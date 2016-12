8 ord, du altid skal slette fra din tekst

Vi har en kæphest på BRO Blog.

Den burde være en død og halvsørgelig hest, som ingen savner. Men vi kan se, at den stadig bliver skamredet i det danske tekstlandskab.

Kæphesten hedder djævleord.

Djævleord er ord, der ikke bidrager til fremdriften i din tekst. Lad os kalde det ligegyldige gradueringer, fyldord eller gradbøjninger, der udvander dine budskaber.

Altså, lad mig give dig et lille eksempel, som på en eller anden måde viser, hvad jeg mener. Det handler bare om, at det er utroligt anstrengende, når sætninger bogstaveligt talt pakkes ind i dyner af tankebøvser, der virkelig distraherer læseren fra tekstens egentlige pointe.

Irriterende, ikke?

Vi tager den lige igen uden djævleord:

Altså, lad mig give dig et lille eksempel, som på en eller anden måde viser, hvad jeg mener. Det handler bare om, at det er utroligt anstrengende, når sætninger bogstaveligt talt pakkes ind i dyner af tankebøvser, der virkelig distraherer læseren fra tekstens egentlige pointe.

Djævleord eller overflødige udtryk er ikke altid lette at spotte i egen tekst. Og du misbruger nogle mere end andre. Men kan du huske følgende otte, er du allerede ved at hoppe af den døde hest. Her får du otte ord, du altid bør slette – uden undtagelse.

#1 Virkelig

’Virkelig’ er et eksempel på, at du skriver, som du taler. Når vi taler, bruger vi ’virkelig’ til at understrege og opgradere en pointe. Det er unødvendigt, når vi skriver.

Tænk på forskellen mellem ’en hård sten’ og ’en virkelig hård sten’. Forskellen er virkelig lille.

Undgå også ’virkelig’s belastende kusiner, som ’utrolig’, ’ret’, ’ganske’ eller ’temmelig’.

#2 Bare

’Bare’ er et fyldord. En tankebøvs, der formår at degradere enhver tekst fra delikatesse til junkfood.

Jamen, det er bare for at understrege min pointe – tænker du måske? Jeg lover dig, at ’bare’ aldrig bidrager med mening til din tekst. Fjerner du den slags tankebøvser, vil teksten stå strammere.

Nært beslægtet med ’bare’ finder du den akavede onkel ’egentlig’.

#3 Måske

Du mener det, du skriver. Men med ord som ’måske’ kommunikerer du usikkerhed. Er du i tvivl om din påstand, så lad være med at skrive den.

Og vær på vagt over for ’måske’s snøvlende stedsøster ’næsten’.

#4 Meget

Alt hvad der gælder for ’virkelig’, gælder for ’meget’. Det er et svagt ord. Slet det.

#5 Altså

Når du bruger ’altså’ i en sætning, understreger du noget for mig, jeg allerede har forstået. Altså, du gentager højst sandsynligt en pointe, du lige har lavet.

Overbevis mig hellere ved at skrive pointen godt første gang.

#6 Så

Genkender du ovenstående djævleord i dine egne tekster, så har du et problem … Stop! Der er ingen grund til at skrive ’så’. Det er talesprog og bidrager med: ingenting.

#7 Ting

Elsker du at lede din læser på vildspor, så brug ordet ’ting’ i dine tekster i stedet for det, som ’ting’ henviser til. Ofte skriver du ’ting’, når du ikke er helt klar over din pointe. Konkretiser sætningen nærmere – både for din egen og for din modtagers skyld.

#8 Bogstaveligt talt

Du vil gerne have læseren til at forstå alvoren eller absurditeten i dit eksempel. Men når du skriver ’bogstaveligt talt’, har du sandsynligvis beskrevet eksemplet ’bogstaveligt talt’. Det er dobbeltkonfekt. Ud.

’Bogstaveligt talt’ har en grandfætter i den perifere del af familien, som hedder ’faktisk’. ’Faktisk’ er en bedrevidende og lettere arrogant fætter, der med pegefingeren strittende op i luften vil belære dig om noget. Gå udenom ham.

Hvis du nu bæver over at komme til at skrive djævleord i din næste tekst – har indlægget levet op til sit formål. Men mit råd er, at du først hiver djævleordsstøvsugeren frem, når din tekst er skrevet, og du er klar til at redigere. Enhver tekst kan blive adskillige procent kortere ved at fjerne ord som de otte, vi har præsenteret her – og den vil fremstå skarpere for din modtager.

Indlægget er bogstaveligt talt slut nu. Men lad os skamride hesten lidt mere. For jeg vil gerne høre, om du brænder inde med et djævleord eller et overflødigt udtryk, der skal smides i graven sammen med de andre otte?