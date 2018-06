33 Ekspertguide til din virksomheds LinkedIn-side – med Morten Vium

Er det dig, der står for jeres virksomhedsprofil på LinkedIn?

Sådan spurgte vi for nylig følgerne på vores Facebook– og LinkedIn-sider. Vi havde nemlig inviteret Morten Vium med i vores podcast, og hvis du bare er det mindste interesseret i LinkedIn som kommunikationskanal, så er du med statsgaranti stødt på hans navn.

Morten er en af de klogeste og mest profilerede LinkedIn-eksperter, vi har herhjemme i svanedammen.

Og da mange af vores kunder, følgere og venner arbejder professionelt med LinkedIn, tænkte vi, at vi ville give dem en lækker skefuld af karamelliserede tips og tricks til at få mest muligt ud af anstrengelserne. Og vi lover, at der er masser at komme efter, hvis du lytter med.

Hvad er det, du skal lytte til?

Lad os bare være ærlige: Det er den hidtil længste episode af bro fm, der venter dig her. Hver gang Morten Vium åbner munden, falder der så meget brugbar viden ud af den, at man ikke nænner at bede ham om at stoppe. Og som bekendt er podcastens vært, vores egen Henrik Hillestrøm, heller ikke bleg for at byde ind, når snakken falder på content marketing.

Så det er to ivrige, men også kloge snakkehoveder, der præger episodens 80 minutter. Men de spilder ikke mange sekunder undervejs på ligegyldige høfligheder og dårlige jokes (okay, et par stykker bliver det til).

Det får du med ekspertguiden

Episoden er vores ekspertguide til din virksomheds LinkedIn-side. Den svarer på vigtige spørgsmål som:

– Hvorfor er det i det hele taget relevant for organisationer at være på LinkedIn?

– Hvordan skaber man professionelle relationer på LinkedIn (i stedet for blot at connecte)?

– Hvordan laver du en strategi og lægger en plan for jeres LinkedIn-side?

Her diskuterer Morten og Henrik nogle af de spørgsmål, man bør afklare, inden man kaster sig ud i LinkedIn-eventyret: Hvorfor overhovedet bruge Linkedin? Hvilket indhold kan og bør man lave? Hvem skal have hovedansvaret? Hvilke historier kan man fortælle? Hvem er målgruppen?

– Hvad kendetegner det gode opslag på Linkedin?

Spoiler alert: Det skal støtte op om de målsætninger, man har sat for sin LinkedIn-strategi, det skal engagere og skabe respons, og du bør veksle mellem de fire grundlæggende typer opslag: Tekst, billede, video og links.

– Hvordan finder du de gode historier i organisationen?

Hint: Du skal ikke finde på det hele selv fra din position bag computeren. Let røven, som vores konsulent Frieda Molin ville sige.

– Hvordan får man løftet sit LinkedIn-game til nye højder, når man først er kommet i gang?

– Hvordan kan man bruge medarbejderne som aktive medspillere i virksomhedens LinkedIn-strategi?

Det sidste punkt var der flere, der bragte på bane, da vi opfordrede vores følgere til at stille spørgsmål, vi kunne tage med til Morten. Og med rette. Der er nemlig et meget stort potentiale i at aktivere medarbejdernes personlige profiler. Episoden giver dig gode råd til, hvordan du kan hjælpe dem i gang og på vej.

Morten og Henrik havde på forhånd hver især valgt nogle eksempler på LinkedIn-opslag – nogle gode opslag og nogle mindre gode. De bliver diskuteret henimod slutningen af episoden, og du kan se dem her:

Beskæftigelsesministeriet:

Hvad er der galt med opslaget? Tjo, opslaget er centreret om en nyhed, der ikke bliver beskrevet særligt godt. Man fornemmer, at de gerne vil have os til at trykke på linket, men der er ikke meget, der appellerer. Blandt andet fordi, der ikke er noget billede. ”Hvis links skal virke, skal der være billeder,” siger Morten Vium.

Novo Nordisk:

Hvad er der galt med opslaget? Det handler om GDPR og virker mest af alt som et pligtopfyldende for-god-ordens-skyld-opslag. Det linker til en farveløs og teksttung pdf-fil og er i det hele taget slet ikke relevant på Linkedin.

Vestas:

Hvad er der galt med opslaget? Historien er en ny ordre, som Vestas har landet. Men det er en lang og sværtlæselig tekst med en masse tal. ”Sådan nogle store klumper af tekst er virkelig farligt,” siger Morten.

Nationalbanken:

Hvad er det, vi godt kan lide ved opslaget? Billedet med det opsigtsvækkende tal vækker interesse. ”Vidste du?”-vinklen forsøger meget bevidst at gøre emnet og indholdet spændende for andre end de allernærmest involverede. Og så er det fint, at referencen til 404-fejlen ikke bliver skåret ud i pap.

Region Midtjylland:

Hvad er det, vi godt kan lide ved opslaget? Et dynamisk og actionpræget billede og en kort tekst vækker straks interesse. Det er et enkelt opslag med klart fokus på den gode historie, og der er et fint samspil mellem billede, titel og tekst.

Nykredit:

Hvad er det, vi godt kan lide ved opslaget? God teaser og en fængende overskrift koblet med en enkel og elegant grafik. Der er nøje udvalgt en vinkel og et budskab ud af de mange tal, der ligger bag historien.

TDC:

Først TDC’s officielle opslag:

…og så TDC’s Communication Partner Nis Peder Kolbys opslag:

Hvad er det, vi godt kan lide ved opslaget? TDC’s eget opslag (øverst) er ikke specielt mindeværdigt. Men det er et fint eksempel på den dynamik og det samspil, man kan skabe mellem virksomhedens profil og de personlige profiler hos dens medarbejdere.

Hvis Morten havde et billboard på Rådhuspladsen…

…så ville han skrive:

Du skal tale med nogen for at skabe relationer.

Links til meget mere

