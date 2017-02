10 måder at indlede din tekst med en fanfare

Hvis du har små børn, er utryg ved hospitaler og i øvrigt har let til tårer, skal du nok lade være med at læse dette afsnit færdigt. Her kommer det: Jeg skrev engang et blogindlæg, som jeg havde givet en fantastisk overskrift, som kun meget få mennesker kunne modstå at klikke på, men desværre var der ingen, som læste indlægget til ende, fordi mit første afsnit slet ikke kunne leve op til overskriften.

Ja, okay. Måske overdramatiserede jeg en smule i min advarsel. Det var et fejt trick for at få dig til at læse videre, og det må du undskylde. Men jeg synes i al beskedenhed, at jeg har en vigtig pointe: Nemlig at alt dit arbejde er spildt, hvis din teksts første afsnit ikke holder din læser fast.

Men hvordan skriver man en effektiv indledning? Et første afsnit, som sætter en krog i din læser?

Det findes der heldigvis metoder til, som beviseligt pirker til dine læseres nysgerrighed. Her er 10 udvalgte måder at indlede din tekst med en åbning, der er en fanfare værdig. Trut-truuut!

1) Fortæl noget opsigtsvækkende

Kom med en overraskende statistik, et chokerende faktum, eller en markant påstand, som du så bakker op. Her er et par eksempler:

2) Formuler en konkret problemstilling

”Det sker tit, at jeg sidder og stirrer irriteret, længe og forgæves på skærmen, når jeg skal finde på en måde at indlede mit næste blogindlæg.”

Hvis din tekst handler om et specifikt problem, som du har et bud på løsningen på, kan du skubbe problemformuleringen og udfordringen helt frem i tekstens åbning. Kan du gøre det personligt som foroven, viser du endnu større empati og forståelse for din læser, men det kan også sagtens fungere uden den personlige vinkel.

3) Kærlighed og konflikt

Kærlighed og konflikt er de vigtigste ingredienser i enhver god historie. De får de store følelser frem og kan virke stærkt på din læser. Her er et kort klip, der viser, hvordan du kan dosere det:

Ved at ændre skiltet fra “I’m blind, please help” (konflikt ⇒ opfordring) til “It’s a beautiful day and I can’t see it” (kærlighed ⇒ konflikt), skaber den mystiske kvinde med solbrillerne en klar effekt. Filmens skuespillere med småpengene kan mærke det. Jeg kan mærke det. Du kan mærke det. Jo, du kan godt.

Her er et par andre bud:

Dit produkt er genialt, så hvorfor er der ingen, der køber det?

Kompakthøjtaler vinder blindtest, men hovedpinen fortsætter.

Du træner og spiser sundt. Hvor bliver resultaterne af?

Du har strategien på plads, men dine medarbejdere yder modstand.

4) Giv læseren et løfte

Fortæl din læser, hvad hun vil opnå ved at læse din tekst. Det kan du fx gøre på denne måde:

Dine evner til at netværke vil ikke være de samme, når du har læst dette blogindlæg til ende. Det er store ord, men jeg mener det faktisk. Den indsigt, du får i dette blogindlæg, vil nemlig for altid løse en af de største udfordringer, vi har til netværksarrangementer.

5) Problem, følelse og løsning

Det her er en tekstforfatter-klassiker. Opskriften går som følger:

Problem: Præsenter et problem, som din læser har. Følelse: Skru lidt op for retorikken og din læsers identifikation med problemet. Løsning: Stil en løsning på problemet til rådighed.

Her er et eksempel her fra bloggen:

[Problem] Forestil dig følgende: Du er en del af et team. I starter et projekt. Planen lader til at køre. Så opstår uforudsete problemer, og planen begynder at skride.

[Følelse] Deadline rykker nærmere, budgettet bliver overskredet, og fokus bliver mindre og mindre i bakspejlet. I arbejder på højtryk, men når ikke at blive færdige til tiden.

Hvis du genkender scenariet, har du sandsynligvis også prøvet et ’postmortem’-møde: Jeres team samles om det afdøde projekt, kigger hinanden i øjnene og spørger:

”Hvad gik der galt?”

[Løsning] Det kan man lære meget af, men det ændrer ikke på noget helt grundlæggende: På det tidspunkt er det for sent at løse noget. Heldigvis findes der en simpel teknik til at forudse et projekts problemer.

Eller hvad med den her:

[Problem] Lugter din vaskemaskine også grimt og jordslået?

[Følelse] Og har dit tøj måske endda også fået en lidt kedelig lugt? Eller vil du bare gerne vide, hvordan du forebygger problemet og vedligeholder din vaskemaskine perfekt?

[Løsning] Så læs min nyeste blog om at fjerne dårlig lugt fra din vaskemaskine.

6) Stil et spørgsmål

At starte med et spørgsmål er et kommunikativt greb, der skaber nysgerrighed og sætter tanker i gang hos dine læsere. Og det er et vigtigt første trin, hvis du vil engagere dem så meget i din teksts ærinde, at de læser videre.

Et spørgsmål kunne fx være: ”Bortset fra overskriften, hvad er så det vigtigste element i din tekst?”

Og svaret her er selvfølgelig: Dit første afsnit. At skrive en god overskrift og følge den op med en dårlig åbning er lidt ligesom at tilbyde folk et stykke lagkage, der viser sig primært at bestå af selleri. Folk bliver skuffede. Vrede. Bitre over ikke at have taget til den der anden fest i stedet for.

Men pas på med ikke at bruge spørgsmåls-metoden for ofte. Det gælder i det hele taget for alle metoderne; variation er vigtigt.

7) Brug en metafor eller analogi

Metaforer eller analogier kan være stærke skriftlige greb til at understrege eller give eksempel på en pointe – lidt som i eksemplet med sellerilagkagen.

Men prøv at undgå at bruge forbudte fraser og sproglige klicheer.

8) Brug et citat

”Lykke afhænger af os selv,” sagde Aristoteles. ”Og vores teksters gennemslagskraft afhænger ofte af de citater, vi vælger at bringe,” kunne jeg passende tilføje.

For at åbne med et citat er også en teknik, der med rette er udbredt – især hvis du kan bakke din egen pointe op med lidt stjernestøv fra en autoritetsfigur.

9) Skab mentale billeder

Hvis du kan få din læser til at producere billeder på sit indre biograflærred, er du godt i gang med at sætte en krog i ham. Den mest effektive metode er ganske enkelt og direkte at bede din læser om at starte filmfremviseren. ”Hvad ville du gøre, hvis …”, ”Kender du det, at …” eller ”Kan du huske dengang …” er gode måder at begynde på.

10) Fortæl en anekdote

Det er ofte effektivt at indlede med en kort historie, der enten får læseren til at smile eller rammesætter eller illustrerer din teksts pointe. Alle elsker nemlig en god historie. Her er et eksempel:

”I sidste uge var jeg til møde med direktøren hos en af vores faste kunder. Da jeg kørte derfra, var der særligt én ting, hun havde sagt, som kørte i båndsløjfe inde i mit hoved. Og som blev ved med at rumstere resten af aftenen.”

Du vil gerne vide, hvad det var, ikke? Surt, for det var et tænkt eksempel.

Og det var samtidig det sidste.

Hvis du har prøvet kræfter med en eller flere af metoderne, eller hvis du ligger inde med et lignende tip til at indlede en tekst (eller til at fjerne lugten fra en vaskemaskine), hører jeg gerne fra dig i kommentarfeltet.