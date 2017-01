13 Anja Monrad fra DELL: Mangfoldig ledelse skaber bedre resultater

Hovedbudskabet i denne episode af BRO fm er umuligt at tage fejl af: Mangfoldig ledelse skaber bedre resultater.

Det bliver leveret med selvsikkerhed af mangfoldighedsforkæmper Anja Monrad. Og hun ved, hvad hun taler om:

Hun er Senior Vice President og direktør for Central- og Østeuropa i DELL.

Hun er en af meget få kvindelige topledere i en mandetung IT-branche.

Hun spiller en aktiv rolle for at skabe en kultur, der er inkluderende over for minoriteter.

Og så er hun med egne muntre ord en 3-i-1-løsning på mangfoldighedsbarometeret, fordi hun både er kvinde, polsk indvandrer og af jødisk oprindelise. Bingo!

Hvorfor skal jeg lytte med?

Det skal du, fordi mangfoldig ledelse ikke bare er et trylleslag, der skaber magi på bundlinjen. Det stiller store krav – især til ledere. I denne episode giver Anja Monrad konkrete råd og eksempler på, hvordan man kan inkorporere mangfoldighed i alt fra ansættelseskriterier og ordlyden i jobopslag til teamsammensætning og ledelse.

Udbyttet af den ekstra indsats er tæt på uvurderlig ifølge Anja – den inkluderer fx mere kreativitet, et mere åbent mindset, bedre performende teams, større forståelse for kunderne og et øget blik for nye muligheder i markedet.

Det er sådan, mangfoldighed skaber mere værdi for din virksomhed.

Og så skal du ikke mindst lytte med, fordi mangfoldighed er vigtigt – for samfundet, for virksomheder og for os alle sammen, når vi skal kommunikere, som Anja siger.

Undervejs fortæller Anja Monrad dig blandt andet:

hvorfor debatten om mangfoldighed er vigtig for samfundet > [05:55]

[05:55] om alle organisationstyper bør have mangfoldighed som fokuspunkt > [09:25]

[09:25] hvornår en organisation er mangfoldig nok > [11:06]

[11:06] hvorfor mangfoldighed bidrager til en bedre forretning > [14:27]

[14:27] hvordan vi gør mangfoldighed til en del af vores faglighed > [17:00]

[17:00] hvordan man kan måle på mangfoldighed i organisationen > [20:15]

[20:15] hvad employee resource-grupper er, og hvordan DELL bruger dem til at inkludere minoriteter > [22:32]

[22:32] hvilke krav der er til en leder i en KPI-drevet virksomhed > [31:34]

[31:34] hvilke knapper man kan skrue på i et jobopslag for at tiltrække specifikke grupper > [35:10]

[35:10] hvad hun ville skrive til danskerne på et stort skilt på Rådhuspladsen > [37:10]

