31 Sæt ikke borgeren i centrum, hvis du ikke selv kan finde derind

I denne podcast-episode har bros direktør Helle hovedrollen. Bogstav for bogstav gør hun op med indviklede, tomme formuleringer. Hun langer ud efter den slags ord, der måske nok ser godt ud, men er svære at gennemskue betydningen af.

Som fx fleksibel beskæftigelsesindsats, implementeringskraft og helhedsorienterede læringsmiljøer.

Det er ord og begreber som disse, Helle igen og igen falder over på landets kommuners hjemmesider. Hun mener, at mange kommuner luller sig selv ind i en sprogbrug, der skaber distance til borgerne.

For hvad betyder de ord og begreber egentlig?

Betyder fleksibel beskæftigelsesindsats, at man nu kan hente sit barn i børnehaven helt frem til klokken 20? Det ville da i hvert fald være en ret fleksibel beskæftigelsesindsats fra pædagogernes side. Men det er nok ikke helt det, kommunen mener. Men hvad mener de så?

Lyt til Helles podcast om problemet ved navlepillende nonsens, og hvad man skal gøre ved det.

