The Nudging Company er i gang med et spændende projekt for Boligfonden Kuben. Det handler om en parkeringskælder i Gladsaxe Kommune, som bliver delt af ejendommens beboere og kunderne til to butikker i ejendommen. De oplever desværre en stigning i hærværk, svineri, graffiti og anden uønsket adfærd – som fx at der bliver kastet med affaldskurve og røget en del fjolletobak. I går præsenterede Maria og Josefine indsigterne fra vores analysearbejde på stedet og de prototyper, vi skal teste i p-kælderen i næste uge. Undervejs tog vores samarbejdspartner i projektet dette billede af dem :) Vi glæder os til at arbejde videre med projektet.

4 dage siden