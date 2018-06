32 Folket har talt: Sådan forklarer man regler til en meget bred målgruppe

Lyt straks til episoden:

Lille skilt på væggen der, hvad prøver du at kommunikere her?

Det stod Henrik og filosoferede over, da hans øjne faldt på dette skilt, sidst han var i svømmehallen:

Du kender sikkert skiltet – eller en variation af det. Og du kender sikkert også til kvalerne, når man står der i badet med højre arm oppe i luften og venstre arm ud til siden og akavet prøver at ramme de områder på kroppen, der på figuren er markeret med røde cirkler. Det er svært, når man ikke må bruge hænderne, men sådan er reglerne altså for at benytte svømmehallen.

Fra stille undren til folkelig opstand

Men Henrik var ikke helt sikker på, om skiltet løste sin opgave og fik afleveret sine budskaber. Så han delte et billede af skiltet på Facebook og Twitter for at få folkets hjælp og input til, hvordan det kan gøres bedre.

Reaktionerne udeblev ikke. Vi blev lynhurtigt beriget med masser af kommentarer, skæve ideer og konstruktive forslag. Resultatet er

Det kom der et blogindlæg ud af, som både er fagligt velfunderet og vældig morsomt. Og som du kan lytte til nu.

Så tryk straks på LYT-knappen. Det er 24 minutters gratis træning af lattermusklerne, der går direkte i bikinikroppen, mens du bliver klogere. Det bliver ikke bedre.

Når Henrik i podcasten behandler skiltets sjette regel, nævner han et billede af gulvet i omklædningsrummet. Det kan du se her:

Podcast-episoden er baseret på dette blogindlæg: Folket har talt: Sådan forklarer man regler til en meget bred målgruppe