? Nej, vel. Umuligt. Derfor endte vi på disse råd fra disse seks konsulenter i bro:

Seniorkonsulent Frieda Molin: Sådan engagerer du dine modtagere og får dem til at huske dine pointer.

Konsulent og podcastvært Emil Dahl-Nielsen: Svedige håndflader, hjertet oppe i halsen, tæppet går ned – her er hvad du skal gøre.

Designer og konsulent Maria Mattsson: Sådan får du feedback, så du kan bruge den bagefter.

Seniorprojektleder Karen Minke: Den undervurderede opgave, alle projektledere burde påtage sig.

Juniorkonsulent og blogredaktør Simon Linde: Sådan genopliver og fastholder du din læsers opmærksomhed.

Partner Eva Rieks: Få tingene til at fungere lige nu.

Psst: Hop op og se videoen nu, hvis du ikke allerede har gjort det.

Dit bedste råd, som ikke står i lærebøgerne?

Du har garanti-garanteret også et godt råd, du kan grave frem fra din tavse viden. Ja, det er en svær øvelse, men det kan du ved at svare på det selvsamme spørgsmål, vi stillede vores konsulenter:

>> Hvad er dit bedste råd, som ikke står i lærebøgerne? <<

Vi glæder os til at læse med nede i kommentarfeltet 👇