Sådan omsætter du 5 tekster til 319.985 tjente kroner

På kontoret har vi ét emne, der altid dukker op i frokostpausen:

”Hvilken serie er den næste, jeg skal se?”

Ikke film. Serie. Og vi tror nok, at vi ikke er de eneste, der elsker serier.

Vi vil nemlig gerne lære personerne og deres univers bedre at kende. Det gør os trygge, når vi kan mærke en relation til dem på skærmen.

Det kan du udnytte i mange kommunikationsgrene.

Her vil vi gerne dele et nyligt og praktisk eksempel på, hvordan vi har brugt det til at tjene 319.985 kroner.

Da vi skulle sælge pladser på vores kommunikationsuddannelse, BRO Comm, kunne vi have stillet os midt i Kongens Have og råbt: ”Vi har lavet en kommunikationsuddannelse. Kom og køb!”

Heldigvis gjorde vi noget andet. Vi planlagde en serie af påvirkninger, der skulle gøre folk nysgerrige på uddannelsen og forstå, hvordan den adskiller sig fra andre efteruddannelser.

Så hvis du læser videre herfra, får du en gennemgang af den serie af påvirkninger, der førte til et udsolgt hold 1 på BRO Comm – og selvfølgelig runder vi af med essensen af det hele, som du kan tage med dig videre.

5 nøje udvalgte påvirkninger

Vores serie bestod af fem korte tekster. Der skete også andre ting som fx mails og opkald til personlige relationer. Men den primære serie bestod af fem tekster i forskellige kanaler. De tre første var til den store brede offentlighed, mens vi snævrede målgruppen ind i de to sidste.

Tekst #1: LinkedIn-update

Første gang vi overhovedet nævnte vores kommunikationsuddannelse for nogen, var i en LinkedIn-opdatering på vores LinkedIn-profil. Den så sådan her ud:

Hvad skete der i teksten?

Vi rammesatte opdateringen, så den blev aktuel – nemlig blodmånen, der netop havde fået folk til at valfarte mod Planetariet natten til en mandag. Der er en grund til, at aktualitet er et af de fem nyhedskriterier, for det er et pokkers effektivt middel til at engagere dine modtagere.

Derudover fokuserede vi på værdien for modtageren, som vi (indrømmet) overdrev en lille smule: ”Klik på linket og tag første skridt mod storhed.”

Hvad var pointen med teksten?

Vi ville gøre folk nysgerrige nok til at klikke sig over på siden, hvor de kan læse mere om uddannelsen. På dette tidspunkt kunne man kun skrive sig på en liste af folk, der ville få besked som de første, når vi åbnede for tilmeldingen og tilbød uddannelsen til en særlig pris.

Tekst #2: Facebook-konkurrence

Den anden tekst var en konkurrence på vores Facebook-side. Den lød sådan her:

Hvad skete der i teksten?

Ordene ’konkurrence’ og ’gratis’ skrevet med caps lock nede? Ja, det var helt skamløst, det, vi havde gang i her.

Hvad var pointen med teksten?

Konkurrencen skulle skabe hype og opmærksomhed om uddannelsen. Tankerne bag gik nogenlunde sådan her: De penge, vi ikke tjener på at have en deltager gratis med, vil forhåbentlig blive opvejet af andre, der får nys om uddannelsen via dette greb.

Og samtidig ville vi gerne opfattes som nogen, der gerne giver en stor gave væk.

Tekst #3: Løbende LinkedIn-updates

En kommunikationsuddannelse er ikke noget originalt produkt i sig selv. Derfor gjorde vi os umage for at vise, hvordan vores er anderledes. Det skete i tre korte LinkedIn-updates.

Hvad skete der i teksten?

Vi havde undersøgt markedet grundigt, og vi valgte tre nøgleord, som, vi oprigtigt tror på, adskiller os fra konkurrenterne i markedet. Ordene er personlig, flerdimensionel og relationel, og vi forklarede deres betydning i korte tekster, som vi dryppede på vores LinkedIn-profil i løbet af en uges tid.

De tre tekster blev også omformet til en video, der fortæller pointerne fint:

Hvad var pointen med teksten?

De løbende remindere havde to enkle formål:

At vise folk, hvordan vi adskilte os fra andre uddannelser. At skabe trafik til siden med mere info og muligheden for at skrive sig på venteliste.

Tekst #4: E-mail til de særligt interesserede

Resultatet af de tre første tekster i serien var en liste med 93 mennesker, der gerne ville tippes, når pladserne officielt blev sat til salg (og en rigtig glad konkurrencevinder).

Den fjerde tekst var derfor en e-mail til ventelisten om, at nu kunne de helt eksklusivt købe en plads på uddannelsen.

Hvad skete der i teksten?

Jeg skal ikke kede dig med at vise hele mailen. Men her er dens tre væsentligste budskaber:

Du er med i en eksklusiv gruppe.

Du får uddannelsen til en særlig pris.

Du skal reagere inden en bestemt dato, hvor prisen stiger, og vores 23.000 dejlige blogabonnenter desuden også får tilbuddet om at komme med på uddannelsen.

Hvad var pointen med teksten?

Resultatet af denne tekst var som håbet, at folk begyndte at købe pladser på uddannelsen.

Og udover bidraget til vores bundlinje betød det, at vi i tekst #5 forneden kunne fortælle, at uddannelsen var ved at være fyldt op. Og er der noget, vi mennesker gerne vil have, så er det ting, andre også vil have – og som der ikke findes særligt mange af. Tænk Kähler-vaser. Eller luksushovedpuden, der kun er på tilbud en enkelt søndag i Jysk.

Tekst #5: E-mail til BRO Blogs følgere

Den sidste tekst var en e-mail til vores 23.000 følgere her på bloggen. Her er vores læsere vant til at modtage e-mails, der linker til værdifuldt indhold i form af blogindlæg, men denne gang handlede det om et direkte salg. Den slags går vi meget varsomt til værks med.

Hvad skete der i teksten?

Vi beskrev nogle af de daglige udfordringer, som mange af vores følgere sidder med. Og derefter præsenterede vi kommunikationsuddannelsen som en løsning på problemerne. En klassisk copywriter-teknik.

Hvad var pointen med teksten?

Teksten var det sidste og største greb til at sælge pladser på uddannelsen. Vores series sæsonafslutning, om du vil.

Teksten havde derfor en sindssygt stor opgave: Først at få modtageren til at klikke og dernæst at få lyst til at bruge 24.999 kroner på en uddannelse.

Hvordan gik det, og hvad kan du bruge det til?

Heldigvis betød vores serie af påvirkninger, at vi i januar 2016 kunne starte første hold af vores kommunikationsuddannelse. Holdet er stadig i gang, og deltagerne er heldigvis glade.

Den centrale pointe her er todelt:

For det første er du nødt til at bygge en relation til folk, hvis du for alvor vil have dem til at købe ind på dit budskab.

For det andet er det for naivt at tro, at folk fanger dit budskab, fordi du råber det én gang. Uanset hvor velformuleret, velforberedt og grafisk perfekt du præsenterer det.

Med andre ord:

Udnyt, at folk gerne vil have serier. Skub dine modtagere en smule i din retning for hver påvirkning. Vis dem, at du kan løse deres problemer og oprigtigt ønsker at hjælpe dem. For så kan det være, at de reagerer. Fx når du:

vil sælge et produkt

skal forberede dine medarbejdere på en intern forandring

vil have dine kollegaer med ombord på en ide.