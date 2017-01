Nej, du har ikke travlt (så hold op med at sige det)

Vi er kun to uger inde i det nye år, og nu sidder du der allerede igen. I den åh, så velkendte saks: Der er mails, du ikke har svaret på. Urealistiske deadlines sniger sig ind. Du har et par opgaver i horisonten, som fylder lidt, inden du falder i søvn om aftenen – men hvornår fanden skal du få fordybet dig i forberedelsen?

Du har allerede den utilfredsstillende fornemmelse af, at du godt kan lide dit arbejde, men du har simpelthen for travlt. For travlt til at gøre tingene ordentligt. For travlt til at komme ud af driften og tænke en sammenhængende strategisk tanke. For travlt til at svare fyldestgørende på mails. For travlt.

Sandheden. Seriøst: sandheden

Måske vil du ikke have lyst til at høre det her. Men du slipper ikke for at blive foie gras-fodret med sandheden af os. Her kommer den:

Du har ikke travlt. Du er ikke inde i en travl periode. Du har heller ikke ’meget at se til’. Der er ikke ’gang i biksen lige nu’. Faktisk har du slet ikke særlig meget arbejde foran dig.

Det her er bare sådan, det er. Det her er almindeligt. Du er inde i en helt og aldeles normal periode.

Når vi siger, at vi har meget at se til, taler vi om det, som om at det skulle ændre sig. Tænk lige tilbage engang: Du har sagt det her til dig selv og andre i mange år nu, ikke?

Der er ikke tale om en travlhed, der er ekstraordinær. Der er tale om normalitet. Og dem, der evner at håndtere det og både skabe resultater og have det godt undervejs, forstår og handler efter det. De kender nemlig loven om nødvendig effektivitet:

Der er aldrig tid nok til alting, men der er altid tid nok til det væsentligste.

Forestil dig en tirsdag eftermiddag, hvor du pludselig kigger op fra dit skrivebord i et zen-øjeblik og siger til din kollega: ’Nå, nu har jeg ikke mere arbejde.’ Det er svært, ikke?

Der er altid mere arbejde, end der er tid. Det her er vigtigt, så jeg siger det lige igen: DER ER ALTID MERE ARBEJDE, END DER ER TID.

Og det kommer kun til at gå én vej: mere arbejde til mindre tid.

Affind dig med det, du ikke når

Konsekvensen af denne uomtvistelige, men svære sandhed er enkel: Der vil til hver en tid være arbejde, der ikke bliver lavet. Det er der to forskellige måder at reagere på. De afspejler meget passende de to typer mennesker, der grundlæggende findes:

Den panikslagne medarbejder forsøger at nå så meget som muligt. I farten bliver der lavet fejl, de bliver stressede, finker ryger af panden, opgaver havner i underlige limboer. Deadlines bliver overskredet. Folk bliver skuffede. Organisationer går kaput. Den professionelle medarbejder sørger for, at det er det rigtige arbejde, der ikke bliver lavet. Jo, sætningen er god nok. Det afgørende er, at du er bevidst om, hvad du vælger fra. Den professionelle medarbejder ser grundigt på sine opgaver, estimerer dem og afstemmer med sine omgivelser. Laver det væsentligste arbejde så hurtigt som muligt. Spiser frokost. Smiler. Det er okay, at der er tusind ting, jeg ikke laver – så længe at det, jeg laver, er det absolut mest væsentlige lige nu.

Lige nu skal du træffe en afgørende beslutning

Vil du leve på en løgn og vente på, at der pludselig er meget mindre at lave? At du pludselig får en masse tid serveret? Husk på, at denne naive indstilling har et par sidevogne: Frustration, høj puls, lav arbejdsglæde – for nogen har det endnu større konsekvenser.

Eller vil du erkende, at du ikke har travlt? At det, du oplever lige nu, er dit arbejdsliv med alle de glæder og sorger, som sådan et har? Acceptere, at det, du kender som ’travlt’, bare er normalt, og at normalt betyder, at du ikke kan nå alt dit arbejde? Denne indstilling har frynsegoder som overskud, arbejdsglæde og fred i sindet.

Valget er dit. Men bare rolig: Du har ikke travlt.