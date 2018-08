Hold flanken åben: Sådan får du folk i bar røv og Birkenstock til tasterne

Nu skal du høre en hemmelighed, der er gået i arv fra redaktør til redaktør her på bro blog. Det er genvejstasten til sprudlende engagement, gode diskussioner og havefesthumør i kommentarfeltet. Den går sådan her:

>> Hold flanken åben <<

Og det vil jeg selvfølgelig gerne konkretisere.

Hold flanken åben-strategien har ét altoverskyggende formål: At få folk til at reagere.

Den opmærksomme læser vil lægge mærke til det. Og ikke bare på sådan en henkastet ”hovsa, der glemte de vist lige at tage højde for XYZ”-måde. Nej, du. Mere på sådan en ”hva’ faaa’en har de gang i på bro blog? Nu skal jeg denondenlyneme lige kritisere de klaphatte for at have glemt det allermest åbenlyse”-måde.

At holde flanken åben betyder nemlig, at vi bevidst lader os blotte for angreb. Konkret kigger vi hinanden dybt i øjnene og fremtvinger et svar på spørgsmålet: Hvad er det mest åbenlyse at kritisere denne tekst for?

Og så udelader vi gendrivelsen, sætter os tilbage i stolen og venter på, at kommentarfeltartilleriet sætter ind, bevæbnet med CAPS LOCK og en kortege af udråbstegn!!!

På de to første moduler af vores kommunikationsuddannelse lærer du at skrive, så ingen kan ignorere dig (selv uden brug af udråbstegn). Skal du med på det næste hold til oktober?

Spot dine dødsyge gendrivelser

Normalt kan vi mennesker ikke lide, når andre peger på vores fejl og mangler og dermed stiller vores åbenlyse forglemmelser til skue for alle de andre, der også læser eller lytter med. Derfor bruger vi gendrivelser til at vaccinere eller foregribe indvendinger fra folk, som ikke sådan lige køber vores påstande, argumenter eller præmisser. Det kommer typisk til at lyde sådan her:

”Altså, det kommer nok an på”

”Og det siger jeg ikke for at lyde arrogant”

”Men det er jo kontekstbestemt”

”Det er ikke i alle tilfælde, at …”

”Det lyder måske skørt, men …”

”Nu har jeg ikke videnskabeligt belæg for denne påstand”

”Jeg er godt nok ikke ekspert på området”

”Løsningen kan ikke bruges en-til-en”

”Den er jo ikke universel”

Spot dem. Og slet dem.

For hvis du lader være med at bruge den slags gendrivelser og i stedet åbner op for modtagelsen af verbale trykspark i ansigtet, så er der så godt som stensikkert garanteret et engagement i kommentarfeltet, der får Nationen! til at blegne.

Sagt med andre ord: Holder du flanken åben, får du selv folk i bar røv og Birkenstock til tasterne.

Er det så en strategi, der kun virker på skrift?

Nixen

Bixen

Karen

Thisted.

Du kan også holde flanken åben, når du taler eller præsenterer. For der findes ikke noget mere demotiverende end et livsforladt konferencerum uden håndsoprækninger, når du har lagt hele din sjæl i en præsentation. Og hvis du siger alt, hvad der er at sige om sagen, og alle dine lydige tilhørere er enige, så kan du risikere, at tavshed er alt, du får.

Jamen hva’ så når de pludselig kritiserer eller angriber mig med ubehagelige spørgsmål om de dér pointer, jeg tog ud af min præsentation, fordi du anbefalede det, Simon?

Så byder du kritikken velkommen og benytter her lejligheden til at få nuanceret dine pointer med svar, du har forberedt hjemmefra.

For hele humlen bag hold flanken åben-strategien er selvfølgelig, at du har gjort dit hjemmearbejde: Overvejet de mest åbenlyse kritikpunkter og forberedt de gode svar. Så kan du nemlig stå og skinne som en septembersol, når du leverer pointerne stensikkert i samme øjeblik, dine kritikere farer op og bider dig i knæet.

Og så længe du imødegår kritikken konstruktivt uden at pisse skoldhedt tilbage, kan man ikke forlange mere af dig. Det ville svare til at bede Zlatan om at sætte den MERE helt oppe i krydset.

Strategien brudt ned til konkret adfærd

Er du klar til at holde flanken åben næste gang? Så følg denne opskrift:

Skriv eller sig noget begavet Identificér det mest åbenlyse kritikpunkt Undlad at nævne punktet og at pakke dit budskab ind i gendrivelser Forbered i stedet et stjernegodt svar til kritikpunktet Publicer indlægget / hold din præsentation Find dine lakridser frem, og vent på, at der er bid Hiv den ene engagementtorsk efter den anden i land.

Lad os stoppe indlægget her. Med mindre der selvfølgelig er et eller andet HELT ÅBENLYST, jeg har glemt. Så smid en kommentar i feltet lidt længere nede ↓

*lyden af en pose Salte Fisk, der bliver åbnet*