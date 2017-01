Test dig selv: Er du mindeværdig eller glemt i morgen?

Jeg tillader mig at starte dette indlæg med en superklæbrig kliché: Det er først, når vi mister noget, at det går op for os, hvor meget det betød for os.

Kæresten der skred. Kassen med LEGO på loftet, som røg til småt brændbart. Farmors opskrift på løgtærte, som hun tog med i graven. Og ja, selvfølgelig også farmor!

I samme ånd skal du nu forestille dig, at du og din organisation forsvandt fra jordens overflade i morgen. Pist væk. Det er ikke så vigtigt, hvordan og hvorfor den forsvandt. Lige nu er det centrale spørgsmål: Hvem ville savne din organisation? Og hvorfor ville de savne den?

Denne øvelse går under navnet nekrologtesten, og den blev introduceret af brandingeksperten Klaus Fog i bogen Storytelling – branding i praksis. Det er et tankeeksperiment, som skal få dig til at overveje, hvad folk ville savne, hvis din organisation blev lagt i graven i morgen. Og nu skal du prøve det.

Derfor skal du prøve nekrologtesten

Du kan bruge nekrologtesten på flere niveauer. De to mest oplagte er på henholdsvis organisations- og individniveau. Jeg vender tilbage til individniveauet sidst i indlægget.

Uanset niveauet er nekrologtesten den ultimative betyder-jeg-noget-test. For her finder du ud af, om det, du gør, er værdifuldt eller ej. Og om det er noget, som er så specielt, at din afløser får svært ved at gøre dig kunsten efter. Når du først har den viden, bliver det også nemmere at udnytte dine fordele – eller hvis nekrologen larmer ved fraværet af substans; at skabe dig nogen.

Laver du nekrologtesten på vegne af en organisation, kan du fx bruge den til at:

skabe dit brands kernefortælling

blive klar på din konkurrencemæssige fordel

identificere og (gen)formulere din organisations eksistensberettigelse

undersøge, om dine kunder får den bedst mulige oplevelse af dine produkter

stikke en føler ud på dit kommende iværksættereventyr; vil du kunne gøre en forskel?

Sådan tager du nekrologtesten

Det første, du skal gøre, er at skrive din organisations nekrolog fra dit eget synspunkt. Du kan komme i gang ved at svare på disse spørgsmål:

• Hvordan ville verden se ud, hvis din organisation ikke eksisterede?

• Hvis din organisation måtte lukke i morgen, hvem ville så savne den? Og hvorfor?

• Har din organisation gjort en forskel for sine stakeholdere?

Det kræver ærlighed og selverkendelse, og bagefter stiger sværhedsgraden yderligere. Det næste, du skal gøre, er nemlig at skrive nekrologen fra din omverdens perspektiv. Hvordan ville nekrologen lyde, hvis den fx var skrevet af dine kunder, dine konkurrenter eller dine ansatte?

Jeg kan jo passende bruge os selv som eksempel: Hvad nu, hvis BRO tog en færge ud af verden og forsvandt i morgen?

Ja, vi bilder os ind, at nogle af vores kunder ville blive forfærdeligt kede af det. De ville tale grådkvalt om en flok konsulenter, der var anderledes fra resten af markedet, fordi vi var unikke i vores tilgang til opgaverne og var med til at gøre en reel og positiv forskel for deres virksomhed. Og vi så også pokkers godt ud.

Men måske ville et par andre kunder skrive noget, der mindede mere om det her:

”BRO Kommunikation var en virksomhed, vi købte rådgivning hos. Nu køber vi den et andet sted. Det er okay.”

Det lyder ikke ligefrem som en storsmilende ambassadør med BRO-klaphat på, der skriver sådan en nekrolog, vel? Så spørgsmålet er, om vi gør helt nok for den kunde? Og om vi skal omlægge vores strategi?

Hvilken historie fortæller din organisation?

Når du besvarer spørgsmålene og skriver din organisations nekrolog, fortæller du samtidig en historie. Historien om din organisation, om dine kunder og om den værdifulde forskel, din organisation har gjort for denne verden. Du er med andre ord i gang med at skabe fundamentet af din kernefortælling.

Står der i din historie, at I sælger paptallerkner og plastickrus? Eller står der, at I samler familier og venner til fødselsdage, grillmad og mindeværdige øjeblikke under den danske sommerhimmel?

Jeres kernefortælling udtrykker det, der gør din organisation særlig og genkendelig. Den tager ofte udgangspunkt i jeres vision, jeres værdier og den sag, I kæmper for. En sag, som forhåbentlig strækker sig udover at levere flotte tal på bundlinjen – altså hvis din målsætning er at gøre noget værdifuldt og mindeværdigt for dine kunder og medarbejdere.

Historien, man fortæller, er et løfte, man giver sig selv på vegne af sine kunder. Når du har defineret den oplevelse, dine kunder skal have, peger pilen tilbage på dig: Hvad kræver det af din måde at arbejde og kommunikere på?

• Bliv inspireret til at give dine kunder mindeværdige oplevelser • Få mere at vide om BROs arbejde med strategier

Din personlige nekrolog

Godt nyt til dig, der slet ikke kan få nok af morbide skriveøvelser. Som lovet vender jeg kort blikket mod en nekrologtest på individuelt niveau. Her kan du bruge testen til at sætte fokus på, hvordan du kan blive en bedre mand, kone, kæreste, far, mor, bror, søster, ven, nabo, kollega, leder eller noget helt tolvte.

Tager vi det arbejdsrelaterede eksempel, kan du starte med spørgsmål som:

Hvor nemt ville din virksomhed have ved at finde en erstatning for dig?

Hvordan ville hverdagen og stemningen blive anderledes i din afdeling?

Hvilke opgaver ville blive løst dårligere, hvis du forsvandt?

… og du kan forsøge at sætte ord på en nekrolog skrevet af henholdsvis din chef, dine nærmeste kollegaer og de folk, du i øvrigt arbejder sammen med.

Når du har de ord stående i ærlig sort på skærm foran dig, skal du så spørge dig selv: Hvad skal du gøre, hvis du gerne vil ændre det?

Hvad med dig?

Det er svært at smile stort, når man har brugt ordet ’nekrolog’ 15 gange i et indlæg. Og det var så 16. Så lad os slutte af med et drømmescenarie, inden vi går helt i sort: Hvordan vil du gerne huskes? Skriv i kommentarfeltet, hvordan din ønskede nekrolog (17!) ser ud – og hvorfor.