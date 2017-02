Nøglen til at forstå dine medmenneskers adfærd

”If information was the key, we would all be billionaires with perfect abs”

Citatet bliver reciteret med omhu af adfærdseksperten Thomas Christensen. Han underviser, rådgiver og skriver om adfærd for The Nudging Company, og i denne podcast forklarer han dig noget vigtigt: Nemlig hvorfor du er mere tilbøjelig til at spise Dr. Oetkers citronfromage fra Fakta end at lave en milliardformue, du kan svømme rundt i med dine perfekte mavemuskler.

Spidser du ørene i 24 underholdende minutter, kan du blive bedre til at forstå de mennesker, du omgiver dig med. Både i private og arbejdsmæssige sammenhænge.

Hvorfor skal jeg lytte med?

I dette program finder du ud af:

hvordan du, din kæreste og dine kolleger træffer beslutninger

hvorfor dine langsigtede planer (fx om at se skarp ud i bikini til sommer) sjældent går, som du ønsker

hvorfor du ikke skal kommunikere til ideal-mennesker, men til dem, der flader ud i sofaen

hvilke kæmpemæssige tjenester du kan gøre din målgruppe ved at træffe valg for dem

hvordan du succesfuldt inviterer din partner ud at spise.

