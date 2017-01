Den ene ting, du skal gøre, inden du tænder din computer

Ferien har været slut i et par uger. Jeg håber ikke, at dette faktum kommer som en overraskelse for dig, og at du er kommet dig over post-ferie-chokket – du ved, de der første dage, som går med overvejelser a la ”Skal jeg lave noget i dag? Og der er en deadline!? Åh, nej. Jeg havde planlagt at spise is ved poolen og tage billeder af mine fødder.”

Nej, du er nået dertil, hvor du vågner om morgenen med en accept af den grundlæggende præmis, der hedder ’arbejde’.

Der er kun én ting, der forhindrer dig i det. En fejl, langt de fleste af os laver hver morgen. Som æder vores arbejdstimer. Og som vi åbenbart ikke kan lade være med at begå, selvom vi ved bedre.

Jeg taler ikke om morgenmøder eller kaffesnakken med din kollega.

Jeg taler om din computer.

Din computer styrer dit liv

Vi tjekker vores smartphone for mails og notifikationer som det første, når vi vågner om morgenen. Fortærer nyheder og screener Facebook og Twitter på vej til arbejde. Tankemylderet er officielt sat i gang.

Når vi tænder computeren på kontoret, åbner vi mailen i samme åndedrag.

Vi kunne lige så godt skrige ud i storrumskontoret: ”Jeg har ikke noget mål eller nogen plan for i dag! En eller anden, læg en plan for mig!”

Okay, er det sat lidt på spidsen? Og er det overdrevet at sige, at hvis man åbner sin mail som det første på arbejdsdagen, så er det et symptom på, at man ikke ved, hvad man skal lave?

Måske. Men faktum er, at folk skriver mails til dig, fordi de vil have dig til at svare på dem. Og du er flink, så det gør du. Og på den måde ender du med at bygge en to do-liste ud fra dine mails.

Du starter altså din dag med at hjælpe ANDRE med at opfylde DERES mål frem for dine egne.

Produktivitetseksperten Bob Pozen forklarer i klippet herunder, at 80-90 procent af os bruger mindre end halvdelen af vores arbejdstid på at nå vores egne vigtigste mål. Vi nøjes altså med at arbejde på det, der er vigtigt for os, i blot et par timer om dagen. Produktivt?

Hvad du skal gøre i stedet

Der er én teknik til at løse problemet. En øvelse, du kan begynde på i morgen tidlig – og fortsætte med resten af dit arbejdsliv.

I stedet for at tænde din computer, så begynd med at bruge en halv time på din vigtigste opgave. En halv time er nok – hvis du er helt vild, så brug en time.

Lyder det enkelt? Det er det.

Øvelsen hjælper dig med at fokusere på at fokusere – frem for at fokusere på det, du skal nå. Den halve time i en boble med din vigtigste opgave vil give dig ro i maven og overskud til at håndtere mails og afbrydelser resten af dagen. Og resten af ugen. Og måneden.

Succesfulde mennesker som Tumblr-grundlæggeren David Karp tjekker ikke sin mail før klokken 10 om morgenen. Barack Obama bruger sine morgener på at spise med familien og træne, før han møder ind i det ovale værelse klokken 9.

”Jamen, hvad nu hvis jeg skal bruge min computer til at løse min opgave???”

Mit ærinde er ikke et semi-buddhistisk oprør mod materialismen. Jeg vil ikke have dig til at smide din computer ud og kun være tilgængelig via brevdue.

Hvis din opgave indebærer, at du arbejder på computeren, så gør du det. Men undgå at være online – altså tjekke mail, gå på Facebook, læse nyheder og så videre.

Det handler nemlig ikke om, hvad tid man tænder computeren.

Pointen er, at der er forskel på at starte dagen proaktivt eller reaktivt. Og at det godt kan lade sig gøre at adskille handlingerne ‘tænd computer’, og ‘åbn mailprogram’ fra hinanden. Starter du dagen online, planlægger du arbejdet som en reaktion på andres handlinger og ønsker.

Hvis din chef vil have dig til at gøre noget lige nu og her, så ringer hun til dig eller tropper op ved dit bord. Ingen af os (heller ikke Tumblr-grundlæggere eller præsidenter) er så vigtige, at vi ikke kan være offline i en time. Og hvis det betyder, at du bliver tidsstyrer i dit eget arbejdsliv og en tand mere fokuseret på dine vigtigste opgaver, så tror jeg, at din chef er tilfreds.

Prøv i morgen tidlig at sige til dig selv:

”Når dagen er gået, hvad skal jeg så have nået for at tage hjem fra arbejde med overskud og energi til at lave lasagneplader fra bunden og snige en ti kilometers løbetur ind før sengetid?”

Jeg tør vædde en pastamaskine på, at ’besvare mails’ eller ’tjekke Twitter’ ikke er din første tanke. Men jeg vil gerne læse dit svar i kommentarfeltet. 🙂