Gode skribenter skriver godt, men de allerbedste gør det her

De allerbedste skribenter ved, at det er i redigeringen af teksten, man forløser potentialet af sine pointer. Det er her, man trækker sværdet ud af stenen og præsenterer sit potente guldæg.

Derfor er jeg på en evig jagt efter teknikker og tricks til netop denne disciplin. Jeg har lister med ideer, artikler, blogindlæg og bogforslag om at skrive bedre. Jeg har links til guides, formularer til overskrifter og lister over originalt billedsprog.

Men nu skal du høre her: Jeg har simpelthen flere råd til at skrive bedre, end jeg har tid til at overskue dem.

Myriaden af gode råd gør dem uoverskuelige. Derfor bruger jeg et redskab til at gruppere dem logisk, så jeg kan bruge dem let og naturligt, når jeg redigerer mine tekster og forbedrer andres.

Det er et godt og velkendt råd hos copywritere at redigere ud fra tanken om at have forskellige hatte på. Skal det være hatte, spørger du? Nej, jeg er selv lidt kvalm ved den metafor, men det er den mest pædagogiske, når vi ikke har mere tid. Du kan vælge briller, striktrøjer – eller ponchoer med fryns.

Det afgørende er egentlig blot, at du forstår potentialet i at redigere din tekst ud fra forskellige fokuspunkter – forskellige hatte.

Her får du de 5 skrivehatte, du kan tage af og på i skriveprocessen. Vælg selv beklædningsdel efter smag.

#1 Arkitektens hat

Når du tager arkitekthatten på, fokuserer du på tekstens overordnede struktur. Du retter ikke kommaer eller finpudser formuleringer nu. Du ser teksten i stort perspektiv. Hvordan er den sammensat, hvordan hænger afsnittene sammen, hvilket centralt budskab udgør tekstens fundament?

Du spørger fx dig selv:

Hvad er mit overordnede formål med teksten?

Hvor langt ned i teksten skal man for at finde mit centrale budskab?

Understøtter alle afsnit mit overordnede formål?

Er der noget, der forvirrer eller forstyrrer mine budskaber?

Er der noget, jeg kan slette? Og hvis ”nej”; er jeg helt sikker på, at der ikke er noget, jeg kan slette?

#2 Læserens hat

Med læserens hat på hovedet vender du perspektivet mod den, det handler om. Folk med læserens hat forstår, at læsere ikke kun vil informeres. De vil føle sig forstået, hørt og anerkendt. De vil rammes lige i krydderen.

Her spørger du fx dig selv:

Hvordan kan jeg vise læseren, at jeg tager ham alvorligt?

Hvad skal der til, for at læseren vil finde mit emne relevant?

Hvilket problem er det, min tekst gerne vil løse for læseren?

Skriver jeg i et sprog, som min læser vil forstå og genkende?

#3 Lærerens hat

Med denne hat på ser du lidt læseren som en skoleelev. Du har ført ham igennem et undervisningsforløb, og nu skal du få ham til at bestå eksamen. Det er ikke en sur skolelærer-hat. Det er den pædagogiske stemning, du er ude efter.

Læreren interesserer sig for læserens niveau og forudsætninger, og på den baggrund klæder hun læseren på til at lykkes til eksamen.

Derfor skal du fx spørge dig selv:

Hvad har min læser brug for at forstå?

Er der baggrundsviden, jeg kan henvise eller linke til?

Hvad vil jeg gerne gøre læseren i stand til at kunne gå ud i verden og gøre?

Hvordan kan jeg bedst forklare komplekse emner og problemer?

Skal jeg give eksempler eller lave en trin-for-trin-guide?

#4 Cheerleaderens hat

Cheerleaderen interesserer sig for læserens sindstilstand. I blogredaktionen tror vi fx ikke på, at vores læsere har siddet klar hele ugen og blot ventet på at bruge en hel time i fordybet isolation på at læse vores nye indlæg.

Derfor vil vi ryste lidt med pomponerne, når man klikker på vores mail. Vi vil gerne give jer et positivt energiboost.

Det gør vi fx ved at holde en tempofyldt stil og ved at gøre det klart, hvorfor I skal tage jer tid til at læse vores indlæg, hvad I får ud af det, og hvilken forskel det kan gøre for jer bagefter. Og ved at omtale jer som kloge, engagerede og ambitiøse, så I genkender jer selv uden at gøre jer umage.

Spørg fx dig selv:

Hvordan kan jeg få læseren til at spærre øjnene op og læse med?

Hvordan kan jeg hanke op i læseren gennem mit sprog?

Hvordan kan jeg bevare læserens fokus på alt det gode, der kommer ud af at læse min tekst?

#5 Feinschmeckerens hat

Endelig er der feinschmeckerens hat. Her er du langt i skriveprocessen. Du har strukturen og de grundlæggende afsnit, budskaber og pointer på plads. Nu redigerer du på ord- og sætningsniveau for at skære til. Det er her, du gør teksten sprød, lækker, indbydende og kortfattet.

Feinschmeckeren interesserer sig nemlig for det modsatte af arkitekten. Detaljerne. Her spørger du fx dig selv:

Arkitekt.

Læser.

Lærer.

Cheerleader.

Feinschmecker.

Du kan kalde den ALLCF-modellen, hattemodellen eller ponchomodellen. Det er op til dig, så længe du forstår at sondre mellem de forskellige redigeringsteknikker og skriftlige opmærksomhedspunkter.

For når du ved, hvilket fokus din redigering har, er det meget lettere at sortere i alle de gode skriveråd. Og derved skabe en tekst, der skaber en forandring. Og det er jo målet.