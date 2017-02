36 hemmelige timer, der gør din arbejdsuge mere effektiv

Du ved, hvilke 5 ting effektive mennesker gør i løbet af en arbejdsdag. Men hvad med i weekenden?

Der er godt 60 timer fra fredagsøllen med kollegerne, til vækkeuret bimler klokken 6 mandag morgen. Sover du otte timer tre gange, har du altså 36 vågne timer i din weekend. 36 timer til at smøre dig ind i zen.

Men måske kan du genkende dette scenarie fra dine egne weekender: Lørdagen ender ofte i sofaen med romkuglemave og vred scrollen på iPad’en, mens DR sender Bagedysten igenigenigen. Klokken midnat går du i seng. Sur og to timer senere end nødvendigt. Søndag morgen vågner du op med en følelse af, at weekenden allerede er slut og ikke rigtig blev forløst.

Og det er et problem. For du har brug for at boble ud i weekenden for at kunne fokusere på en opgave ad gangen, løse komplekse problemstillinger og i øvrigt beholde dit gode humør fra mandag til fredag.

Derfor har vi samlet seks weekendvaner fra effektive mennesker, som gør dem maksimalt parate mandag morgen.

1) Hold fast i din hverdagsrutine

Jeg beordrer dig ikke til at arbejde i weekenden. Jeg siger blot, at det kan være risikabelt at ødelægge din produktive døgnrytme med den der lokkende sove-til-klokken-11-ide.

Måske er du allerede så højt oppe i effektivitetshierarkiet, at du bruger den første halve time af din dag på at løse din væsentligste opgave. Hvorfor ikke gøre det samme i weekenden? Som fx at kaste de æbler ned i juicepresseren, som du har overvejet at gøre brug af, siden din kone investerede i den for et halvt år siden.

2) Læg en plan

Ja, weekender er til for, at du kan slappe af og gøre, hvad du har lyst til. Men når din kalender pludselig er helt blank, har vi det med at gå i panik over de uendelige muligheder og gå rundt efter vores fiktive hale i et forsøg på at finde ud af, hvad vi har lyst til at lave.

Skriv et til to punkter ned lørdag morgen, som du gerne vil kunne sætte et fedt flueben ud for søndag aften. Det kan være mindre ting som at hænge et billede op, fikse det der bræt ude i skuret eller lave den føromtalte juice. Ting, som giver dig en følelse af at have produceret noget, samtidig med at du har nydt friheden.

3) Sæt tid af til at se dem, der er vigtige

Indimellem SKAL man arbejde i weekenden. Det er et vilkår, mange af os lever under. Sådan er det. Og når du skal, så gør det ordentligt.

Men når du ikke skal, skal du lade helt være. Mark Twain arbejdede fx aldrig om søndagen. Han insisterede på at bruge tiden sammen med sin kone og børn.

Brug din energi på at være til stede til familiefødselsdagen eller få ringet til den kammerat, der skrev en besked for to uger siden. Prioriter at se de mennesker, som du får energi af at være sammen med, fremfor at pleje relationer som egentligt ikke interesserer dig. Personligt vil jeg hellere på legepladsen med min datter end drikke kaffe med en perifer semiven.

Det lyder hårdt, men det handler i bund og grund om prioritering.

4) Tag dine røde hyggebukser på, og hold en pause

En unavngiven kollega skifter til sine såkaldte røde hyggebukser derhjemme efter fyraften.

Hop i noget blødt tøj, og sæt tid af til en aktivitet, som udrenser din hjerne for arbejdstankemylder. Dyrk yoga, sæt en plade på, eller tag i Fakta, og køb ind til hjemmelavede pandekager.

Pointen er, at du ikke kan fedte med din arbejdsmail eller tænke på dine kommende projekter samtidig. Og det er sundt.

5) Få ny inspiration

Gør som forfatteren Malcolm Gladwell, og brug søndag morgen på at sværte dine fingre til i avis. Du behøver ikke læse fra for- til bagside. Men prøv at læse tre-fire artikler til ende for at få ny viden og inspiration (eller vendinger til din swipefile).

Læs et kapitel i en roman, eller lyt til en podcast, mens du går en tur. Pointen er, at du sætter tid af – tid, som du ikke har i hverdagen – til at suge viden og inspiration til dig. Du behøver ikke nødvendigvis kunne bruge det i dit næste projekt, men det kan hjælpe dig i dit arbejde på længere sigt.

6) Forbered dig til mandag

Succesfulde mennesker ved, hvor vigtigt det er at starte mandagen med at nå mere på kortere tid. Derfor sætter de tid af i weekenden til at planlægge fremad.

Det behøver ikke at tage meget mere end 5 minutter. Her er to enkle ideer:

Identificer som minimum den suverænt vigtigste opgave, du skal løse, når du møder ind mandag morgen (stræberne klarede det selvfølgelig fredag eftermiddag inden fyraften).

Kig i din kalender for at få et overblik over den kommende uges møder. Du behøver ikke forberede dig til dem. Bare skab et overblik.

Gør mig en tjeneste: Forsøg ikke at implementere samtlige seks punkter, når du går på weekend i morgen. Vælg ud, og prioriter, hvad der virker for dig.

Og fortæl gerne os andre nede i kommentarfeltet: Hvordan får du mest ud af din weekends 36 vågne timer?