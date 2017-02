15 Thomas Frank: Sådan får du dit team til at præstere

Lyt her:

Spørgsmål: Kan en fodboldtræner lære dig noget om ledelse?

Svar: Sagtens.

Måske ikke ham, der træner din 11-årige knægt ved primært at råbe ”op på tæerne!” efter ham.

Men det er en anden sag, når træneren hedder Thomas Frank, er uddannet inden for idrætspædagogik og –psykologi, har speciale i coachingbaseret ledelse, har trænet diverse danske ungdomslandshold og været cheftræner for superligaholdet Brøndby IF.

Og så er det jo heldigt, at det er ham, der er gæst i denne episode af BRO fm.

Her får du et enestående indblik i, hvordan en professionel træner sammensætter et team, kommunikerer i teamet og leder et team og de forskellige personlighedstyper – og så endda i en så højprofileret kontekst som professionel fodbold.

Hvorfor skal jeg lytte med?

Det skader ikke dine chancer for at nyde denne episode, hvis du elsker fodbold.

Men det er på ingen måde et krav, for Thomas Frank er både en kompetent fodboldtræner og kommunikatør.

På velformuleret, reflekteret og raffineret vis oversætter han sine erfaringer fra den hjemlige elitesports allerøverste etage til konkrete og underholdende indsigter, som vi alle sammen kan lære noget af.

Kommunikation, ledelse og fodbold – det er tæt på den perfekte podcastsandwich, det her.

Hvad fortæller Thomas Frank så?

Du kan blandt andet høre Thomas Franks tanker om følgende:

Hvordan en god trup ser ud > [03:45]

[03:45] Hvordan man balancerer truppens sammensætning > [08:38]

[08:38] Hvordan man kan bruge adfærdsprofilværktøjer som DiSC > [12:12]

[12:12] Hvordan han håndterer skævvridninger i en trup > [13:40]

[13:40] Hvordan han giver individuel feedback i et team på 25 mand > [21:25]

[21:25] Hvordan man får sit team til at trække i samme retning > [23:45]

[23:45] Hvad man tænker som træner, når en spiller udtaler: ”Jeg ser dette som et trinbræt” > [26:30]

[26:30] Hvordan man skaber en kultur, som udtrykker det samme udadtil som indadtil > [28:05]

[28:05] Hvor meget arbejdet med kommunikation fylder i dagligdagen for spillerne > [33:05]

[33:05] Hvad han ville skrive på et stort billboard-skilt, hvis han fik chancen > [34:00]

Shownotes fra episoden

Vi har gjort os den ulejlighed at transskribere hele interviewet med Thomas Frank. Så hvis du bedre kan lide at læse end at lytte, eller hvis du gerne vil have genopfrisket noget efterfølgende, kan du hente shownotes med episodens udvalgte højdepunkter ved at klikke her.

