30 Vejledning til diskussioner med idioter

Konflikter er en naturlig del af dit arbejdsliv. Men hvad kan du gøre for at afværge dem? Findes der teknikker til det? Kan man google en vejledning?

Ja, det kan man. Men du kan også få Anne til at læse det højt for dig i denne podcast.

Hun tager dig igennem de sproglige mekanismer, du kan bruge, når en samtale er på vej af sporet. Hun fortæller dig, hvad du skal gøre, og hvad du endelig ikke må gøre. Og du skal passe på, for træder du forkert, kan du ende med at ligne en idiot.

Undervejs nævner Anne et videoklip med Brooks Gibbs, som viser, hvordan man kan bryde det forventede responsmønster. Den kan du finde i dette blogindlæg eller her på YouTube.

Podcastepisoden er baseret på dette indlæg: Vejledning til diskussion med idioter

