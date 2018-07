Anti-feriehjerne: 11 håndplukkede fagbøger til sommerlæsningen

Sommerferie = sommerlæsning. Ja, det er den tid på året, hvor man har de allerbedste forudsætninger for at få pløjet sig igennem nogle bøger.

Men hvilke fagbøger skal man have med i kufferten i år? Hvad skal man berige sin hjerne med, så den ikke går helt i stå? Er der noget særligt, jeg kan klemme ind mellem krimierne, så jeg ser klog ud nede på stranden?

Jeg var selv på jagt efter inspiration, så jeg bad mine kollegaer i bro (også kendt som brollegaer) om at byde ind med gode forslag. Og vi spurgte også kunder, netværk og samarbejdspartnere om deres anbefalinger.

Det endte med en halvlang liste af anbefalede intelligensvitaminer, og her får du 11 af dem, så du også kan lade dig inspirere.

God fornøjelse.

Vores 11 udvalgte anbefalinger til din ferielæsning

The Power of Moments af Chip og Dan Heath

Den nyeste bog fra brødrene Heath. Kender du dem ikke i forvejen, er det et guldrandet forfatterskab, der venter dig.

Bogen handler om, hvordan man kan skabe begivenheder, som folk husker. Ligesom vi har meget faste ritualer omkring bryllupper, sportsbegivenheder og afslutninger på uddannelsesforløb, som vi husker for evigt, så kan man med denne bog lære at skabe begivenheder, som gør, at din (middelmådige) service eller oplevelse skiller sig ud og bliver husket. Og hvem vil ikke gerne lære det? Den er nem at læse og går godt til et lille glas sangria.

Anbefalet af: Frieda Molin, sociolog i bro

Don’t think of an elephant af George Lakoff og Howard Dean

Hvorfor er den amerikanske højrefløj bedre til at lave politisk kommunikation end venstrefløjen? Det er det store spørgsmål i denne bog, der gennemgår kampen mellem venstrefløjens brug af logisk argumentation i deres budskaber og højrefløjens brug af følelsesladede historier.

Bogen giver et interessant indblik i kommunikation for den samfundsinteresserede, der ikke nødvendigvis selv har nogen kommunikativ baggrund. Og så er der gode muligheder for at drage paralleller til dansk politik og det kommunikative skifte, der er sket herhjemme i 00’erne.

Anbefalet af: Asger Ridderhaugen, adfærdsøkonom i bro

Dreams & Detalis af Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolle

Bogen handler kort og godt om at genopfinde dit lederskab – også i tider, hvor dit team eller din virksomhed kører godt og stabilt. Det er nemlig en forudsætning for at lykkes som leder på sigt, hævder bogens forfattere. For i det moderne erhvervsliv bliver ledere hele tiden mødt af nye muligheder for (og krav til) at aktivere og udvikle deres medarbejderes potentiale.

Anbefalet af: Jacob Teilmann Andersen, adm. Direktør, partner i AgriKom

Uden dig er der intet os af Suki Kim

Det er en personlig beretning om det halve år, hvor forfatteren underviste den nordkoreanske elites sønner i engelsk. Bogen løfter en flig af tæppet til et ellers lukket land, og i den møder vi rigtige mennesker, der er formet af et meget anderledes samfund. Hvilke slags mennesker kommer der ud af det? Dét er interessant. Fake news får en helt ny mening, og bogen er meget aktuel, fordi den kaster et interessant lys på det nylige topmøde mellem Trump og Kim Jong-un.

Anbefalet af: Annette Stube, Head of Sustainability, Maersk Group

Pseudoarbejde af Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen

Bogen rejser en relevant debat om det vidensarbejde, de fleste af os fylder tiden ud med. Her er, hvorfor Uffe anbefaler bogen: ”Jeg håber, at bogen og dens budskab får så stor udbredelse som muligt, så det bliver muligt at gøre anskrig, når man spotter en pseudo-opgave, en pseudo-proces, en pseudo-strategi, et pseudo-møde eller sågar et pseudo-job. Og vi, der er konsulenter, bør gå forrest i denne udrensning af spildt arbejde, så vi dermed kan medvirke til at bruge vores tid og kundernes penge klogere.”

Anbefalet af: Uffe Lyngaae, direktør i Publico

Thanks for the feedback af Douglas Stone og Sheila Heen

Her er emnet feedback i organisationer – hvorfor det er svært, og hvorfor det er nødvendigt. Bogen præsenterer en lidt anden vinkel på feedback end den gængse ’sådan GIVER du konstruktiv feedback’ og lægger i stedet vægt på, hvordan man kan arbejde med at MODTAGE feedback.

Feedbacken skal i højere grad tænkes som noget, vi ’pull’er’ til os – frem for noget, der bliver ’push’et’ i os. Dermed har vi selv en vigtig rolle i at få organisationens feedback til at fungere. Vi kan ikke bare presse ansvaret over på vores ledere.

Anbefalet af: Christina Hendel, konsulent i bro

Sult i Paradis af Rasmus Ankersen

Hvorfor er Nokia i problemer? Sult i Paradis er et frontalangreb på den magelighed, der ofte er resultatet af succes. Nokia får blandt andet følgeskab af Lego og Southwest Airlines, når Rasmus Ankersen beskriver, hvor nemt vi kan komme til at forveksle held med succes. Egentlig er det ret enkelt: Hvis du ikke kan gentage en succes, så var det nok bare held.

Bogen giver fire bud på, hvordan vi kan bekæmpe mageligheden og kigge på vores succeser i et nyt lys, så vi kan blive ved med at finde nye forbedringspotentialer og ikke blive overhalet indenom.

Anbefalet af: Liselotte Ørum, Projektkvalitetschef i Topdanmark

They ask, you answer af Marcus Sheridan

They ask, you answer handler helt kort fortalt om denne enkle grundtanke: Du laver den bedste markedsføring ved at besvare din målgruppes spørgsmål. Hvad googler de? Hvad holder de frustrerende møder om? Hvad har de allermest brug for hjælp til?

Svarene på den type spørgsmål skal være grundessensen i din inbound og content marketing.

På trods af sine vældigt amerikanske forsøg på også at være rørende er bogen også en glimrende håndbog med cases, halvprovokerende spørgsmål og god inspiration til at styrke din position på markedsføringslandkortet.

Anbefalet af: Henrik Hillestrøm, redaktør på bro blog

Hvad som helst af Janet Malcolm

”Jeg anbefaler alt, hvad Janet Malcolm har skrevet, fordi hun er verdens mest underkendte journalistgeni. Men du kan jo starte her.”

Anbefalet af: Lea Korsgaard, chefredaktør på Zetland

Factfulness af Hans Rosling

Nu afdøde Hans Rosling er blandt andet kendt for sine fremragende forklaringer af verdens problemstillinger med enkle visuelle virkemidler. Du vil formentlig ikke fortryde det, hvis du søger på hans navn på Youtube, men ellers kan du starte her:

Roslings seneste bog, Factfulness, handler om verden, og hvordan vi kan blive bedre til at forstå den. For stiller man folk simple spørgsmål om globale tendenser, giver de som regel del samme forkerte svar. Hvor mange mennesker vil der samlet være på Jorden i 2050? Og hvor mange af dem vil bo i henholdsvis rige og fattige lande?

Bogen beskriver 10 fundamentale menneskelige instinkter, som konsekvent forhindrer os i at have et faktabaseret verdenssyn. Bill Gates kalder den for ”en af de vigtigste bøger, jeg nogensinde har læst.”

Anbefalet af: Stine Marholt, praktikant i bro

Predictably irrational af Dan Ariely

Er du træt af dine kollegaer, der kun taler om ‘Jytte fra Marketing’ og ’Thinking Fast and Slow’? Så skal du læse denne bog af Dan Ariely, som er en af verdens førende forskere indenfor adfærdsvidenskaben.

Ariely er ganske enkelt i hopla i denne bog, hvor han bevæger dig med sjove og tankevækkende historier om mennesker og adfærd, så du kan battle dine Jytte-glade kollegaer ved frokostbordet.

Anbefalet af: Thomas Christensen, adfærdsøkonomi i bro

Hvad skal du læse – og hvorfor? Eller er der mon en podcast, du gerne vil anbefale? Byd gerne ind i kommentarfeltet.

God sommer 😎